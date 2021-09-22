21 nasıl oynanır? Blackjack'de kaç kart var, kart sayma nasıl yapılır?

Blackjack popüler bir kart oyunudur. Hem oynaması oldukça kolay hem de eğlencelidir. Çok fazla kuralı bulunmaz. Bu nedenle kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Pek çok kişi 21 oyununun nasıl oynandığını merak etmekte ve bu oyunun nasıl oynandığı ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

21 Nasıl Oynanır?

21 oyununun temelinde kart sayma teknikleri yer almaktadır. Bu şekilde bir strateji belirlemek kişilerin kazanma şansını da artıracaktır. Bu oyun ilk defa 18. yüzyıl zamanlarında oynanmaya başlamıştır. Günümüzde oynanan oyun o dönemdeki orijinal oyunun aynısıdır. Vinght-et-un isimli oyun Blackjack'in temellerini oluşturmaktadır.

Oyunun temelinde eldeki kartlarla 21 sayısının geçmemek gerekmektedir. 21 sayısına en fazla yaklaşan kişi bahsi kazanmaktadır. Ancak oyunun bazı türlerinde 21 sayısı geçilse de kişilerin kazanma şansları vardır. Oyundaki kartların tamamının değeri aynı şekildedir. Oyunda sadece kartların sayı değerleri önemli olmaktadır.

Blackjack'te Kaç Kart Var?

Oyunda ilk başta tüm oyunculara iki adet kart dağıtılmaktadır. Kişiler ellerindeki kartlar 21 sayısına en yakın duruma gelene kadar kart alabilir, kart almaz diyebilir, sigorta yapabilir, çifte katlayabilir ya da bölme yapabilirler.

Dağıtıcı oyunda en son kartı açan kişidir. Bu kişinin elindeki kartlar 16'dan az ise 16'yı geçene kadar kart çekmesi gerekmektedir. Elindeki kartların sayılarının toplamı 17 üstü olduğu zaman kart çekmeyi bırakması gerekmektedir. Dağıtıcının elinde bulunan kartlar 21'den daha fazla olursa o zaman oyundaki oyunculara bahis miktarı kadar ödeme yapılması gerekmektedir.

Blackjack Kart Sayma Nasıl Yapılır?

21 oyununda kartları saymak kişilerin kazanma şansını artırmaktadır. Ancak kart sayma işleminin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. İlk kart dağıtıldığı zaman kart sayısı 0 olur. Aslar ile loglar -1 değeri almaktadır. Kart çekmeye devam edildikçe eldeki kartlara ekleme yapılmaktadır. Eğer sayma işlemini zorlaştırırsanız bir süre sonra durumu karıştırabilirsiniz. Bu nedenle olabildiğince basit tutmaya çalışmanız gerekmektedir.