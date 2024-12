Haberin Devamı

Altı yaşındaki Ottilie Atkins, bir öğleden sonra oyun alanında vakit geçirdikten sonra kendini hasta hissettiğini ve başının döndüğünü söylediğinde annesi kızının yalnızca yorgun olduğunu düşündü.

Ancak birkaç saat içinde küçük kızın görüşü bulanıklaştı ve gözleri 'uyumlu bir şekilde çalışmayı bıraktı'.

Ottilie'nin 34 yaşındaki annesi Holly kızını acilen hastaneye götürdü, burada doktorlar bir dizi test yaptı ve küçük kızın hayati tehlike arz eden bir felç geçirdiğini fark ettiler.

GENÇLER ARASINDA İNME GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

Bu ölümcül kriz, genellikle beynin içindeki bir kan pıhtısı ya da kan damarı patlaması nedeniyle beyne giden kan akışı kesildiğinde meydana gelir. İnme vakalarının büyük çoğunluğu 65 yaş üstündekileri etkilemekle birlikte, felç geçiren gençlerin sayısı giderek artıyor.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerinden yakın zamanda yapılan bir analiz, 39 yaş altı erkekler arasında görülen felçlerin son yirmi yılda neredeyse dörtte bir oranında arttığını ortaya koydu.

Stroke Association (İnme Derneği) daha önce 45 yaş ve üzeri inme geçirenlerin sayısının 2018 ile 2035 yılları arasında yüzde 59 oranında artacağını öngörmüştü. Brain Research UK adlı yardım kuruluşuna göre çocukluk çağında inme nadiren görülüyor.

FELCİN SEBEBİ SU ÇİÇEĞİNİN YENİDEN AKTİF HALE GELMESİYDİ

Ottilie Atkins'in vakasında doktorlar, durumun 18 ay önce geçirdiği su çiçeği vakasının 'yeniden aktif hale gelmesi' sonucunda ortaya çıktığını açıkladı.

Enfeksiyon beyinde şişmeyi tetiklemiş ve bu da sonunda felce yol açtı. Kabaca her 1000 su çiçeği vakasından bir ila ikisinde virüs beyne ulaşarak ensefalite ya da beyin şişmesine neden oluyor.

“Ottilie'nin herhangi bir sağlık sorunu geçmişi yok, her zaman genel olarak çok sağlıklıydı” diyen anne Holly, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

“Gerçekten küçük bir oyun parkından çıktı, küçücük bir şeydi, sadece o ve kız kardeşi etrafta zıplıyordu. Çok solgundu ve “gerçekten başım dönüyor” diyordu. Terli ve üşümüş gibi nemli bir hissi vardı. Belki de çok fazla koşturdu, kendini çok yordu ve içerisi sıcak olduğu için biraz bunaldı diye düşündüm. Oturdu ve biraz sandviç yedi. Rengi yerine gelmeye başladı ama sürekli başının döndüğünü söylüyordu.

Ona aldım ve eve gitmek üzere oyun alanından çıktık. Birlikte yürürken dengesinin bozulduğunu hissettim. Eve döndükten sonra Ottilie bir film izledi ve ardından 'bir şeyleri iki kez gördüğünden' şikâyet etmeye başladı. Ona baktığımda ileriye doğru tam olarak bakmadığını hissettim. Gözlerini kırpmaya ve bakış şeklini değiştirmeye çalıştı.”

'ONU BÖYLE GÖRMEK KORKUNÇTU'

Ottilie bir gözüyle ileriye bakıyordu ve diğer gözü neredeyse serbestçe dönüyormuş gibi görünüyordu.

Annesi, “Onu böyle görmek gerçekten korkunçtu. Bundan bir hafta önce, tamamen tesadüf eseri, onu göz testine götürdüm çünkü test zamanı gelmişti. Göz doktoru bana görüşünün çok iyi olduğunu söyledi. Sonra bunu gördüm ve ‘bir hafta içinde ne oldu?” diye düşündüm” ifadelerine yer verdi.

Holly, Ottilie'yi acil servise götürdü ve küçük kıza burada göz testi, CT taraması, kan testleri ve iki MRI taraması yapıldı.

17 Ekim'de, testler için çocuk servisine yatırılmasından dört gün sonra, bir uzman doktor Ottilie'nin felç geçirdiği haberini verdi.

“Ne söylediğini tam olarak anlayamadım. Tek duyduğum inme kelimesiydi ve yanlış duyduğumu düşündüm” diyen Holly o anları anlattı:

“Özür dilerim, açıklığa kavuşturabilir miyim, felç geçirdiğini mi söylediniz? diye sordum. Söylediklerine inanamadım. Çok nadir görüldüğünü ve çok şanssız olduğunu söyledi ama şiddeti olabileceği kadar kötü olmadığı için şanslıydı.”

HIZLI MÜDAHALE KÜÇÜK KIZIN HAYATINI KURTARDI

Doktorlar felcin 18 ay önce geçirdiği su çiçeğinden kaynaklandığını ortaya çıkarınca, küçük kız ilaç tedavisi için üç hafta hastanede kaldı.

Annesi Ottilie'yi mümkün olan en kısa sürede götürdüğü için şükrettiğini, çünkü şu anda düzenli ilaç tedavisiyle sorunsuz bir şekilde iyileştiğini itiraf ettiğini söyledi.

Küçük kızın görme yetisi hala etkilenmiş durumda. Yavaş yavaş iyileşme gösterdi ama hangi noktada iyileşmeyi durdurabileceğini ya da tamamen iyileşip iyileşmeyeceğini kimse bilmiyor. Ottilie sağ tarafa baktığında hala çift görüyor.

Doktorlar, çocukların beyinlerinin bir şekilde yeniden yapılandırılabildiğini ve bu sayede birkaç hafta içinde gerçekten inanılmaz bir gelişme kaydettiğini söyledi. Eğer bir yetişkin olsaydı işler çok daha zor olurdu.

Holly şimdi ebeveynleri 'içgüdülerini takip etmeye' ve olağandışı semptomlar göstermeye başladıklarında çocuklarını kontrol ettirmeye teşvik ediyor.

“Benim tavsiyem içgüdülerinizi takip etmeniz olacaktır. Gözlerinin uyum içinde çalışmadığını gördüğümde bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündüm ve yardım almaya gittim” diyen Holly, şunları da ekledi:

“Ebeveynler olarak her zaman çocuklarımıza yardım etmek isteriz ama bazen hayat çok yoğundur ve acil servislerde de uzun bekleme süreleri olabilir. Bunun sizi caydırmasına asla izin vermeyin. Doktorlar profesyoneldir, onlardan yardım isteyin.”

