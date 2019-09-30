Bursaspor, sahasında Erzurumspor ile oynadığı maçtan zoraki de olsa çok önemli bir galibiyetle ayrıldı.
Önemli bir galibiyet çünkü, son dönemde işler pek iyi gitmiyordu Bursaspor açısından.
Önce TFF kararıyla silinen 3 puan, ardından Adana Demirspor karşısında alınan farklı yenilgi.
Moral ve motivasyon anlamında takımın ne durumda olacağı merak konusuydu.
Maça iyi başladı yeşil-beyazlı futbolcular.
Kubilay Kanatsızkuş ile 6’ncı dakikada önemli bir pozisyondan yararlanamadı Bursa ekibi.
Bu pozisyonda Kubilay şut çekmek yerine Burak Altıparmak’a pas vermeyi düşünseydi gol daha erken gelebilirdi.
14’ncü dakikada da beklenen gol Mamadou Diarra ile geldi. Savunmada iyi işler çıkaran Diarra, harika bir golle galibiyeti getiren isim oldu.
32’nci dakikada Latovlevici, 33’ncü dakikada ise Igor ile önemli pozisyonlar üretti Bursaspor.
Maçın 35’nci dakikasından itibaren ise işler Bursaspor aleyhine değişmeye başladı.
Savunma hattında pas hataları yapmaya başlayan yeşil-beyazlı takım, defansif anlamda sıkıntı yaşamaya başladı.
Baskı arttıkça daha fazla geri çekildi, geri çekildikçe de hataları arttı Bursaspor’un.
Orta alanda baskı kuran konuk Erzurumspor, topa sahip olmayı başarsa da pozisyon üretmekte zorlandı.
Konuk takım en ciddi atağını 60’ncı dakikada Pote ile geliştirdi. Onun dışında hücumda çok fazla varlık gösteremedi.
Ligde ilk kez defansın ortasında görev alan Diarra ile Anıl Karaer, genel anlamda başarılıydı.
Özellikle Diarra, güven verdi 90 dakikadaki mücadelesiyle.
Kendine güveni tamdı ve hızıyla dikkat çekti.
Takım olabilmek için biraz daha zamana ihtiyacı var Bursaspor’un. Hatlar arasında henüz tam bir uyum sağlanabilmiş değil.
İte kaka ama önemli 3 puan kazandı yeşil-beyazlı takım.
Ve bazen, özellikle böyle kritik dönemlerde kazanmak her şeyden önemlidir.
ACI VEREN TESPİT
Erzurumspor maçında tribünleri dolduramadı maalesef yeşil-beyazlı taraftarlar.
Tribünlerin boşluğuyla ilgili en acı tespiti gazeteci arkadaşım Hüseyin Altınırmak yaptı.
Hüseyin, tribünlerdeki taraftar azlığını Fenerbahçe-Galatasaray maçına bağladı.
Hava ne çok sıcak nede çok soğuktu.
Cumartesi gecesi, taraftarlar için en uygun gündür ayrıca. Cumartesi maça gidersin, pazar gününü ailenle birlikte geçirirsin.
Maçı izleyen taraftar sayısı 11 bin 917.
Pek çok Bursalı futbolsever, İstanbul semt takımları arasında oynanan maçı izlemeyi tercih etmişti.
Acı ama doğru bir tespit.
“ŞER” OLMAK YAKIŞMADI VOLKAN!
Bursaspor’un geçen hafta Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçta Volan Şen’in, Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve oyunculara, “Bursa’da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir” dediği iddia edildi.
Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, bu sözleri doğruladı.
Bir insan doğduğu, büyüdüğü, sokaklarında koştuğu bir kente neden bu kadar kinlenebilir.
Bir insan, futbolu öğrendiği, her kademesinde formasını terlettiği, şampiyonluk sevinci yaşadığı, kendisini Volkan Şen yapan eski takımına nasıl bu kadar nefret duyabilir.
Volkan’ın kursağına giren her lokmada Bursa’nın ve Bursaspor’un hakkı vardır.
“Şen” olaydın keşke Volkan, “şer” olmak yakışmadı.
İte kaka ama önemli 3 puan
Bursaspor, sahasında Erzurumspor ile oynadığı maçtan zoraki de olsa çok önemli bir galibiyetle ayrıldı.
Önemli bir galibiyet çünkü, son dönemde işler pek iyi gitmiyordu Bursaspor açısından.
Önce TFF kararıyla silinen 3 puan, ardından Adana Demirspor karşısında alınan farklı yenilgi.
Moral ve motivasyon anlamında takımın ne durumda olacağı merak konusuydu.
Maça iyi başladı yeşil-beyazlı futbolcular.
Kubilay Kanatsızkuş ile 6’ncı dakikada önemli bir pozisyondan yararlanamadı Bursa ekibi.
Bu pozisyonda Kubilay şut çekmek yerine Burak Altıparmak’a pas vermeyi düşünseydi gol daha erken gelebilirdi.
14’ncü dakikada da beklenen gol Mamadou Diarra ile geldi. Savunmada iyi işler çıkaran Diarra, harika bir golle galibiyeti getiren isim oldu.
32’nci dakikada Latovlevici, 33’ncü dakikada ise Igor ile önemli pozisyonlar üretti Bursaspor.
Maçın 35’nci dakikasından itibaren ise işler Bursaspor aleyhine değişmeye başladı.
Savunma hattında pas hataları yapmaya başlayan yeşil-beyazlı takım, defansif anlamda sıkıntı yaşamaya başladı.
Baskı arttıkça daha fazla geri çekildi, geri çekildikçe de hataları arttı Bursaspor’un.
Orta alanda baskı kuran konuk Erzurumspor, topa sahip olmayı başarsa da pozisyon üretmekte zorlandı.
Konuk takım en ciddi atağını 60’ncı dakikada Pote ile geliştirdi. Onun dışında hücumda çok fazla varlık gösteremedi.
Ligde ilk kez defansın ortasında görev alan Diarra ile Anıl Karaer, genel anlamda başarılıydı.
Özellikle Diarra, güven verdi 90 dakikadaki mücadelesiyle.
Kendine güveni tamdı ve hızıyla dikkat çekti.
Takım olabilmek için biraz daha zamana ihtiyacı var Bursaspor’un. Hatlar arasında henüz tam bir uyum sağlanabilmiş değil.
İte kaka ama önemli 3 puan kazandı yeşil-beyazlı takım.
Ve bazen, özellikle böyle kritik dönemlerde kazanmak her şeyden önemlidir.
ACI VEREN TESPİT
Erzurumspor maçında tribünleri dolduramadı maalesef yeşil-beyazlı taraftarlar.
Tribünlerin boşluğuyla ilgili en acı tespiti gazeteci arkadaşım Hüseyin Altınırmak yaptı.
Hüseyin, tribünlerdeki taraftar azlığını Fenerbahçe-Galatasaray maçına bağladı.
Hava ne çok sıcak nede çok soğuktu.
Cumartesi gecesi, taraftarlar için en uygun gündür ayrıca. Cumartesi maça gidersin, pazar gününü ailenle birlikte geçirirsin.
Maçı izleyen taraftar sayısı 11 bin 917.
Pek çok Bursalı futbolsever, İstanbul semt takımları arasında oynanan maçı izlemeyi tercih etmişti.
Acı ama doğru bir tespit.
“ŞER” OLMAK YAKIŞMADI VOLKAN!
Bursaspor’un geçen hafta Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçta Volan Şen’in, Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve oyunculara, “Bursa’da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir” dediği iddia edildi.
Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, bu sözleri doğruladı.
Bir insan doğduğu, büyüdüğü, sokaklarında koştuğu bir kente neden bu kadar kinlenebilir.
Bir insan, futbolu öğrendiği, her kademesinde formasını terlettiği, şampiyonluk sevinci yaşadığı, kendisini Volkan Şen yapan eski takımına nasıl bu kadar nefret duyabilir.
Volkan’ın kursağına giren her lokmada Bursa’nın ve Bursaspor’un hakkı vardır.
“Şen” olaydın keşke Volkan, “şer” olmak yakışmadı.