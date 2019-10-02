Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Recep ÖZKIRCAALİ>Savunmaya da çare bulunmalı
"Recep Özkırcaali" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Recep Özkırcaali" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Recep Özkırcaali

Recep Özkırcaali

rozkircaali@hurriyet.com.tr

Savunmaya da çare bulunmalı

2 Ekim 2019

Bursaspor bu sezon sıkıntılı bir hazırlık dönemi geçirse de, ilk 6 haftada bomba gibi bir başlangıç yaptı.

6 haftada rakipler kolay lokma değildi.
Bursaspor gibi Süper Lig’den düşen Akhisar ve Erzurum, Eskişehir ve Osmanlıspor gibi rakiplerden 4 galibiyet çıkartmak iyi iş.
Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarını da yol kazası olarak görmek lazım.
Yeşil beyazlıların bu sezon en çok göze çarpan özelliği gol yollarında etkili olması.
Malum, Süper Lig’in en az gol atan takımı olarak düştü yeşil beyazlılar… Gol atabilseydi zaten, şu an 1. Lig’i konuşuyor olmayacaktık.
6 maçta 60 gol girişiminde bulundu, 10 kez de gol sevinci yaşadı yeşil beyazlılar.
Dikkat edilmesi gereken bir husus daha var; neredeyse attığı kadar gol yedi…
Rakiplerin 9 golüne engel olamadı.
Yeşil beyazlılar kalesini gole kapattığı takdirde bu ligi domine edecek gibi duruyor.
Ancak…
Hücum hattı iyi kuruldu, taktik iyi işliyor gibi görünse de takım olma yolunda biraz daha zamana ihtiyacı var Bursaspor’un.
Özellikle Erzurumspor maçında önde olmasına rağmen topun hakimiyetini rakibine vererek maçın büyük bölümünde sıkıntı yaşadı.
10 numarada Özer Hurmacı, defansif anlamda Selçuk Şahin tam anlamıyla hazır olduğunda ve hücum bölgesindeki sakat oyuncular iyileştiğinde daha hazır bir Bursaspor izleyeceğiz.

DAHA FAZLA DESTEKLE ‘YENİDEN ZİRVEYE’

Bir söz de taraftara söyleyelim:
3 maçtır evinde kaybetmeyen bir takım var.
Akhisar maçını, 8 bin 361 seyirci izlemiş.
Ardından Osmanlıspor geldi Timsah Arena’ya; 14 bin 726 taraftar destek verdi.
Günden güne artması gereken seyirci sayısı, Bursaspor gibi iddialı bir takım olan Erzurumspor maçını sadece 11 bin 917 taraftar izledi.
Üstelik karşılaşmanın cumartesi günü 19.00’da olmasına karşın…
Taraftar ‘Yeniden Zirveye’ hedefinde daha çok takımın yanında olmalı.
Bu sene hep beraber, el ele Süper Lig’e çıkma zamanı…

ALTAY DA AYNI BURSASPOR GİBİ AMA…

Yalçın Hoca’nın da dediği gibi: “Bu ligde kolay maç yok. Her geçen gün daha da zor şeyler olacak.”
Önünde zorlu maçlar var yine yeşil beyazlıların.
Örneğin cuma günü Altay deplasmanı.
O da Bursaspor gibi golcü bir takım. 9 gol atıp, 8 gole yemiş.
Savunmada alınacak önlemle bir galibiyet takıma özgüven aşılayacaktır.
Altay maçının ardından ise milli araya gidiliyor.
Olası bir galibiyette bir haftalık ara Bursaspor açısından hem moralli, hem takım olma açısından önemli bir avantaj sağlayacak

X
Recep ÖZKIRCAALİ Recep ÖZKIRCAALİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Elazığ’ın Hititlerden bu yana bağcılık mirasına sahip çıkmakGila BENMAYORElazığ’ın Hititlerden bu yana bağcılık mirasına sahip çıkmak02.10.2019
AnlaşılmıştırRauf TAMERAnlaşılmıştır02.10.2019
Dile kolay tam 35 yılDeniz SİPAHİDile kolay tam 35 yıl02.10.2019
Sınırımızda bir küçük Afganistan mıSedat ERGİNSınırımızda bir küçük Afganistan mı?02.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.