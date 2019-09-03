Bursaspor istediğini aldı

Transfer tahtasının kalkması ve yeni oyuncuların katılımı takıma olumlu yansımış.
Maçın genelinde evsahibi Eskişehirspor daha etkili gibi görünsede aslında aslında çok büyük baskı kuramadı.
Kondisyonu iyi olan Bursaspor ise kontrollü oynadı, rakibi durdurup önce 1 puanı düşündü...
Yeni transfer kaleci Çağlar, yabancılık çekmedi yeşil-beyazlı forma altında.
Güven verdi ve kendisine güvenenleri mahçup etmedi.
Geride toparlayıcı bir görüntü çizdi.
Gençler yine iyiydiler, hadlerini bilerek oynadılar.
Sedat, Emirhan ve Burak, üstünr ekoyarak devam ederlerse 1-2 yıl sonra Türk futbolunda en konuşulan futbolcular olabilirler.
Ama bu kadar yeter onlar için yazacaklarım.
“Maşallah” diyeyim sadece.
*
Yalçın hoca da ağırlığını hissettirmeye başlamış takım üzerinde.
Kenarda en az futbolcular kadar terliyor.
Öylesine konsantre ki bazen sahaya gidip oyuna dahil olacakmış gibi bir görüntü çiziyor.
Şu bir gerçek ki Bursaspor iyi futbol oynayamadı ama istediğini aldı.
Kontrollü oynadı ve öylesine bir anda gol buldu ki rakibi demoralize etti.
73. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un muazzam kafa golü, Bursaspor’a inanılmaz bir güven verdi.
İlk iki maçta 2 asist yapan Kubilay, bu kez skora direkt katkı sağladı.
2-3 yıldır bekleneni bir türlü veremiyor genç golcü.
Aslında kumaşı kötü değil ama bu sezona kadar yerinde saymıştı.
Sanki bu kamp dönemini iyi geçirmiş.
Forvet olmasına rağmen kafasında hem gol atmak hem de attırmak var.
Bu böyle devam eder, iyi çalışır, son vuruşlarını da biraz daha geliştirirse Türk futbolu yeni bir kaliteli uzun forvete kavuşur.
*
Son 15 dakikada Eskişehir, “En azında evimde yenilmeyeyim” düşüncesiyle daha kontrolsüz ileri çıkmaya başladı.
Evsahibi takımın defans güvenliğini de zaman zaman boşlaması Bursaspor’un işine geldi.
Ve 90 artı 1’de Latovlevici sahneye çıktı, skoru 2-0 yaptı ve galibiyeti belirledi.
Latovlevici öyle bir gol attı ki rakip takım kalecisi bile bu golü yediğine üzülmemiştir.
Müthiş kalite kokan bir goldü.
Latovlevici kumaşı iyi bir futbolcu ama her zaman bu kalitesini sahaya yansıtmıyor.
Rumen futbolcu, eğer kalitesini konuşturmaya devam ederse Bursaspor’un işini kolaylaştırır.
YANKAYA’YA ÖZEL TEBRİK
- Maçın hakemi Özgür Yankaya ve ekibine de ayrı bir parantez açmak lazım.
Belki çok uzun süreden beri böyle kaliteli bir yönetim izlememiştim.
İyi yönetim gösterdi ve etki altında kalmadı.
Aldatmalara da müsaade etmedi. Özlemişiz böyle iyi yönetimi.
Özgür Yankaya ve ekibi neredeyse kusursuz bir yönetim gösterdi.
OSMANLISPOR MAÇI
- Yaşanan ekonomik sıkıntılar, genç kadro ile ilk 3 haftada alınan 6 puan Bursaspor açısından başarı.
Şimdi lige 1 haftalık “milli maç” arası var.
Tecrübeli oyuncular alındı ve bu 15 günlük ara yenilerin uyum sağlaması için yeterli aslında.
Bursaspor 15 Eylül’de Osmanlıspor’u ağırlayacak.
Bu maça eksiksiz hazırlanacak yeşil-beyazlı takım.
Taraftarlara da Osmanlıspor maçı için büyük görev düşüyor.
“Tahta kalktı-kalkmadı”, “Takıma takviyeler yapıldıyapılmadı” tartışmaları bitmiştir artık.
Kongre süreci ve sonrası başkan Mesut Mestan ve yönetimine yönelik varsa kırgınlıklar da unutulmalı veya kenara bırakılmalı.
Bu ekonomik zorluklara, genç oyunculardan kurulu kadroya rağmen ilk 3 haftada iyi geçti Bursaspor için.
TFF 1. Lig’de güçlü takımlar var.
Yani, başarı için kenetlenme şart.
Özellikle iç saha maçlarında tribünler tamamen dolmalı.
Çünkü bu takım da bu yönetim de desteği hak ediyor.
Bursaspor istediğini aldı
Transfer tahtasının kalkması ve yeni oyuncuların katılımı takıma olumlu yansımış.
Maçın genelinde evsahibi Eskişehirspor daha etkili gibi görünsede aslında aslında çok büyük baskı kuramadı.
Kondisyonu iyi olan Bursaspor ise kontrollü oynadı, rakibi durdurup önce 1 puanı düşündü...
Yeni transfer kaleci Çağlar, yabancılık çekmedi yeşil-beyazlı forma altında.
Güven verdi ve kendisine güvenenleri mahçup etmedi.
Geride toparlayıcı bir görüntü çizdi.
Gençler yine iyiydiler, hadlerini bilerek oynadılar.
Sedat, Emirhan ve Burak, üstünr ekoyarak devam ederlerse 1-2 yıl sonra Türk futbolunda en konuşulan futbolcular olabilirler.
Ama bu kadar yeter onlar için yazacaklarım.
“Maşallah” diyeyim sadece.
*
Yalçın hoca da ağırlığını hissettirmeye başlamış takım üzerinde.
Kenarda en az futbolcular kadar terliyor.
Öylesine konsantre ki bazen sahaya gidip oyuna dahil olacakmış gibi bir görüntü çiziyor.
Şu bir gerçek ki Bursaspor iyi futbol oynayamadı ama istediğini aldı.
Kontrollü oynadı ve öylesine bir anda gol buldu ki rakibi demoralize etti.
73. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un muazzam kafa golü, Bursaspor’a inanılmaz bir güven verdi.
İlk iki maçta 2 asist yapan Kubilay, bu kez skora direkt katkı sağladı.
2-3 yıldır bekleneni bir türlü veremiyor genç golcü.
Aslında kumaşı kötü değil ama bu sezona kadar yerinde saymıştı.
Sanki bu kamp dönemini iyi geçirmiş.
Forvet olmasına rağmen kafasında hem gol atmak hem de attırmak var.
Bu böyle devam eder, iyi çalışır, son vuruşlarını da biraz daha geliştirirse Türk futbolu yeni bir kaliteli uzun forvete kavuşur.
*
Son 15 dakikada Eskişehir, “En azında evimde yenilmeyeyim” düşüncesiyle daha kontrolsüz ileri çıkmaya başladı.
Evsahibi takımın defans güvenliğini de zaman zaman boşlaması Bursaspor’un işine geldi.
Ve 90 artı 1’de Latovlevici sahneye çıktı, skoru 2-0 yaptı ve galibiyeti belirledi.
Latovlevici öyle bir gol attı ki rakip takım kalecisi bile bu golü yediğine üzülmemiştir.
Müthiş kalite kokan bir goldü.
Latovlevici kumaşı iyi bir futbolcu ama her zaman bu kalitesini sahaya yansıtmıyor.
Rumen futbolcu, eğer kalitesini konuşturmaya devam ederse Bursaspor’un işini kolaylaştırır.
YANKAYA’YA ÖZEL TEBRİK
- Maçın hakemi Özgür Yankaya ve ekibine de ayrı bir parantez açmak lazım.
Belki çok uzun süreden beri böyle kaliteli bir yönetim izlememiştim.
İyi yönetim gösterdi ve etki altında kalmadı.
Aldatmalara da müsaade etmedi. Özlemişiz böyle iyi yönetimi.
Özgür Yankaya ve ekibi neredeyse kusursuz bir yönetim gösterdi.
OSMANLISPOR MAÇI
- Yaşanan ekonomik sıkıntılar, genç kadro ile ilk 3 haftada alınan 6 puan Bursaspor açısından başarı.
Şimdi lige 1 haftalık “milli maç” arası var.
Tecrübeli oyuncular alındı ve bu 15 günlük ara yenilerin uyum sağlaması için yeterli aslında.
Bursaspor 15 Eylül’de Osmanlıspor’u ağırlayacak.
Bu maça eksiksiz hazırlanacak yeşil-beyazlı takım.
Taraftarlara da Osmanlıspor maçı için büyük görev düşüyor.
“Tahta kalktı-kalkmadı”, “Takıma takviyeler yapıldıyapılmadı” tartışmaları bitmiştir artık.
Kongre süreci ve sonrası başkan Mesut Mestan ve yönetimine yönelik varsa kırgınlıklar da unutulmalı veya kenara bırakılmalı.
Bu ekonomik zorluklara, genç oyunculardan kurulu kadroya rağmen ilk 3 haftada iyi geçti Bursaspor için.
TFF 1. Lig’de güçlü takımlar var.
Yani, başarı için kenetlenme şart.
Özellikle iç saha maçlarında tribünler tamamen dolmalı.
Çünkü bu takım da bu yönetim de desteği hak ediyor.