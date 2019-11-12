Yalçın Hoca’ya önemli not

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın Boluspor maçında futbolcularına gönderdiği not, çok konuşuldu, yorumlandı.
O halde biz de Yalçın hocaya bir not gönderelim...
Boluspor deplasmanında belki de ileride çok arayacağı 2 puanı bıraktı Bursaspor, Yalçın Hoca.
Takımın, istatistiklere de yansıdığı gibi iyi futbol oynamadı ama çok da kötü değildi.
Rakip evsahibi Boluspor, yüzde 62,3 oranında topa daha fazla sahip oldu, Bursaspor’dan (21/16) 5 fazla şut rakip kaleye gönderdi. İsabetli şutu da (5/4) 1 fazlaydı Boluspor’un.
Evet zemin kötüydü, oyunu olumsuz etkiledi ama ekibiniz ve siz bunu daha önceden tahmin etmeli, ona göre tedbir almalı ve belki benzer bozuk bir sahada antrenman yaptırmalıydınız oyuncularınıza.
Tüm bu olumsuzluklara karşın hala maçın son bölümüne kadar eğer sahada 1-0 öndeyseniz, bunu korumayı bilmeli, gerekli müdahaleleri yapmalıydınız.
Örneğin merak ediyorum; oyunu soğutma, rakibi bir nebze olsun durdurma adına son oyuncu değişikliğini neden yapmadınız?
Rakibin akın akın geldiğini, Bursaspor’un orta alanının ve defansının bunaldığını, çok basit hatalar yaptığınız göremediniz mi?
Yalçın hoca, en önemlisi de Bursaspor, iyi futbol oynamıyor.
“1-0 olsun, 3 puan bizim olsun” mantığı, son haftalar için geçerlidir.
Bu süreçte iyi oynamalı, rakibin gözünü korkutmalısınız.
Geçen haftaki Balıkesirspor maçında olduğu gibi rakip takımlar eğer Bursaspor’a kendi evinde bile baskı uygulayabileceğini düşünebiliyorsa varın gerisini siz düşününün.
Ben takımın kalitesinin yeterli olduğuna, sizin de bu işi başarıp takımı sezon sonunda hak ettiği Süper Lig’e çıkaracağınıza inananlardanım.
Ama benim değil sizin buna inanmanız lazım...
‘SEN BURSASPOR’SUN, ÇIKIP 3 ATACAKSIN, 5 ATACAKSIN’
Maça gelince...
Aslında Bursaspor çok kötü değildi Boluspor karşısında.
32’nci dakikada Burak Kapacak’ın üst direkten dönen topu gol olsa belki de farklı şeyler konuşacaktık.
Ayrıca gol çok güzel bir zamanda geldi ama sonrasında çok çabuk geri yaslandı Bursaspor.
Biraz daha rakibe ileride baskı yapılabilseydi, maçı istediği gibi bitirebilirdi.
Boluspor’un penaltı golü de 88’de gelince işler değişti, sinirler gerildi.
Evet dediğim gibi Bursaspor kötü oynamadı Boluspor karşısında ama bu Süper Lig hedefi olan bir takım için bu yeterli değil.
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimizin dediği gibi; “Sen Bursaspor’sun, çıkıp 3 atacaksın, 5 atacaksın”
Aza razı olursan, başarılı olamazsın...
ÖZELEŞTİRİ
Zafer Mahallesi’nden arkadaşım, komşum, Bursasporluluğunu kimseyle tartışmayacağım, tribünlerin bilinen ve sevilen ismi Raif Balkan’ın maç sonrası ilginç bir paylaşımı oldu sosyal medya üzerinden.
Raif, sosyal medya hesabından, “Özeleştiri!!!! 2009-2010 senesinde sosyal medya bu kadar aktif olsaydı biz şampiyon olamazdık!!!” paylaşımında bulundu.
Raif, sosyal medyadaki adıyla “Piri Reis”in bu paylaşımına, bu fikrine sonuna kadar katılıyorum ve bu düşüncesinin altına ben de imzamı atıyorum.
Evet pek çok sosyal medya paylaşımı sevgiden kaynaklanıyor ama bazen sanki Bursaspor’a zarar verebiliyoruz.
Yalçın Hoca’ya önemli not
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın Boluspor maçında futbolcularına gönderdiği not, çok konuşuldu, yorumlandı.
O halde biz de Yalçın hocaya bir not gönderelim...
Boluspor deplasmanında belki de ileride çok arayacağı 2 puanı bıraktı Bursaspor, Yalçın Hoca.
Takımın, istatistiklere de yansıdığı gibi iyi futbol oynamadı ama çok da kötü değildi.
Rakip evsahibi Boluspor, yüzde 62,3 oranında topa daha fazla sahip oldu, Bursaspor’dan (21/16) 5 fazla şut rakip kaleye gönderdi. İsabetli şutu da (5/4) 1 fazlaydı Boluspor’un.
Evet zemin kötüydü, oyunu olumsuz etkiledi ama ekibiniz ve siz bunu daha önceden tahmin etmeli, ona göre tedbir almalı ve belki benzer bozuk bir sahada antrenman yaptırmalıydınız oyuncularınıza.
Tüm bu olumsuzluklara karşın hala maçın son bölümüne kadar eğer sahada 1-0 öndeyseniz, bunu korumayı bilmeli, gerekli müdahaleleri yapmalıydınız.
Örneğin merak ediyorum; oyunu soğutma, rakibi bir nebze olsun durdurma adına son oyuncu değişikliğini neden yapmadınız?
Rakibin akın akın geldiğini, Bursaspor’un orta alanının ve defansının bunaldığını, çok basit hatalar yaptığınız göremediniz mi?
Yalçın hoca, en önemlisi de Bursaspor, iyi futbol oynamıyor.
“1-0 olsun, 3 puan bizim olsun” mantığı, son haftalar için geçerlidir.
Bu süreçte iyi oynamalı, rakibin gözünü korkutmalısınız.
Geçen haftaki Balıkesirspor maçında olduğu gibi rakip takımlar eğer Bursaspor’a kendi evinde bile baskı uygulayabileceğini düşünebiliyorsa varın gerisini siz düşününün.
Ben takımın kalitesinin yeterli olduğuna, sizin de bu işi başarıp takımı sezon sonunda hak ettiği Süper Lig’e çıkaracağınıza inananlardanım.
Ama benim değil sizin buna inanmanız lazım...
‘SEN BURSASPOR’SUN, ÇIKIP 3 ATACAKSIN, 5 ATACAKSIN’
Maça gelince...
Aslında Bursaspor çok kötü değildi Boluspor karşısında.
32’nci dakikada Burak Kapacak’ın üst direkten dönen topu gol olsa belki de farklı şeyler konuşacaktık.
Ayrıca gol çok güzel bir zamanda geldi ama sonrasında çok çabuk geri yaslandı Bursaspor.
Biraz daha rakibe ileride baskı yapılabilseydi, maçı istediği gibi bitirebilirdi.
Boluspor’un penaltı golü de 88’de gelince işler değişti, sinirler gerildi.
Evet dediğim gibi Bursaspor kötü oynamadı Boluspor karşısında ama bu Süper Lig hedefi olan bir takım için bu yeterli değil.
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimizin dediği gibi; “Sen Bursaspor’sun, çıkıp 3 atacaksın, 5 atacaksın”
Aza razı olursan, başarılı olamazsın...
ÖZELEŞTİRİ
Zafer Mahallesi’nden arkadaşım, komşum, Bursasporluluğunu kimseyle tartışmayacağım, tribünlerin bilinen ve sevilen ismi Raif Balkan’ın maç sonrası ilginç bir paylaşımı oldu sosyal medya üzerinden.
Raif, sosyal medya hesabından, “Özeleştiri!!!! 2009-2010 senesinde sosyal medya bu kadar aktif olsaydı biz şampiyon olamazdık!!!” paylaşımında bulundu.
Raif, sosyal medyadaki adıyla “Piri Reis”in bu paylaşımına, bu fikrine sonuna kadar katılıyorum ve bu düşüncesinin altına ben de imzamı atıyorum.
Evet pek çok sosyal medya paylaşımı sevgiden kaynaklanıyor ama bazen sanki Bursaspor’a zarar verebiliyoruz.