MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSağlık ALT nedir? ALT değeri kan tahlilinde kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.06.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

ALT nedir? ALT değeri kan tahlilinde kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALT nedir? ALT değeri kan tahlilinde kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri
Abone Olgoogle-news

Alanin aminotransferazın kısaltılmış hali olan ALT kan testlerinde bakılan bir değerdir. Özellikle karaciğerin durumunun tespiti için bakılmaktadır. ALT nedir? ALT değeri kan tahlilinde kaç olmalıdır? Alt düşüklüğü veya yüksekliğinin nedenleri nedir? Alt düşüklüğü ve yüksekliğinin belirtileri nelerdir? ALT ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları hazırladık.

ALT bir karaciğer enzim testidir. Rutin olarak sağlık taramalarında ve karaciğer ile ilgili bir hastalıktan şüphelenildiğinde bakılan bir testtir. ALT değeri vücuttaki birçok metabolik olayları düzenleyen ve çok büyük önemi olan karaciğer organının sağlığı ile ilgili bilgi vermektedir.

 ALT nedir?

ALT bir enzimdir. Asıl olarak karaciğerde bulunan ALT enzimi az miktarda böbrekte ve diğer organlarda da bulunmaktadır. Besin öğelerinin besinler ile birlikte vücuda alınmasının ardından, sindirilip karaciğere ulaşması ile besinlerin enerjiye dönüşümü ALT enzimi ile gerçekleşir. Normalde ALT enzimi karaciğer hücrelerinin içinde bulunmaktadır.

Kan dolaşımına ölmüş olan karaciğer hücrelerinin olması sebebi ile çok az miktarda bulunur. Fakat kanda ALT seviyesinin artması karaciğerde bir harabiyet olduğunu göstermektedir. Karaciğerdeki birçok hastalık bu harabiyete neden olabilir. Tedavi sürecini planlayabilmek için ALT testinin ve diğer karaciğer enzimlerinin yüksek olduğunu gördükten sonra farklı tetkikler yapılarak karaciğerde oluşan sorunun tespiti yapılır. ALT değeri kanda ne kadar yüksek ise karaciğerde oluşan harabiyetin boyutunun o kadar fazla olduğu düşünülür. ALT testi bu nedenle oldukça önemli bir testtir.

ALT değeri kan tahlilinde kaç olmalıdır?

Kadınlarda: 10 ila 35 U/L aralığında

Erkeklerde: 10 ila 40 U/L aralığında

Çocuklarda yetişkin bireylere göre iki kat daha yüksek olabilmektedir.

Yaşlılarda ise yine yetişkin bireylerden daha yüksek olabilmektedir.

Alt testinin normal değer aralığı laboratuvarlara göre farklılık gösterse de genel olarak normal değer aralığı bu şekildedir.

ALT düşüklüğü nedenleri

ALT düşüklüğü sağlık için ALT yüksekliğine göre çok daha az tehlikeli olan bir durumdur. Fakat ALT değerinin düşüklüğünün sebeplerinin bilinmesi ve ALT düşüklüğünün kontrol altına alınabilmesi oldukça önemlidir.

İlerleyen kronik böbrek yetmezliği
Beslenme bozuklukları
B6 vitamin eksikliği
Metronidazol kullanımı
Antibiyotik kullanımının yan etkisi
Vücutta var olan bakırın karaciğerde birikmesi ile oluşan Wilson hastalığının olması
Karaciğerde çok fazla biriken demirin neden olduğu hemokromatozis hastalığıdır.
Kanda olan safranın artması ile meydana gelen gilbert sendromudur.

ALT yüksekliği nedenleri

Hepatit A, B ve C hastalıklarında ALT değerinde ciddi bir artış meydana gelmektedir. Bu tarz hastalıklarda ALT bir diğer karaciğer enzimi olan AST’den çok daha fazla yükselir.

Alkolik Hepatit
Karaciğerde apse gelişimi
Karaciğer üzerinde oluşan kanserler
Siroz
Reye sendromu
İskemik hepatit, otoimmün hepatit ve toksik hepatit gibi karaciğer hastalıkları ALT değerinde artışa neden olur.

Safra kesesi tümörleri ya da taşı ile tıkanma sebebiyle AST ve ALT değerleri yükselir.

Alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenler ile oluşan karaciğer yağlanması

İleri seviyede oluşan kalp yetmezlikleri

Gebelik

Ciddi dereceli kas sorunları

Pankreas iltihaplanması

İleri derecede sıvı kaybı

Kalp krizi meydana gelmesi

Akciğer damarlarında pıhtılaşma

Kan zehirlenmesi

Epilepsi ve şok nöbetinin geçirilmesi

Aşırı miktarda kullanılan ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları ve ilaç kullanımı

Güneş çarpması

Tarım ilacı ile zehirlenme

Kurşun zehirlenmesi

ALT yüksekliği belirtileri

Mide ve karın bölgesinde hissedilen ağrı ve şişlik

Kusma ve mide bulantısı

Sarılık ismi ile bilinen ve gözlerde bulunan beyaz bölgede ve cilt yüzeyinde sararma oluşması

Hızlı kaybedilen kilo

Sürekli olarak yorgun hissetme

Koyu renkte idrar çıkarma

Açık renkte dışkı çıkarma

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle