YÖKDİL başvuruları başladı! İşte, sınav ücreti ve diğer detaylar

Dördüncü YÖKDİL sınavı, 17 Mart Cumartesi günü, saat 14.00’de tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav, 30 ilde 35 sınav merkezinde yapılacak.

Dördüncü YÖKDİL sınavı, 17 Mart Cumartesi günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’de, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 7-16 Şubat (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında, elektronik ortamda yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında; İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 85 (seksen beş) TL’dir.



Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.



Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

SINAVDA KAÇ SORU SORULUYOR?

Sınav, 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.



Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.



Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.