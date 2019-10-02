Savunmaya da çare bulunmalı

Bursaspor bu sezon sıkıntılı bir hazırlık dönemi geçirse de, ilk 6 haftada bomba gibi bir başlangıç yaptı.
6 haftada rakipler kolay lokma değildi.
Bursaspor gibi Süper Lig’den düşen Akhisar ve Erzurum, Eskişehir ve Osmanlıspor gibi rakiplerden 4 galibiyet çıkartmak iyi iş.
Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarını da yol kazası olarak görmek lazım.
Yeşil beyazlıların bu sezon en çok göze çarpan özelliği gol yollarında etkili olması.
Malum, Süper Lig’in en az gol atan takımı olarak düştü yeşil beyazlılar… Gol atabilseydi zaten, şu an 1. Lig’i konuşuyor olmayacaktık.
6 maçta 60 gol girişiminde bulundu, 10 kez de gol sevinci yaşadı yeşil beyazlılar.
Dikkat edilmesi gereken bir husus daha var; neredeyse attığı kadar gol yedi…
Rakiplerin 9 golüne engel olamadı.
Yeşil beyazlılar kalesini gole kapattığı takdirde bu ligi domine edecek gibi duruyor.
Ancak…
Hücum hattı iyi kuruldu, taktik iyi işliyor gibi görünse de takım olma yolunda biraz daha zamana ihtiyacı var Bursaspor’un.
Özellikle Erzurumspor maçında önde olmasına rağmen topun hakimiyetini rakibine vererek maçın büyük bölümünde sıkıntı yaşadı.
10 numarada Özer Hurmacı, defansif anlamda Selçuk Şahin tam anlamıyla hazır olduğunda ve hücum bölgesindeki sakat oyuncular iyileştiğinde daha hazır bir Bursaspor izleyeceğiz.
DAHA FAZLA DESTEKLE ‘YENİDEN ZİRVEYE’
Bir söz de taraftara söyleyelim:
3 maçtır evinde kaybetmeyen bir takım var.
Akhisar maçını, 8 bin 361 seyirci izlemiş.
Ardından Osmanlıspor geldi Timsah Arena’ya; 14 bin 726 taraftar destek verdi.
Günden güne artması gereken seyirci sayısı, Bursaspor gibi iddialı bir takım olan Erzurumspor maçını sadece 11 bin 917 taraftar izledi.
Üstelik karşılaşmanın cumartesi günü 19.00’da olmasına karşın…
Taraftar ‘Yeniden Zirveye’ hedefinde daha çok takımın yanında olmalı.
Bu sene hep beraber, el ele Süper Lig’e çıkma zamanı…
ALTAY DA AYNI BURSASPOR GİBİ AMA…
Yalçın Hoca’nın da dediği gibi: “Bu ligde kolay maç yok. Her geçen gün daha da zor şeyler olacak.”
Önünde zorlu maçlar var yine yeşil beyazlıların.
Örneğin cuma günü Altay deplasmanı.
O da Bursaspor gibi golcü bir takım. 9 gol atıp, 8 gole yemiş.
Savunmada alınacak önlemle bir galibiyet takıma özgüven aşılayacaktır.
Altay maçının ardından ise milli araya gidiliyor.
Olası bir galibiyette bir haftalık ara Bursaspor açısından hem moralli, hem takım olma açısından önemli bir avantaj sağlayacak
Savunmaya da çare bulunmalı
Bursaspor bu sezon sıkıntılı bir hazırlık dönemi geçirse de, ilk 6 haftada bomba gibi bir başlangıç yaptı.
6 haftada rakipler kolay lokma değildi.
Bursaspor gibi Süper Lig’den düşen Akhisar ve Erzurum, Eskişehir ve Osmanlıspor gibi rakiplerden 4 galibiyet çıkartmak iyi iş.
Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarını da yol kazası olarak görmek lazım.
Yeşil beyazlıların bu sezon en çok göze çarpan özelliği gol yollarında etkili olması.
Malum, Süper Lig’in en az gol atan takımı olarak düştü yeşil beyazlılar… Gol atabilseydi zaten, şu an 1. Lig’i konuşuyor olmayacaktık.
6 maçta 60 gol girişiminde bulundu, 10 kez de gol sevinci yaşadı yeşil beyazlılar.
Dikkat edilmesi gereken bir husus daha var; neredeyse attığı kadar gol yedi…
Rakiplerin 9 golüne engel olamadı.
Yeşil beyazlılar kalesini gole kapattığı takdirde bu ligi domine edecek gibi duruyor.
Ancak…
Hücum hattı iyi kuruldu, taktik iyi işliyor gibi görünse de takım olma yolunda biraz daha zamana ihtiyacı var Bursaspor’un.
Özellikle Erzurumspor maçında önde olmasına rağmen topun hakimiyetini rakibine vererek maçın büyük bölümünde sıkıntı yaşadı.
10 numarada Özer Hurmacı, defansif anlamda Selçuk Şahin tam anlamıyla hazır olduğunda ve hücum bölgesindeki sakat oyuncular iyileştiğinde daha hazır bir Bursaspor izleyeceğiz.
DAHA FAZLA DESTEKLE ‘YENİDEN ZİRVEYE’
Bir söz de taraftara söyleyelim:
3 maçtır evinde kaybetmeyen bir takım var.
Akhisar maçını, 8 bin 361 seyirci izlemiş.
Ardından Osmanlıspor geldi Timsah Arena’ya; 14 bin 726 taraftar destek verdi.
Günden güne artması gereken seyirci sayısı, Bursaspor gibi iddialı bir takım olan Erzurumspor maçını sadece 11 bin 917 taraftar izledi.
Üstelik karşılaşmanın cumartesi günü 19.00’da olmasına karşın…
Taraftar ‘Yeniden Zirveye’ hedefinde daha çok takımın yanında olmalı.
Bu sene hep beraber, el ele Süper Lig’e çıkma zamanı…
ALTAY DA AYNI BURSASPOR GİBİ AMA…
Yalçın Hoca’nın da dediği gibi: “Bu ligde kolay maç yok. Her geçen gün daha da zor şeyler olacak.”
Önünde zorlu maçlar var yine yeşil beyazlıların.
Örneğin cuma günü Altay deplasmanı.
O da Bursaspor gibi golcü bir takım. 9 gol atıp, 8 gole yemiş.
Savunmada alınacak önlemle bir galibiyet takıma özgüven aşılayacaktır.
Altay maçının ardından ise milli araya gidiliyor.
Olası bir galibiyette bir haftalık ara Bursaspor açısından hem moralli, hem takım olma açısından önemli bir avantaj sağlayacak