Bu maçı kazanan nefes alacak

Bundan tam iki hafta önce, “Bursaspor’un en büyük avantajı, bu mücadelede çekiştiği Göztepe, Erzurumspor ve Akhisarspor’la oynayacak olması. Yani kendi kaderini, kendi belirleyecek” diye yazdım.
Ancak Bursaspor bu avantajı elinin tersiyle itiyor...
Nasıl mı?
- Yüzde 56’yla Akhisarspor’dan daha fazla topa sahip oldu.
- 20 şut attı ancak kaleyi 2 kez buldu!
- Yüzde 74’lük bir oranla başarılı pas yaptı.
- 36 orta yaptı, 14’ü hedefini buldu.
Bu istatistiklerle karşı gol nerede, yok...
Bugün rakip Büyükşehir Belediye Erzurumspor.
Bunun ardından 3 hafta daha var ama ‘kader maçı’ diyebiliriz.
Bundan tam bir ay önce 22 puanla sonuncu sıraya demir atmıştı 14 haftada bir galibiyet alan Erzurumspor.
Ne mi değişti?
Hamza Hamzaoğlu’nun gelişiyle ilk üç maçını kaybetmiş olabilirler ancak son üç maçta, iki galibiyet ve bir beraberlik alarak Bursaspor’la arasındaki puan farkını bire indirdi ve bir basamak atladı.
Ateş hattının güncel puan durumu da şöyle:
- Göztepe 30
- Bursaspor 30
- BB Erzurumspor 29
- TM Akhisarspor 25
BB ERZURUMSPOR’UN HIZLI HÜCUMUNA DİKKAT
Erzurum ekibinin hızlı hücumuna dikkat edilmesi gerekir.
Taylan Antalyalı, Gilles Sunu ve İbrahim Akdağ son üç haftadır formda.
Bir de Emrah Başsan var...
Edin Visca ve Ricardo Quaresma’nın ardından 10 asistle 3. sırada...
31 gol atmış Erzurum’un 3’te 1’nin hazırlayıcısı olmuş.
MESUT BAKKAL DA OYUNCULARINA GÜVENİYOR
14 haftalık deplasman maçında sadece bir kez kazanan ve yedi haftadır Bursa’ya üç puanla dönemeyen Bursaspor, bu maçı aldığı takdirde rahat bir nefes alacak.
Bu maçtan alınacak bir galibiyet, Antalya, Göztepe ve Yeni Malatya maçlarına daha konsantre çıkmak için önemli bir adım olacak.
O galibiyet alındığında, gerisinin çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum.
Yoksa stresli bir üç haftaya girilecek.
Oyuncuların son haftalardaki inancını da şöyle özetliyor Mesut Bakkal: “Baktığımız zaman oyuncu grubunun dertlenmesi, maç sabahında 7.30-8’de gelip benimle konuşmak istemesi iyiye işarettir, yürekleri yanmaya başladı.”
O ZAMAN KALEYİ TUTTURACAKSIN
Son olarak, üç maçta 55 şut çeken bir takım sadece 10 kez kaleyi bulup gol sıkıntısı çekiyorsa bitirici oyuncusu yok demektir.
Kabul; eldeki oyuncuların kalitesi belli...
O zaman daha fazla kaleyi bulup, şansı artırmak gerekir.
Bu yazıyı, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nünde yazan biri olarak anmamak olmaz.
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.” - Mustafa Kemal Atatürk.
Kutlu olsun!
Bu maçı kazanan nefes alacak
Bundan tam iki hafta önce, “Bursaspor’un en büyük avantajı, bu mücadelede çekiştiği Göztepe, Erzurumspor ve Akhisarspor’la oynayacak olması. Yani kendi kaderini, kendi belirleyecek” diye yazdım.
Ancak Bursaspor bu avantajı elinin tersiyle itiyor...
Nasıl mı?
- Yüzde 56’yla Akhisarspor’dan daha fazla topa sahip oldu.
- 20 şut attı ancak kaleyi 2 kez buldu!
- Yüzde 74’lük bir oranla başarılı pas yaptı.
- 36 orta yaptı, 14’ü hedefini buldu.
Bu istatistiklerle karşı gol nerede, yok...
Bugün rakip Büyükşehir Belediye Erzurumspor.
Bunun ardından 3 hafta daha var ama ‘kader maçı’ diyebiliriz.
Bundan tam bir ay önce 22 puanla sonuncu sıraya demir atmıştı 14 haftada bir galibiyet alan Erzurumspor.
Ne mi değişti?
Hamza Hamzaoğlu’nun gelişiyle ilk üç maçını kaybetmiş olabilirler ancak son üç maçta, iki galibiyet ve bir beraberlik alarak Bursaspor’la arasındaki puan farkını bire indirdi ve bir basamak atladı.
Ateş hattının güncel puan durumu da şöyle:
- Göztepe 30
- Bursaspor 30
- BB Erzurumspor 29
- TM Akhisarspor 25
BB ERZURUMSPOR’UN HIZLI HÜCUMUNA DİKKAT
Erzurum ekibinin hızlı hücumuna dikkat edilmesi gerekir.
Taylan Antalyalı, Gilles Sunu ve İbrahim Akdağ son üç haftadır formda.
Bir de Emrah Başsan var...
Edin Visca ve Ricardo Quaresma’nın ardından 10 asistle 3. sırada...
31 gol atmış Erzurum’un 3’te 1’nin hazırlayıcısı olmuş.
MESUT BAKKAL DA OYUNCULARINA GÜVENİYOR
14 haftalık deplasman maçında sadece bir kez kazanan ve yedi haftadır Bursa’ya üç puanla dönemeyen Bursaspor, bu maçı aldığı takdirde rahat bir nefes alacak.
Bu maçtan alınacak bir galibiyet, Antalya, Göztepe ve Yeni Malatya maçlarına daha konsantre çıkmak için önemli bir adım olacak.
O galibiyet alındığında, gerisinin çorap söküğü gibi geleceğine inanıyorum.
Yoksa stresli bir üç haftaya girilecek.
Oyuncuların son haftalardaki inancını da şöyle özetliyor Mesut Bakkal: “Baktığımız zaman oyuncu grubunun dertlenmesi, maç sabahında 7.30-8’de gelip benimle konuşmak istemesi iyiye işarettir, yürekleri yanmaya başladı.”
O ZAMAN KALEYİ TUTTURACAKSIN
Son olarak, üç maçta 55 şut çeken bir takım sadece 10 kez kaleyi bulup gol sıkıntısı çekiyorsa bitirici oyuncusu yok demektir.
Kabul; eldeki oyuncuların kalitesi belli...
O zaman daha fazla kaleyi bulup, şansı artırmak gerekir.
Bu yazıyı, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nünde yazan biri olarak anmamak olmaz.
“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.” - Mustafa Kemal Atatürk.
Kutlu olsun!