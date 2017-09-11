YÖK’ten engelli öğrencilere müjde...Özel yetenek sınavı için YGS puanları iki yıl geçerli olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, engelli öğrencilere özel yetenek sınavına girmelerinde kolaylık sağlandı. Buna göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puanı sınavın yapıldığı yıl dahil iki yıl süreyle geçerli olacak. Bunun için adayların durumlarını ilgili yılda ÖSYS başvurularında “engelli sağlık kurulu raporu”nu ÖSYM’ye belgelemeleri ve özel yetenek sınavı başvurularında ilgili yıl ile ilgili engelli sağlık kurulu raporunu başvuru yapacakları üniversiteye sunmaları gerekecek. Bu kararla, 2017 yılında YGS’den 100 puan ve üzeri alan ancak özel yetenek sınavı ile herhangi bir programa yerleşemeyen engelli öğrenciler, 2018 yılında YGS’ye girmeden özel yetenek sınavına başvurabilecek.

2013’TE BARAJ 100’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

2013’te bazı engelli öğrenci grupları için (bedensel, görme ve işitme engelli ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) özel yetenek sınavı ile üniversitelere başvurabilmelerinde gerekli YGS puanı 100’e düşürülmüştü. 30 Mart 2017’de özel yetenek sınavına başvurabilecek engelli öğrenci gruplarına zihinsel engelli öğrenciler de eklendi. Ayrıca 2017 yılından itibaren engelli adayların, kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilmesine başlandı.