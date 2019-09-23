Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Erken uyarı
"Vedat Yücebaş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Vedat Yücebaş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Erken uyarı

23 Eylül 2019

Önce 3 puanı silinen Bursaspor, ardından deplasmanda 4-1 yenildi Adana Demirspor’a.

Adana Demirspor, ligin güçlü ve şampiyonluk yolundaki iddialı takımlarından biri.
Bu karşılaşmaya da özellikle çok iyi hazırlanmışlar, iyi etüt etmişler Bursaspor’u.
Ev sahibi takım savunma güvenliğini elden bırakmayıp orta alanda da baskılı oynadı.
Adana ekibi kanat organizasyonlarını kilitleyince Bursaspor, özellikle hücum geliştirmekte zorlandı.
İlk 10 daikada 2-0 yenik duruma düşmek yeşil-beyazlı takımı abandone etti.
Defansta dağınıktı yeşil-beyazlı takım ve basit hatalar sonucu 4 golü filelerinde buldu.
Eski Bursasporlu Volkan Şen’in ekstra performansı da bu skorda etkili oldu doğrusu.
Orta alanına acilen bir çözüm üretmeli ve kaleciye geri pası biraz azaltmalı Bursaspor.
Uzun paslarla ve hızlı kanat organizasyonlarıyla 3 maçta sonuca gidildi ama bu kez duvara fena toslandı.
Art arda alınan 3 galibiyet nedeniyle eksikler görülmemiş belki de görmezden gelinmiştir.
Bu farklı yenilgiyi “erken uyarı” olarak görmez lazım.
Başta teknik heyet olmak üzere herkes gerekli dersleri çıkarmalı.
Zaten Bursaspor’un mali anlamdaki sıkıntıları ortada.
Gereksiz yere hem futbolcuları, hem teknik heyeti yıpratmak takıma ve camiaya yapılabilecek en büyük ihanet olur.
Yalçın Koşukavak aksayan yerleri görmüş ve maçın bitiş düdüğünden itibaren çözümü ile ilgili kafa yormaya başlamıştır kesin.
Çünkü bu sorunu çözmek onun işi.
Yani herkes işini yapmalı.
Gazeteci soru sormalı, teknik heyet en iyi kadroyu kurmalı; futbolcular da sahaya çıkıp terini son damlasına kadar dökmeli.
Şunu herkes bilsin ki gazeteci; kamuda merak edilen konularla ilgili sorular yöneltir. Çünkü görevi o merakı gidermektir.
Yani gazeteci eline kağıt kalem alıp kadroyu belirlemez ama bir futbolcunun neden kadroda yer almadığını sorar.
Bu konu da tekrar açılmamak üzere kapatılmalı.
Tekrar etmekte fayda var; Bursaspor’un ayrışmaya değil birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacı var.
Bir tarafı dışarıda bırakarak gerçek birliktelik sağlanamaz.

SİLİNEN 3 PUAN

Tüm mali sorunları aşmış, takımı transferlerle güçlendirmiş, hem rakipleri hem de kötü kaderi yenmişsin, 4 maçta 3 galibiyet almışsın, sonra...
Ve sonrası çok acı maalesef.
TFF, Ulusal Lisans şartlarını yerine getirmediği için Bursaspor’un 3 puanını sildi.
Bazılarının laneti, görevden ayrılmalarına rağmen devam ediyor.
Yazık değil mi bu genç oyuncuların emeklerine.
Yazık değil mi teknik heyetin, imkansızlıklara rağmen sahaya iyi bir takım çıkarabilmek için çabalarına.
Yazık değil mi “Şampiyon Buraspor” küme düşmüş ama armanın peşinden yürümeye devam edip deplasman yollarına düşmüş taraftarlara.
Evet yazık, hem de çok yazık.
Bursaspor’un bu hale düşmesine neden olanlara da yazıklar olsun..

X
Vedat YÜCEBAŞ Vedat YÜCEBAŞTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Aidatı ödemezsenizOya ARMUTÇUAidatı ödemezseniz23.09.2019
Önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmek üzere, bana birkaç gün müsaade...Ahmet HAKANÖnümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmek üzere, bana birkaç gün müsaade...23.09.2019
Medeni çözüm: 5/2 diyetiOsman MÜFTÜOĞLUMedeni çözüm: 5/2 diyeti23.09.2019
Çıta meselesiRauf TAMERÇıta meselesi23.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.