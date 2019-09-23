Önce 3 puanı silinen Bursaspor, ardından deplasmanda 4-1 yenildi Adana Demirspor’a.
Adana Demirspor, ligin güçlü ve şampiyonluk yolundaki iddialı takımlarından biri.
Bu karşılaşmaya da özellikle çok iyi hazırlanmışlar, iyi etüt etmişler Bursaspor’u.
Ev sahibi takım savunma güvenliğini elden bırakmayıp orta alanda da baskılı oynadı.
Adana ekibi kanat organizasyonlarını kilitleyince Bursaspor, özellikle hücum geliştirmekte zorlandı.
İlk 10 daikada 2-0 yenik duruma düşmek yeşil-beyazlı takımı abandone etti.
Defansta dağınıktı yeşil-beyazlı takım ve basit hatalar sonucu 4 golü filelerinde buldu.
Eski Bursasporlu Volkan Şen’in ekstra performansı da bu skorda etkili oldu doğrusu.
Orta alanına acilen bir çözüm üretmeli ve kaleciye geri pası biraz azaltmalı Bursaspor.
Uzun paslarla ve hızlı kanat organizasyonlarıyla 3 maçta sonuca gidildi ama bu kez duvara fena toslandı.
Art arda alınan 3 galibiyet nedeniyle eksikler görülmemiş belki de görmezden gelinmiştir.
Bu farklı yenilgiyi “erken uyarı” olarak görmez lazım.
Başta teknik heyet olmak üzere herkes gerekli dersleri çıkarmalı.
Zaten Bursaspor’un mali anlamdaki sıkıntıları ortada.
Gereksiz yere hem futbolcuları, hem teknik heyeti yıpratmak takıma ve camiaya yapılabilecek en büyük ihanet olur.
Yalçın Koşukavak aksayan yerleri görmüş ve maçın bitiş düdüğünden itibaren çözümü ile ilgili kafa yormaya başlamıştır kesin.
Çünkü bu sorunu çözmek onun işi.
Yani herkes işini yapmalı.
Gazeteci soru sormalı, teknik heyet en iyi kadroyu kurmalı; futbolcular da sahaya çıkıp terini son damlasına kadar dökmeli.
Şunu herkes bilsin ki gazeteci; kamuda merak edilen konularla ilgili sorular yöneltir. Çünkü görevi o merakı gidermektir.
Yani gazeteci eline kağıt kalem alıp kadroyu belirlemez ama bir futbolcunun neden kadroda yer almadığını sorar.
Bu konu da tekrar açılmamak üzere kapatılmalı.
Tekrar etmekte fayda var; Bursaspor’un ayrışmaya değil birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacı var.
Bir tarafı dışarıda bırakarak gerçek birliktelik sağlanamaz.
SİLİNEN 3 PUAN
Tüm mali sorunları aşmış, takımı transferlerle güçlendirmiş, hem rakipleri hem de kötü kaderi yenmişsin, 4 maçta 3 galibiyet almışsın, sonra...
Ve sonrası çok acı maalesef.
TFF, Ulusal Lisans şartlarını yerine getirmediği için Bursaspor’un 3 puanını sildi.
Bazılarının laneti, görevden ayrılmalarına rağmen devam ediyor.
Yazık değil mi bu genç oyuncuların emeklerine.
Yazık değil mi teknik heyetin, imkansızlıklara rağmen sahaya iyi bir takım çıkarabilmek için çabalarına.
Yazık değil mi “Şampiyon Buraspor” küme düşmüş ama armanın peşinden yürümeye devam edip deplasman yollarına düşmüş taraftarlara.
Evet yazık, hem de çok yazık.
Bursaspor’un bu hale düşmesine neden olanlara da yazıklar olsun..
Erken uyarı
Önce 3 puanı silinen Bursaspor, ardından deplasmanda 4-1 yenildi Adana Demirspor’a.
Adana Demirspor, ligin güçlü ve şampiyonluk yolundaki iddialı takımlarından biri.
Bu karşılaşmaya da özellikle çok iyi hazırlanmışlar, iyi etüt etmişler Bursaspor’u.
Ev sahibi takım savunma güvenliğini elden bırakmayıp orta alanda da baskılı oynadı.
Adana ekibi kanat organizasyonlarını kilitleyince Bursaspor, özellikle hücum geliştirmekte zorlandı.
İlk 10 daikada 2-0 yenik duruma düşmek yeşil-beyazlı takımı abandone etti.
Defansta dağınıktı yeşil-beyazlı takım ve basit hatalar sonucu 4 golü filelerinde buldu.
Eski Bursasporlu Volkan Şen’in ekstra performansı da bu skorda etkili oldu doğrusu.
Orta alanına acilen bir çözüm üretmeli ve kaleciye geri pası biraz azaltmalı Bursaspor.
Uzun paslarla ve hızlı kanat organizasyonlarıyla 3 maçta sonuca gidildi ama bu kez duvara fena toslandı.
Art arda alınan 3 galibiyet nedeniyle eksikler görülmemiş belki de görmezden gelinmiştir.
Bu farklı yenilgiyi “erken uyarı” olarak görmez lazım.
Başta teknik heyet olmak üzere herkes gerekli dersleri çıkarmalı.
Zaten Bursaspor’un mali anlamdaki sıkıntıları ortada.
Gereksiz yere hem futbolcuları, hem teknik heyeti yıpratmak takıma ve camiaya yapılabilecek en büyük ihanet olur.
Yalçın Koşukavak aksayan yerleri görmüş ve maçın bitiş düdüğünden itibaren çözümü ile ilgili kafa yormaya başlamıştır kesin.
Çünkü bu sorunu çözmek onun işi.
Yani herkes işini yapmalı.
Gazeteci soru sormalı, teknik heyet en iyi kadroyu kurmalı; futbolcular da sahaya çıkıp terini son damlasına kadar dökmeli.
Şunu herkes bilsin ki gazeteci; kamuda merak edilen konularla ilgili sorular yöneltir. Çünkü görevi o merakı gidermektir.
Yani gazeteci eline kağıt kalem alıp kadroyu belirlemez ama bir futbolcunun neden kadroda yer almadığını sorar.
Bu konu da tekrar açılmamak üzere kapatılmalı.
Tekrar etmekte fayda var; Bursaspor’un ayrışmaya değil birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacı var.
Bir tarafı dışarıda bırakarak gerçek birliktelik sağlanamaz.
SİLİNEN 3 PUAN
Tüm mali sorunları aşmış, takımı transferlerle güçlendirmiş, hem rakipleri hem de kötü kaderi yenmişsin, 4 maçta 3 galibiyet almışsın, sonra...
Ve sonrası çok acı maalesef.
TFF, Ulusal Lisans şartlarını yerine getirmediği için Bursaspor’un 3 puanını sildi.
Bazılarının laneti, görevden ayrılmalarına rağmen devam ediyor.
Yazık değil mi bu genç oyuncuların emeklerine.
Yazık değil mi teknik heyetin, imkansızlıklara rağmen sahaya iyi bir takım çıkarabilmek için çabalarına.
Yazık değil mi “Şampiyon Buraspor” küme düşmüş ama armanın peşinden yürümeye devam edip deplasman yollarına düşmüş taraftarlara.
Evet yazık, hem de çok yazık.
Bursaspor’un bu hale düşmesine neden olanlara da yazıklar olsun..