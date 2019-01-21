İhracatcı mobilyacı 13 bini aştı, kilo başı gelir 3 doları buldu

- 2000 yılında ihracatımız 180, ithalatımız 260 milyon dolardı. Yani, 80 milyon dolar dış ticaret açığı veren bir sektördük.
2018 sonu verilerine baktı:
- Geçen yılı 3 milyar 134 milyon dolarlık ihracatla kapattık. İthalatımız ise 800 milyon dolar civarında. 2 milyar 324 milyon dolar dış ticaret fazlamız var.
Sektörün dünya ihracat ligindeki yerini düşündü:
- Bir zamanlar dünyada 23’üncü idik. Şimdi 12’nci sıradayız.
2007’den bir veriyi anımsadı:
- 2007’de ihracat yapan mobilyacı sayısı 3 bin 500-4 bin arasındaydı. Bugün 36 bin üreticiden 13 bin 500’ü ihracat yapıyor.
İstanbul İhracatçı Birlikleri Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şube Müdür Kutay Oktay’a bu gelişmelerin değerlendirmesini yaptı:
- Sektörümüzün ihracatta bu noktaya gelişinde CNR İMOB Fuarı’nın katkısı büyük. Fuarlar sektörümüz için büyük önem taşıyor.
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem de fuarın gücünün altını çizdi:
- Fuarımızın gerçekleşeceği alan 150 bin metrekareye çıktı. Almanya’dan Suudi Arabistan’a, Fransa’dan Rusya’ya, Hindistan’dan Sırbistan’a kadar 110 ülkeden sektör profesyonelleri fuarımıza gelecek.
Ahnet Güleç, ihracatta hedeflerini paylaştı:
- Sektörümüzün yıllık 10 milyar dolarlık üretim potansiyeli var. Bunun yarısını ihracata yöneltmemiz gerekiyor. 2019 ihracat hedefimizi 4 milyar dolar planladık. 2020’de 5 milyar doları yakalamak istiyoruz.
Sektörün yerlilik oranına işaret etti:
- Yerlilik oranımız yüzde 80’i aşıyor. Kayseri’den İnegöl’e, Hatay’dan İzmir’e, Batman’dan Samsun’a birçok kentte üretim yapıyoruz. İstihdam dostuyuz. Dolaylı dahil 500 bin kişilik istihdam söz konusu.
Kilo başına ihracat gelirini hesapladı:
- 3 dolar civarında kilo başına ihracat gelirimiz var.
Bu noktada iç pazarın önemine değindi:
- İç pazar daralınca ihracat fiyatımız da düşebiliyor. O nedenle yüzde 8 KDV’yi kalıcı hale getirmekte fayda var. Böylece sektörümüzde kayıt dışılık da önlenir.
İhracatta 179 ülkeye uzandıklarını vurguladı:
- 3 yıl önce ABD’ye ihracatımız 10 milyon dolardı. Oradaki fuarlara milli katılımın da desteğiyle geçen yıl ABD’ye ihracatımız 124.5 milyon doları buldu.
İhracatın ve kilo başına değer artışının formülünü ortaya koydu:
- Tasarım ve nitelikli üretim...
Ardından ekledi:
- İhracatımızı artırırsak 100 bin kişilik ek istihdama kapı açabiliriz.
Mobilya sektörü formülü biliyor...
Tasarım ve nitelikli üretime yüklenip, ihracatı ve kilo başına geliri artırmak çok da uzak görünmüyor...
OĞLUM İZİN VERDİ 50 YILIMI HARCADIM
MUDO’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu, İstanbul Maslak’taki yeni “Mudo Concept” mağazasının kapısında o gün davet ettiği dostlarını tek tek karşıladı:
- Cavit Çağlar, Bedrettin Dalan, Zafer Kurşun, İsmet Tarman, Abdullah Kiğılı, Hamdi Akın, Süleyman Çetinsaya, Mesut Toprak, Mehmet Ali Yalçındağ, Metin Fadıllıoğlu, Ertuğrul Özkök...
Ardından mağazayı gezdirdi:
- Burada doğru iş çıkardıysam oğlum Ömer Taviloğlu’nun katkısı var.
Bu katkıyı şöyle tanımladı:
- Ömer, beni serbest bıraktı, yani izin verip, anlayışla karşıladı. Bu iddialı mağaza böyle ortaya çıktı.
Koluma girdi:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gün gelip mağazamızı gezmesini, yaptıklarımızı görmesini çok istiyorum.
Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, mağazadan etkilendiklerini belirtip ekledi:
- Burayı asıl bizim satın almacı arkadaşların görmesi lazım. Senden alışveriş yapacaklar asıl onlar.
Mustafa Taviloğlu, yanıtladı:
- Ben sizlerin burada ortaya koyduğumuz modeli görmenizi istedim.
Araya girip sordum:
- Bu mağazaya ne kadar yatırım yaptınız?
Yanıtı anlamlıydı:
- Ben buraya 50 yılımı harcadım...
Sonra şu mesajı verdi:
- Herkes, yaptığı işi daha iyi yapmaya çalışacak. Başka yolumuz yok...
EN KÖTÜ GERİDE KALDI ARTIK TOPARLANIYORUZ
ARSLAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan’ın Kumpakı’daki 1890 Suıtes’in patronu Norayr İşler’in ev sahipliğinde organize ettiği bir buluşmada Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan’a piyasanın son durumunu sordum, yanıta şöyle girdi:
- En kötü geride kaldı. Artık toparlanma ve yukarı doğru çıkma dönemindeyiz.
Bu soruya genelde verdiği yanıtı paylaştı:
- 7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Yıkılan binalar oldu. Hasar gören binalar var. Şimdi hasarlı binaları onarmaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Tabii, onarım ve güçlendirmede ayakta kalma şansı yüksek olanları seçmek en doğrusu.
İhracatcı mobilyacı 13 bini aştı, kilo başı gelir 3 doları buldu
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, yarın açılacak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın (CNR İMOB) hazırlıkları sırasında 2000 yılına döndü:
- 2000 yılında ihracatımız 180, ithalatımız 260 milyon dolardı. Yani, 80 milyon dolar dış ticaret açığı veren bir sektördük.
2018 sonu verilerine baktı:
- Geçen yılı 3 milyar 134 milyon dolarlık ihracatla kapattık. İthalatımız ise 800 milyon dolar civarında. 2 milyar 324 milyon dolar dış ticaret fazlamız var.
Sektörün dünya ihracat ligindeki yerini düşündü:
- Bir zamanlar dünyada 23’üncü idik. Şimdi 12’nci sıradayız.
2007’den bir veriyi anımsadı:
- 2007’de ihracat yapan mobilyacı sayısı 3 bin 500-4 bin arasındaydı. Bugün 36 bin üreticiden 13 bin 500’ü ihracat yapıyor.
İstanbul İhracatçı Birlikleri Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Şube Müdür Kutay Oktay’a bu gelişmelerin değerlendirmesini yaptı:
- Sektörümüzün ihracatta bu noktaya gelişinde CNR İMOB Fuarı’nın katkısı büyük. Fuarlar sektörümüz için büyük önem taşıyor.
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem de fuarın gücünün altını çizdi:
- Fuarımızın gerçekleşeceği alan 150 bin metrekareye çıktı. Almanya’dan Suudi Arabistan’a, Fransa’dan Rusya’ya, Hindistan’dan Sırbistan’a kadar 110 ülkeden sektör profesyonelleri fuarımıza gelecek.
Ahnet Güleç, ihracatta hedeflerini paylaştı:
- Sektörümüzün yıllık 10 milyar dolarlık üretim potansiyeli var. Bunun yarısını ihracata yöneltmemiz gerekiyor. 2019 ihracat hedefimizi 4 milyar dolar planladık. 2020’de 5 milyar doları yakalamak istiyoruz.
Sektörün yerlilik oranına işaret etti:
- Yerlilik oranımız yüzde 80’i aşıyor. Kayseri’den İnegöl’e, Hatay’dan İzmir’e, Batman’dan Samsun’a birçok kentte üretim yapıyoruz. İstihdam dostuyuz. Dolaylı dahil 500 bin kişilik istihdam söz konusu.
Kilo başına ihracat gelirini hesapladı:
- 3 dolar civarında kilo başına ihracat gelirimiz var.
Bu noktada iç pazarın önemine değindi:
- İç pazar daralınca ihracat fiyatımız da düşebiliyor. O nedenle yüzde 8 KDV’yi kalıcı hale getirmekte fayda var. Böylece sektörümüzde kayıt dışılık da önlenir.
İhracatta 179 ülkeye uzandıklarını vurguladı:
- 3 yıl önce ABD’ye ihracatımız 10 milyon dolardı. Oradaki fuarlara milli katılımın da desteğiyle geçen yıl ABD’ye ihracatımız 124.5 milyon doları buldu.
İhracatın ve kilo başına değer artışının formülünü ortaya koydu:
- Tasarım ve nitelikli üretim...
Ardından ekledi:
- İhracatımızı artırırsak 100 bin kişilik ek istihdama kapı açabiliriz.
Mobilya sektörü formülü biliyor...
Tasarım ve nitelikli üretime yüklenip, ihracatı ve kilo başına geliri artırmak çok da uzak görünmüyor...
OĞLUM İZİN VERDİ 50 YILIMI HARCADIM
MUDO’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu, İstanbul Maslak’taki yeni “Mudo Concept” mağazasının kapısında o gün davet ettiği dostlarını tek tek karşıladı:
- Cavit Çağlar, Bedrettin Dalan, Zafer Kurşun, İsmet Tarman, Abdullah Kiğılı, Hamdi Akın, Süleyman Çetinsaya, Mesut Toprak, Mehmet Ali Yalçındağ, Metin Fadıllıoğlu, Ertuğrul Özkök...
Ardından mağazayı gezdirdi:
- Burada doğru iş çıkardıysam oğlum Ömer Taviloğlu’nun katkısı var.
Bu katkıyı şöyle tanımladı:
- Ömer, beni serbest bıraktı, yani izin verip, anlayışla karşıladı. Bu iddialı mağaza böyle ortaya çıktı.
Koluma girdi:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gün gelip mağazamızı gezmesini, yaptıklarımızı görmesini çok istiyorum.
Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, mağazadan etkilendiklerini belirtip ekledi:
- Burayı asıl bizim satın almacı arkadaşların görmesi lazım. Senden alışveriş yapacaklar asıl onlar.
Mustafa Taviloğlu, yanıtladı:
- Ben sizlerin burada ortaya koyduğumuz modeli görmenizi istedim.
Araya girip sordum:
- Bu mağazaya ne kadar yatırım yaptınız?
Yanıtı anlamlıydı:
- Ben buraya 50 yılımı harcadım...
Sonra şu mesajı verdi:
- Herkes, yaptığı işi daha iyi yapmaya çalışacak. Başka yolumuz yok...
EN KÖTÜ GERİDE KALDI ARTIK TOPARLANIYORUZ
ARSLAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arslan’ın Kumpakı’daki 1890 Suıtes’in patronu Norayr İşler’in ev sahipliğinde organize ettiği bir buluşmada Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan’a piyasanın son durumunu sordum, yanıta şöyle girdi:
- En kötü geride kaldı. Artık toparlanma ve yukarı doğru çıkma dönemindeyiz.
Bu soruya genelde verdiği yanıtı paylaştı:
- 7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Yıkılan binalar oldu. Hasar gören binalar var. Şimdi hasarlı binaları onarmaya ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Tabii, onarım ve güçlendirmede ayakta kalma şansı yüksek olanları seçmek en doğrusu.