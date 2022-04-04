7 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci döneme başlayan yaklaşık 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi nisan ara tatilini bekliyor. Şubat ayında ikinci döneme başlayan okullar nisan ayında eğitime kısa sür ara verecek. İlkbaharın tadını çıkarıp seyahat planlarına yön verecek olan veliler "2022 nisan ara tatili ne zaman?" sorusunun yanıtına göre plan yapmak için araştırmalara başladı. Peki, 2. dönem ara tatil ne zaman 2022? MEB takvimine göre Nisan ara tatil tarihleri hakkında bilgiler...

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl 2. ara tatili 11 Nisan'da başlayacak. Öğrenciler 18. Nisan Pazartesi yeniden okula başlayacaklar. Öte yandan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü karnelerin alınması ile bitecek ve yaz tatiline girilecek.

2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.