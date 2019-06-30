Kız futbol oynar mı başımıza taş yağar

İkranur Sarıgül, Malatya Kiltepe’deki Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’nda beden eğitimi öğretmeni Doğan Çelebi’nin Haziran 2012’de “Malatya Bayanlar Futbol Kulübü”nü kurup, “Kızlar Futbol Takımı” oluşturduğunu öğrenince fırsatı kaçırmadı. O güne kadar okulda ve mahallede erkeklerin arasında futbol hevesini gidermeye çalışırken, soluğu beden eğitimi öğretmeninin yanında aldı.
İkranur Sarıgül, karşı çıkacağını bildiği için “Malatya Kızlar Futbol Takımı”na girdiğini bir süre annesinden gizledi. Takıma deplasman yolu göründüğünde futbolcuların kayıtlara girmesi gereği doğdu. İkranur Sarıgül, henüz 18 yaşından küçük olduğu için annesinin onayını almak gerekiyordu. İkranur, onay için hocasından yardım istedi. Çelebi, öğrencisinin evine gitti, annesine durumu anlattı:
- İkranur, “Malatya Kızlar Futbol Takımı”nda oynayacak. Müsadenizi rica ediyorum.
Anne ilk anda tepki gösterdi:
- Hocam, kızların futbol oynaması da nereden çıktı? Başımıza taş yağar.
Çelebi, futbol kulübünün tanıtım kitabının ilk sayfasına yazdığı şu mesajları öğrencisinin annesine sıraladı:
* Futbol, kötü alışkanlıklardan uzak kalmak demektir.
* Futbol, aile demektir.
* Futbol, hayatla mücadeleyi öğrenmek demektir.
* Futbol, erkenden ve mecburen evlenmemek demektir.
* Futbol, bu kızlar için gelecek demektir.
Doğan Çelebi, hemen her aileyi tek tek ikna ederek 7 yılda 140 kız futbolcu yetiştirdi. Takımda oynamalarını sağladı, başarıyı da yakaladı:
- 5 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu bölgesel liglerinde birinci olduk. 2013’te Türkiye 4’üncülüğüne adımızı yazdırdık. Halen TFF Kadınlar 3. Lig’de ayakta kalmaya çalışıyoruz.
Çelebi, Kotex’in desteği ile katıldıkları “Sweatfest” için İstanbul’a gelince, İkranur başta olmak üzere 5 futbolcu kızımızla gazeteye uğradı. Onlara Kimberly-Clark Türkiye Genel Müdürü Sibel Demir ile Kotex Pazarlama Müdürü Orjin Güzel eşlik etti.
Çelebi, bir de futbol kraliçesinde emeği olduğunu belirtti:
- TFF 1. Ligde gol kraliçesi olan Merve Aladağ, Malatya Kızlar Futbol Takımı altyapısından yetişti.
Futbolun kızların hayatına dönük katkılarını şöyle örnekledi:
- Bugüne kadar bizim takımın altyapısından yetişen 10 kızımız halen üniversiteye gidiyor. 70’e yakını üniversite mezunu. 40 kızımız da halen ilk, orta ve lisede öğrenim görüyor.
Şu noktanın altını çizdi:
- Bizim takımda spor yapan kızlarımızın yüzde 90’ı dar gelirli ailelerin çocukları.
Son sezon harcamaları 40 bin lirayı bulan Malatya Bayanlar Futbol Kulübü’nün ilk önemli destekçisi Aydın Doğan Vakfı oldu. Vakıf, 3 yıldır takımın deplasman giderlerini karşılıyor.
Çelebi ve oyuncularının başarıları geçen yıl İngiliz The Guardian Gazetesi’nde geniş yer aldı. Derken Kotex, Melis Alphan’ın bir Tweet’iyle takıma odaklandı, 50 bin liralık bağışla ilk adımını attı.
Öğretmen Doğan Çelebi ve Malatya Kızlar Futbol Takımı’nı alkışlamak yeter mi?
Onlara daha fazla destek vermek gerekmez mi?
ANNEMİZ BABAMIZ KULAĞIMIZI ÇEKTİ AMA BİZ YİNE MAÇA DALDIK
MALATYA Bayanlar Futbol Kulübü’nün kurucusu Doğan Çelebi’nin hazırladığı tanıtım kitabında futbolcu kızların duyguları şöyle yer aldı:
- Sokak aralarında erkeklerin oyunlarına kendimizi zorla kabul ettirerek futbola başladık...
- Annemiz, babamız kulağımızdan çekerek eve götürdü, fırçayı bastı: “Kızlar futbol oynamaz!”
- Biz her fırsatta yine maça daldık. Komşu teyzeler daha çok karıştı: “Cık cık cık...”
- Öğretmenlerin çoğu kızdı, kimileri bize “erkek fatma” dedi.
- Biri (Doğan Çelebi) bizi gördü, sokak aralarından çıkıp bir araya toplandık.
JFK’YE ÖZEL YOLCU SALONU İLE GİRİYOR
TAV Havalimanları Holding CEO’s Sani Şener, yurt dışındaki çalışmalarını anlatırken ABD’ye işaret etti:
- New York JFK Havalimanı’nda özel yolcu salonunu ağustos ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Orada THY ile işbirliğimiz var.
Yer kiralamasını THY’nin yaptığını belirtti:
- JFK’ydeki lounge (özel yolcu salonu) yatırım ve işletmesi bizde olacak. Nitekim 10 milyon dolara yakın yatırım yapıyoruz. O salon öncelikle THY yolcularının hizmetinde olacak. Anlaşmalı diğer hava yolu şirketlerine de hizmet verecek.
24 ülkede 42 havalimanında 83 özel yolcu salonu işlettiklerini vurguladı:
- Önümüzdeki 5 yıl içinde bu sayıyı 200’e çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda 83 özel salonda yıllık ağırladığımız yolcu 8.5 milyonu buluyor.
TAV’ın yiyecek-içecek şirketi BTA’ya işaret etti:
- Aralarında Paris Orly’nin de olduğu 18 havalimanında BTA’nın faaliyeti var. BTA’nın markası Cakes & Bakes de yurtdışında 5 yılda 50 şubeye ulaşmayı planlıyor.
Bilişim şirketi TAV Teknoloji’nin geliştirdiği yazılımların da dışa açıldığını kaydetti:
- Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılımlar 11 ülkede 35 havalimanına girdi.
Şener’in anlattıkları, TAV’ın havalimanı inşaat ve işletme ana işi dışında, sektöre dönük diğer işlerinin de büyüdüğünü ortaya koyuyor...
Kız futbol oynar mı başımıza taş yağar
İkranur Sarıgül, Malatya Kiltepe’deki Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’nda beden eğitimi öğretmeni Doğan Çelebi’nin Haziran 2012’de “Malatya Bayanlar Futbol Kulübü”nü kurup, “Kızlar Futbol Takımı” oluşturduğunu öğrenince fırsatı kaçırmadı. O güne kadar okulda ve mahallede erkeklerin arasında futbol hevesini gidermeye çalışırken, soluğu beden eğitimi öğretmeninin yanında aldı.
İkranur Sarıgül, karşı çıkacağını bildiği için “Malatya Kızlar Futbol Takımı”na girdiğini bir süre annesinden gizledi. Takıma deplasman yolu göründüğünde futbolcuların kayıtlara girmesi gereği doğdu. İkranur Sarıgül, henüz 18 yaşından küçük olduğu için annesinin onayını almak gerekiyordu. İkranur, onay için hocasından yardım istedi. Çelebi, öğrencisinin evine gitti, annesine durumu anlattı:
- İkranur, “Malatya Kızlar Futbol Takımı”nda oynayacak. Müsadenizi rica ediyorum.
Anne ilk anda tepki gösterdi:
- Hocam, kızların futbol oynaması da nereden çıktı? Başımıza taş yağar.
Çelebi, futbol kulübünün tanıtım kitabının ilk sayfasına yazdığı şu mesajları öğrencisinin annesine sıraladı:
* Futbol, kötü alışkanlıklardan uzak kalmak demektir.
* Futbol, aile demektir.
* Futbol, hayatla mücadeleyi öğrenmek demektir.
* Futbol, erkenden ve mecburen evlenmemek demektir.
* Futbol, bu kızlar için gelecek demektir.
Doğan Çelebi, hemen her aileyi tek tek ikna ederek 7 yılda 140 kız futbolcu yetiştirdi. Takımda oynamalarını sağladı, başarıyı da yakaladı:
- 5 yıl boyunca Doğu ve Güneydoğu bölgesel liglerinde birinci olduk. 2013’te Türkiye 4’üncülüğüne adımızı yazdırdık. Halen TFF Kadınlar 3. Lig’de ayakta kalmaya çalışıyoruz.
Çelebi, Kotex’in desteği ile katıldıkları “Sweatfest” için İstanbul’a gelince, İkranur başta olmak üzere 5 futbolcu kızımızla gazeteye uğradı. Onlara Kimberly-Clark Türkiye Genel Müdürü Sibel Demir ile Kotex Pazarlama Müdürü Orjin Güzel eşlik etti.
Çelebi, bir de futbol kraliçesinde emeği olduğunu belirtti:
- TFF 1. Ligde gol kraliçesi olan Merve Aladağ, Malatya Kızlar Futbol Takımı altyapısından yetişti.
Futbolun kızların hayatına dönük katkılarını şöyle örnekledi:
- Bugüne kadar bizim takımın altyapısından yetişen 10 kızımız halen üniversiteye gidiyor. 70’e yakını üniversite mezunu. 40 kızımız da halen ilk, orta ve lisede öğrenim görüyor.
Şu noktanın altını çizdi:
- Bizim takımda spor yapan kızlarımızın yüzde 90’ı dar gelirli ailelerin çocukları.
Son sezon harcamaları 40 bin lirayı bulan Malatya Bayanlar Futbol Kulübü’nün ilk önemli destekçisi Aydın Doğan Vakfı oldu. Vakıf, 3 yıldır takımın deplasman giderlerini karşılıyor.
Çelebi ve oyuncularının başarıları geçen yıl İngiliz The Guardian Gazetesi’nde geniş yer aldı. Derken Kotex, Melis Alphan’ın bir Tweet’iyle takıma odaklandı, 50 bin liralık bağışla ilk adımını attı.
Öğretmen Doğan Çelebi ve Malatya Kızlar Futbol Takımı’nı alkışlamak yeter mi?
Onlara daha fazla destek vermek gerekmez mi?
ANNEMİZ BABAMIZ KULAĞIMIZI ÇEKTİ AMA BİZ YİNE MAÇA DALDIK
MALATYA Bayanlar Futbol Kulübü’nün kurucusu Doğan Çelebi’nin hazırladığı tanıtım kitabında futbolcu kızların duyguları şöyle yer aldı:
- Sokak aralarında erkeklerin oyunlarına kendimizi zorla kabul ettirerek futbola başladık...
- Annemiz, babamız kulağımızdan çekerek eve götürdü, fırçayı bastı: “Kızlar futbol oynamaz!”
- Biz her fırsatta yine maça daldık. Komşu teyzeler daha çok karıştı: “Cık cık cık...”
- Öğretmenlerin çoğu kızdı, kimileri bize “erkek fatma” dedi.
- Biri (Doğan Çelebi) bizi gördü, sokak aralarından çıkıp bir araya toplandık.
JFK’YE ÖZEL YOLCU SALONU İLE GİRİYOR
TAV Havalimanları Holding CEO’s Sani Şener, yurt dışındaki çalışmalarını anlatırken ABD’ye işaret etti:
- New York JFK Havalimanı’nda özel yolcu salonunu ağustos ayında hizmete açmayı planlıyoruz. Orada THY ile işbirliğimiz var.
Yer kiralamasını THY’nin yaptığını belirtti:
- JFK’ydeki lounge (özel yolcu salonu) yatırım ve işletmesi bizde olacak. Nitekim 10 milyon dolara yakın yatırım yapıyoruz. O salon öncelikle THY yolcularının hizmetinde olacak. Anlaşmalı diğer hava yolu şirketlerine de hizmet verecek.
24 ülkede 42 havalimanında 83 özel yolcu salonu işlettiklerini vurguladı:
- Önümüzdeki 5 yıl içinde bu sayıyı 200’e çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda 83 özel salonda yıllık ağırladığımız yolcu 8.5 milyonu buluyor.
TAV’ın yiyecek-içecek şirketi BTA’ya işaret etti:
- Aralarında Paris Orly’nin de olduğu 18 havalimanında BTA’nın faaliyeti var. BTA’nın markası Cakes & Bakes de yurtdışında 5 yılda 50 şubeye ulaşmayı planlıyor.
Bilişim şirketi TAV Teknoloji’nin geliştirdiği yazılımların da dışa açıldığını kaydetti:
- Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılımlar 11 ülkede 35 havalimanına girdi.
Şener’in anlattıkları, TAV’ın havalimanı inşaat ve işletme ana işi dışında, sektöre dönük diğer işlerinin de büyüdüğünü ortaya koyuyor...