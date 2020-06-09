ALT nedir? ALT değeri kan tahlilinde kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

ALT bir karaciğer enzim testidir. Rutin olarak sağlık taramalarında ve karaciğer ile ilgili bir hastalıktan şüphelenildiğinde bakılan bir testtir. ALT değeri vücuttaki birçok metabolik olayları düzenleyen ve çok büyük önemi olan karaciğer organının sağlığı ile ilgili bilgi vermektedir.

ALT nedir?

ALT bir enzimdir. Asıl olarak karaciğerde bulunan ALT enzimi az miktarda böbrekte ve diğer organlarda da bulunmaktadır. Besin öğelerinin besinler ile birlikte vücuda alınmasının ardından, sindirilip karaciğere ulaşması ile besinlerin enerjiye dönüşümü ALT enzimi ile gerçekleşir. Normalde ALT enzimi karaciğer hücrelerinin içinde bulunmaktadır.

Kan dolaşımına ölmüş olan karaciğer hücrelerinin olması sebebi ile çok az miktarda bulunur. Fakat kanda ALT seviyesinin artması karaciğerde bir harabiyet olduğunu göstermektedir. Karaciğerdeki birçok hastalık bu harabiyete neden olabilir. Tedavi sürecini planlayabilmek için ALT testinin ve diğer karaciğer enzimlerinin yüksek olduğunu gördükten sonra farklı tetkikler yapılarak karaciğerde oluşan sorunun tespiti yapılır. ALT değeri kanda ne kadar yüksek ise karaciğerde oluşan harabiyetin boyutunun o kadar fazla olduğu düşünülür. ALT testi bu nedenle oldukça önemli bir testtir.

ALT değeri kan tahlilinde kaç olmalıdır?

Kadınlarda: 10 ila 35 U/L aralığında

Erkeklerde: 10 ila 40 U/L aralığında

Çocuklarda yetişkin bireylere göre iki kat daha yüksek olabilmektedir.

Yaşlılarda ise yine yetişkin bireylerden daha yüksek olabilmektedir.

Alt testinin normal değer aralığı laboratuvarlara göre farklılık gösterse de genel olarak normal değer aralığı bu şekildedir.

ALT düşüklüğü nedenleri

ALT düşüklüğü sağlık için ALT yüksekliğine göre çok daha az tehlikeli olan bir durumdur. Fakat ALT değerinin düşüklüğünün sebeplerinin bilinmesi ve ALT düşüklüğünün kontrol altına alınabilmesi oldukça önemlidir.

İlerleyen kronik böbrek yetmezliği

Beslenme bozuklukları

B6 vitamin eksikliği

Metronidazol kullanımı

Antibiyotik kullanımının yan etkisi

Vücutta var olan bakırın karaciğerde birikmesi ile oluşan Wilson hastalığının olması

Karaciğerde çok fazla biriken demirin neden olduğu hemokromatozis hastalığıdır.

Kanda olan safranın artması ile meydana gelen gilbert sendromudur.

ALT yüksekliği nedenleri

Hepatit A, B ve C hastalıklarında ALT değerinde ciddi bir artış meydana gelmektedir. Bu tarz hastalıklarda ALT bir diğer karaciğer enzimi olan AST’den çok daha fazla yükselir.

Alkolik Hepatit

Karaciğerde apse gelişimi

Karaciğer üzerinde oluşan kanserler

Siroz

Reye sendromu

İskemik hepatit, otoimmün hepatit ve toksik hepatit gibi karaciğer hastalıkları ALT değerinde artışa neden olur.

Safra kesesi tümörleri ya da taşı ile tıkanma sebebiyle AST ve ALT değerleri yükselir.

Alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenler ile oluşan karaciğer yağlanması

İleri seviyede oluşan kalp yetmezlikleri

Gebelik

Ciddi dereceli kas sorunları

Pankreas iltihaplanması

İleri derecede sıvı kaybı

Kalp krizi meydana gelmesi

Akciğer damarlarında pıhtılaşma

Kan zehirlenmesi

Epilepsi ve şok nöbetinin geçirilmesi

Aşırı miktarda kullanılan ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları ve ilaç kullanımı

Güneş çarpması

Tarım ilacı ile zehirlenme

Kurşun zehirlenmesi

ALT yüksekliği belirtileri

Mide ve karın bölgesinde hissedilen ağrı ve şişlik

Kusma ve mide bulantısı

Sarılık ismi ile bilinen ve gözlerde bulunan beyaz bölgede ve cilt yüzeyinde sararma oluşması

Hızlı kaybedilen kilo

Sürekli olarak yorgun hissetme

Koyu renkte idrar çıkarma

Açık renkte dışkı çıkarma