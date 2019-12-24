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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

İlk maçın günahı olmaz

24 Aralık 2019

İlk maçta hem üzdü hem de üzüldü İbrahim Hoca.

Ligin iddialı takımlarından Menemenspor karşısında ilk yarıda etkiliydi, pozisyonlar üretti, sadece birini gole çevirebildi yeşil-beyazlı takım.
İkinci yarıda ise her şey bir anda eskiye döndü.
Yan paslar, geri paslar ve ürkek futbol.
Şimdi, “Burak ve Seleznyov’un kaçırdıkları gol olsa” diye bir savunma gelebilir.
Ya rakibin kaçırdıkları…
Daha önce de söyledim, kötü futbol ve istenmeyen sonuçlarla ilgili ilk faturayı Yalçın Koşukavak hoca ödedi.
Ama bundan sonraki süreçte faturayı oynamayan futbolcu ödeyecektir.
Devrenin bitimine az kaldı.
İbrahim Üzülmez hoca yeni olduğu için bir süre daha kredisi var.
İlk maçın günahı olmaz zaten.
Tehlike çanları artık futbolcular için çalıyor

KANAT ŞART

Bursaspor’un en büyük eksikliği, hücum organizasyonunun olmayışı.
Eğer iyi kanat oyuncularınız yoksa hücum organizasyonundan bahsetmeniz mümkün olmaz.
Yeşil-beyazlı takım hem kanattan gidemiyor, hem de kanattan gelen rakiplerine “Dur” diyemiyor.
Buna bir çözüm üretmek şart.
Evet maddi olarak işler çok iyi değil ama kanatlara takviye yapılması şart gibi.
Belki başka çözümler üretecektir teknik heyet ama kanatları iyi kullanamazsak bu sezon sonunda Süper Lig’e yükselmemiz zor gibi görünüyor.

NEREDEN NEREYE

Rakibi küçümsemek gibi bir düşüncem yok ama Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş Bursaspor ile ilgili konuştuklarımızı, yazdıklarımızı düşündükçe ben sıkılıyorum.
Acaba o formayı giyen futbolcuların içinde en küçük bir sıkılma, üzülme emaresi var mı ?
Koskoca Bursaspor, liderin bilmem kaç puan gerisinde ve “acaba asıl Süper Lig’e play-off oynayarak çıkabilir mi?“ diye hesaplar yapıyor tüm kent.
Bu hesabı taraftar ve camia yapıyor, ya futbolcular…
Evet, puan farkı çok ama inanan bir takım için bu ligde şampiyonluk bile mümkün.
İnanmak başarmanın yarısı.
Bu takımın şampiyon olabileceğine, sezon sonunda hak ettiği Süper Lig’e çıkabileceğine inanmayan varsa hemen çantasını alıp gitsin.

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