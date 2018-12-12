MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Amigurumi nedir? Amigurumi nasıl yapılır?
GeriNasıl Yapılır? Amigurumi nedir? Amigurumi nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Amigurumi nedir? Amigurumi nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amigurumi nedir? Amigurumi nasıl yapılır?
Abone Olgoogle-news

Amigurumi, Japonca’da oyuncak yapma sanatı demektir. Ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir.

Tığ örgü ve sık iğne tekniği kullanılarak yapılan bu oyuncaklar son yıllarda oldukça popüler oldu. Japonya'dan sonra tüm dünyaya hızla yayılan Amigurumi bebek yapımını öğrenerek siz de bebeğinize kendi ellerinizle bu oyuncaklardan yapmak ister misiniz?

AMİGURUMİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

  • İnce uçlu tığ
  • Amigurumiye uygun yün
  • İlmek işaretleyicisi
  • Oyuncağın şekline göre süsleme için kullanılacak ek malzemeler ( Düğme, kumaş parçaları vb.)
  • İçini doldurmak için elyaf

AMİGURUMİ İÇİN HANGİ ÖRGÜ İPİ TERCİH EDİLMELİ?

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Her türlü iple amigurumi yapılır ancak ince ve tüylenme yapmayan ipler amigurumi için daha uygundur. Kolay kopmayan ip tercih ederseniz oyuncağınız daha uzun ömürlü olacaktır.

AMİGURUMİ NASIL YAPILIR?

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Tığ örgü ve sık iğne yapmayı bilmiyorsanız öncelikle bu konudaki videoları izleyip öğrenebilirsiniz. Yapacağınız şekle göre elinizdeki tarife göre örgünüze başlayın. İlmek arttırıp eksilterek oyuncağınızı şekillendireceksiniz.

İstediğiniz şekli ördükten sonra oyuncağınızın içini elyafla doldurun ve fotoğraflara bakarak süslemesine geçin.

                             

Size örnek olması için birbirinden sevimli amigurimi modellerini sizin için derledik.

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

Amigurumi nedir Amigurumi nasıl yapılır

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle