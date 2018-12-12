Amigurumi nedir? Amigurumi nasıl yapılır?

Tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan bu oyuncaklar son yıllarda oldukça popüler oldu. Japonya'dan sonra tüm dünyaya hızla yayılan Amigurumi bebek yapımını öğrenerek siz de bebeğinize kendi ellerinizle bu oyuncaklardan yapmak ister misiniz?

AMİGURUMİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İnce uçlu tığ

Amigurumiye uygun yün

İlmek işaretleyicisi

Oyuncağın şekline göre süsleme için kullanılacak ek malzemeler ( Düğme, kumaş parçaları vb.)

İçini doldurmak için elyaf

AMİGURUMİ İÇİN HANGİ ÖRGÜ İPİ TERCİH EDİLMELİ?

Her türlü iple amigurumi yapılır ancak ince ve tüylenme yapmayan ipler amigurumi için daha uygundur. Kolay kopmayan ip tercih ederseniz oyuncağınız daha uzun ömürlü olacaktır.

Tığ örgü ve sık iğne yapmayı bilmiyorsanız öncelikle bu konudaki videoları izleyip öğrenebilirsiniz. Yapacağınız şekle göre elinizdeki tarife göre örgünüze başlayın. İlmek arttırıp eksilterek oyuncağınızı şekillendireceksiniz.

İstediğiniz şekli ördükten sonra oyuncağınızın içini elyafla doldurun ve fotoğraflara bakarak süslemesine geçin.

Size örnek olması için birbirinden sevimli amigurimi modellerini sizin için derledik.