O ihtimal olur mu?

ŞU an ne yazarsak yazalım, Bursaspor’un önünde 3 maç var ve 3’te 3 yapmak zorunda
Yetiyor mu, hayır!
Geçen hafta kaybettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un da puan kaybını bekleyecek.
Bu ihtimal gerçekleşir mi sorusuna tüm maçlar kazanınca bakacağız...
Maalesef yeşil beyazlılar tüm fırsatları iki haftada elinin tersiyle itti.
Geriye bakmanın bir anlamı yok çünkü bu takıma zarar verir.
Lig bitince yapılan yanlışları, hataları tek tek kaleme alırız. Şimdi tüm camia tek hedefe odaklanmalı; 3’te 3...
Peki bu hedefi sağlamanın amacı ne olmalı derseniz, değişim.
Takımını 7 maçlığına devralan teknik direktör Mesut Baktal’ın elinde kısıtlı kadro vardı ve pek köklü bir değişikle gidemedi...
Ancak bu pek de yararlı olmadı, olmayacak da.
Sahada varını yoğunu ortaya koyan oyuncuları sahaya sürmeli, gerekirse taktik değişmeli.
Mevcut puan durumu şöyle:
- Göztepe 33
- BB Erzurumspor 32
- Bursaspor 30
- TM Akhisarspor 25
AH O GOL BİR GELSE...
Bariz bir gol sorunu yaşıyor Bursa ekibi.
Bursaspor, ligin en az gol atan ekibiyken, son 5 maçında yalnızca bir kez rakip fileleri havalandırması ateş hattına gerilemesinin en büyük nedeni oldu!
Bunu da formsuz Diafra Sakho’yu kenara çekip Umut Nayir’i 11’de saha sürerek gol sorununu değiştirmeye çalışacak Mesut hoca.
BU OYUNCULARI DURDURMALI
Bugün rakip Antalyaspor.
Bu zorlu deplasmana üç önemli eksikle gidiyor yeşil beyazlılar.
Barış Yardımcı, Tunay Torun’un sakatlığı ve Yusuf Erdoğan’ın da kart cezalı olması kadroda revizyona gidilmesini zorunlu tuttu.
Antalyaspor’da ise kart cezalısı Charles ile sakat olan Salih Dursun forma giyemeyecek.
Deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece ‘kardeş kulüplerden’ (Göztepe ve Ankaragücü) gol yemeyen Bursaspor, 20 gole engel olamadı.
Bu maçlarda sadece bir kez kazandı, 8 kez de berabere kaldı!
Antalyaspor ise evinde 4 maçtır gol atma başarısı gösteriyor.
Dikkat edilecek oyuncalara gelirsek:
- 25 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan Souleymane Doukara.
- 24 maçta 9 gol atan Mevlüt Erdinç.
- 4 gol 5 asistle Hakan Özmert ve kenardan yaptığı ortalarla yaptığı 4 asistle Nazım Sangare’nin durdurulması gerekiyor.
Antalyaspor’un ise hedefinde Avrupa var.
Ligi 5. bitiren takımın Avrupa’ya gitme ihtimaline karşı 7. sırada bulunan kırmızı beyazlılar bu maçı kaybetmek istemeyecek.
İzleyip göreceğiz; ligde kalmayı isteyen mi yoksa, Avrupa’ya gitmek isteyen mi varını yoğunu ortaya koyacak!
O ihtimal olur mu?
ŞU an ne yazarsak yazalım, Bursaspor’un önünde 3 maç var ve 3’te 3 yapmak zorunda
Yetiyor mu, hayır!
Geçen hafta kaybettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un da puan kaybını bekleyecek.
Bu ihtimal gerçekleşir mi sorusuna tüm maçlar kazanınca bakacağız...
Maalesef yeşil beyazlılar tüm fırsatları iki haftada elinin tersiyle itti.
Geriye bakmanın bir anlamı yok çünkü bu takıma zarar verir.
Lig bitince yapılan yanlışları, hataları tek tek kaleme alırız. Şimdi tüm camia tek hedefe odaklanmalı; 3’te 3...
Peki bu hedefi sağlamanın amacı ne olmalı derseniz, değişim.
Takımını 7 maçlığına devralan teknik direktör Mesut Baktal’ın elinde kısıtlı kadro vardı ve pek köklü bir değişikle gidemedi...
Ancak bu pek de yararlı olmadı, olmayacak da.
Sahada varını yoğunu ortaya koyan oyuncuları sahaya sürmeli, gerekirse taktik değişmeli.
Mevcut puan durumu şöyle:
- Göztepe 33
- BB Erzurumspor 32
- Bursaspor 30
- TM Akhisarspor 25
AH O GOL BİR GELSE...
Bariz bir gol sorunu yaşıyor Bursa ekibi.
Bursaspor, ligin en az gol atan ekibiyken, son 5 maçında yalnızca bir kez rakip fileleri havalandırması ateş hattına gerilemesinin en büyük nedeni oldu!
Bunu da formsuz Diafra Sakho’yu kenara çekip Umut Nayir’i 11’de saha sürerek gol sorununu değiştirmeye çalışacak Mesut hoca.
BU OYUNCULARI DURDURMALI
Bugün rakip Antalyaspor.
Bu zorlu deplasmana üç önemli eksikle gidiyor yeşil beyazlılar.
Barış Yardımcı, Tunay Torun’un sakatlığı ve Yusuf Erdoğan’ın da kart cezalı olması kadroda revizyona gidilmesini zorunlu tuttu.
Antalyaspor’da ise kart cezalısı Charles ile sakat olan Salih Dursun forma giyemeyecek.
Deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece ‘kardeş kulüplerden’ (Göztepe ve Ankaragücü) gol yemeyen Bursaspor, 20 gole engel olamadı.
Bu maçlarda sadece bir kez kazandı, 8 kez de berabere kaldı!
Antalyaspor ise evinde 4 maçtır gol atma başarısı gösteriyor.
Dikkat edilecek oyuncalara gelirsek:
- 25 maçta 10 kez gol sevinci yaşayan Souleymane Doukara.
- 24 maçta 9 gol atan Mevlüt Erdinç.
- 4 gol 5 asistle Hakan Özmert ve kenardan yaptığı ortalarla yaptığı 4 asistle Nazım Sangare’nin durdurulması gerekiyor.
Antalyaspor’un ise hedefinde Avrupa var.
Ligi 5. bitiren takımın Avrupa’ya gitme ihtimaline karşı 7. sırada bulunan kırmızı beyazlılar bu maçı kaybetmek istemeyecek.
İzleyip göreceğiz; ligde kalmayı isteyen mi yoksa, Avrupa’ya gitmek isteyen mi varını yoğunu ortaya koyacak!