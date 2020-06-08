Alkalen Fosfataz nedir? Alkalen Fosfataz değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Alkalen fosfataz kan değerlerinde bakılan en önemli enzimlerden birisidir. Düşüklüğü ya da yüksekliği birçok hastalığın nedeni olabilmektedir. Vücutta önemli görevi bulunan ve hayati derecede önemi olan bir enzim olması ile bilinir. Vücutta özellikle karaciğer ile birlikte anılsa da birçok organda bulunur.

Alkalen Fosfataz nedir?

Alkalen fosfataz vücut dokularında doğal olarak bulunan bir proteindir. Safra kanalları, kemikler ve karaciğerde diğer organlardan çok daha fazla miktarda bulunur. Öncelikli şekilde karaciğer ve kemiklerde üretilen ALP asidik mineral fosforun parçalanması ile alkalin olan PH dengesini oluşturmaktadır.

Bağırsakları bakterilerden koruyarak sindirime yardımcı olmak, b vitamininin ve yağların yıkımı ile kemiklerin doğru şekilde oluşmasını sağlamak gibi çok önemli görevleri vardır. Metabolizmaya çok yönlü faydası dokunan bir enzimdir. ALP değerinin kanda düşük olması vücutta birçok sorunu meydana getirir.

Alkalen fosfataz değeri genel olarak karaciğer ve kemikler ile ilişkilendirilmektedir. Genel olarak karaciğerin ne kadar sağlıklı olduğunu veya kemiklerin ne kadar sağlıklı olduğu belirleyebilmek için bu test kullanılır.

ALkalen Fosfataz değeri kaç olmalıdır?

Birçok organda bulunan bir enzim olmasına karşın kan tahlillerinde çıkan değer yüzde 95 oranında karaciğer ve kemikler kaynaklı değerlerdir. Yarılanma ömrü 7 ila 10 gün arasında olan ALP normal değer aralıkları;

Prematüre doğmuş bebeklerde:105 – 500 IU/L

0-7 günlük bebeklerde: 95 ila 380 IU/L

0-1 yaş Aralığında: 100 ila 350 IU/L

4-12 yaş Aralığında: 80 ila 350 IU/L

13-15 yaş aralığındaki kız çocuklarında: 75 ila 350 IU/L

13-15 yaş aralığındaki erkek çocuklarında 75 ila 400 IU/L

16 yaş ve üzerinde: 30 ila 115 IU/L

ALP düşüklüğü nedenleri

ALP düşüklüğü; ALP değerinin normal değer aralıklarının altında bir değerde olmasıdır. ALP düşüklüğü nadir olarak gözlemlenen bir durumdur. Genel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Anemi

Tiroit hormonu yetersiz çalışması

Düşük fosfat değeri

Magnezyum, çinko B12 eksiklikleri

Beslenmede bozukluk

Çölyak hastalığı

C vitamini eksiliğinde oluşan skorbüt hastalığı

B ve D vitaminlerinin fazla tüketimi

Persiniyöz anemi

Menopoz döneminde östrojen tedavisi almak

ALP yüksekliği nedenleri

Kalp yetmezliğine bağlı olarak karaciğerde sıvı toplanması

Şeker hastalığı

Kalp krizi geçirmek

Alkol tüketmek

Akciğeri besleyen damarlarda oluşan tıkanıklıklar

Fenitoin, bazı antibiyotikler, alümin, östrojen hormonu içeren ilaçlar gibi çeşitli ilaçların kullanımı

Sepsis

Enfeksiyon oluşumu

Bağırsak delinmesi, iltihabi bağırsak hastalıkları

Pankreas başı tümörleri, pankreas iltihabı

Büyük kemiklerin kırılmasının ardından iyileşme dönemi

Hipertiroidi

Hiperparatiroidi



Böbrek hastalıkları

Kemik oluşumunun artışı

D vitamini eksikliği, osteomalazi ve raşitizm

Hodgkin lenfoma, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, göğüs kanseri ve akciğer kanseri gibi çeşitli kanser türleri

Kemik iltihabı

Kemiğe sıçrayan kanserler

Lösemi, Paget hastalığı, multipl myelom, kemik tümörleri gibi kemik hastalıkları

Karaciğer kanseri, karaciğer apsesi, hepatitler gibi karaciğer hastalıkları

Siroz

Safra yollarının tıkanmasına sebep olan tümör, taş gibi oluşumlar.

Ergenlerde ve çocuklarda kemiklerin hızlı büyümesi

Bilier obstrüksiyon durumlarında

Alkalen Fosfataz düşüklüğü belirtileri

Alkalen fosfatazın kandaki düşüklüğünde görülen yaygın belirtiler şunlardır:

Büyük oranlarda kilo kaybı

Hızlı kalp atışları

Kabızlık

Soğuk hassasiyeti

Nefes darlığı

Bitkinlik

Alkalen Fosfataz yüksekliği belirtileri

Karın ağrısı

Sarılık

Bulantı

Kusma