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Refika Birgül

Refika Birgül

Et olmadan da olur

11 Kasım 2017

Et tüketimimizin gittikçe arttığı bu dönemde size sebze yemeklerimizi, tencere lezzetlerimizi hatırlatmak istedim. Bu üç yemeği de yaptıktan kısa bir süre sonra atölyemdeki ekip arkadaşlarımı tencerenin dibine ekmek banarken buldum...

Et olmadan da olur

Olsa da yesek dedirtecek
Mercimekli patates

Bilirsiniz; mercimeğin protein miktarı gayet yüksek. Bu özelliği ve rengi sayesinde de kıymayı aratmıyor. Bu tarifte de patatesin bonkör mutlu ediciliği mercimeğe geçecek, üzerine hardal dokunuşuyla “Yaaa olsa da yesek” dedirtecek.

Bir soğanı yemeklik doğrayıp iki çorba kaşığı zeytinyağıyla saydamlaşana kadar kavurun. Üzerine birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası ekleyip kavurmaya devam edin. İki avuç yeşil mercimeği yıkayıp üç adet patatesi de iri küpler halinde doğrayıp tencereye ekleyin. Birer tatlı kaşığı tuz ve karabiber, bir çay kaşığı da pulbiber koyun. Üzerini bir parmak geçecek kadar su ekleyin ve pişirmeye başlayın. Yaklaşık 20 dakikada hem patatesler hem de mercimek güzelce pişecek. Servis ederken üzerine bir kaşık hardal döküp yedikçe de beni anarsanız benden mutlusu yok.

Et olmadan da olur

Et yerine karnabahar
Karnabaharlı nohut

Minik kavrulmuş etler nohut yemeğini başka yere taşır ya, işte bu etkiyi et yerine tatlı tatlı karnabahardan almak da mümkün!

Geniş tabanlı bir tencereye altı çorba kaşığı zeytinyağı döküp ısıtın. Üç büyük avuç karnabaharı içine doğrayın. Kahverengileşinceye kadar kızartın, sonra tencereden alın. Bir soğanı minik küpler halinde doğrayıp aynı tencerede kavurmaya başlayın. Soğanlar saydamlaşınca birer tatlı kaşığı domates ve biber salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Kızarmış karnabaharları tencereye ekleyin. Baharat olarak 1.5 çay kaşığı tuz, karabiber ve köfte baharı ekleyin. 400 gram haşlanmış nohutu da ekleyip nohutların bir parmak altına gelecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika pişirin. Servis ederken üzerine yoğurt, biraz sumak ve pulbiber dökünce yemeğiniz şenlenecek.

Et olmadan da olur

Renk, lezzet ve sağlık bir arada
Pancarlı kuru fasulye

İşte aklınızı başınızdan alacak bir yemek! Pancarı sucuk veya pastırma mantığıyla kullanıp renk, lezzet ve sağlığı tek tencerede toplamak çok mantıklı...

Üç bardak kuru fasulyeyi bir gece önceden suya bırakın. Bir soğanı yemeklik doğrayın ve iki çorba kaşığı zeytinyağıyla tencerede kavurmaya başlayın. Soğanlar biraz rengini kaybedince tavla zarı boyutunda doğradığınız yedi küçük pancarı ekleyin. Beraber iki-üç dakika kavurun. Ardından birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası koyun. Daha sonra da ıslanmış kuru fasulyeleri... Üzerini bir parmak geçene kadar su ilave edip, birer çay kaşığı tuz, karabiber ve pulbiber serpin. İki adet köy biberini de halka halka doğrayıp ekleyin. Kaynayınca altını kısın. Yaklaşık yarım saat kadar hem pancarlar hem de fasulyeler yumuşayıncaya dek pişirin.

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