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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Masal gibi

21 Ekim 2019

Bu Türkler var ya...

Neler yapıyormuş meğer:

. Kürtlere soykırım uyguluyormuş.

. Sivil halka ateş açıyormuş.

. Köyleri yakıyormuş.

. Camileri, kiliseleri, hastaneleri bombalıyormuş.

Bütün bunlar yetmemiş...

. Kimyasal silah kullanıyormuş, savaş suçu işliyormuş.

***

Velhasıl bu Türkler, çok oluyormuş.

. Zaten Suriye’deki iç savaşı başlatan da Türklermiş.

. Asıl niyeti, Suriye’yi

işgal etmekmiş.

..............

En mühimini sona sakladım... Esas bomba şimdi geliyor dikkat:

. Esasen Türk halkı da faşizm özlemi içindeymiş?

Yolda herkes birbirine asker selamı veriyormuş.

Şimdi iyice anladınız mı?

Meğer Türkler neymiş?

***

Hep derdik ya:

- Türk olmak zordur.

Sahiden zor.

Bu kadar marifet, Türk’ten başka hangi insanoğlu’nda bulunur?

. Düşünün ki, bir yandan da Amerika’yı uyutuyormuş. Rusya’yla tiyatro oynuyormuş.

S-400 diye güya satın aldığı savunma sistemi, aslında sistem falan değil, Lunapark’lar için üretilen bir oyuncakmış.

..............

Vay anasını sayın okuyucular.

Bu Türkler, sahiden çıldırmış.

E yeryüzünde bu kadar deli varken, çıldırmasın da ne yapsın?

Ben Türk’ün işte böylesine çılgın olanını severim.

Ne mutlu ona.

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