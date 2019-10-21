Neler yapıyormuş meğer:
. Kürtlere soykırım uyguluyormuş.
. Sivil halka ateş açıyormuş.
. Köyleri yakıyormuş.
. Camileri, kiliseleri, hastaneleri bombalıyormuş.
Bütün bunlar yetmemiş...
. Kimyasal silah kullanıyormuş, savaş suçu işliyormuş.
***
Velhasıl bu Türkler, çok oluyormuş.
. Zaten Suriye’deki iç savaşı başlatan da Türklermiş.
. Asıl niyeti, Suriye’yi
işgal etmekmiş.
..............
En mühimini sona sakladım... Esas bomba şimdi geliyor dikkat:
. Esasen Türk halkı da faşizm özlemi içindeymiş?
Yolda herkes birbirine asker selamı veriyormuş.
Şimdi iyice anladınız mı?
Meğer Türkler neymiş?
***
Hep derdik ya:
- Türk olmak zordur.
Sahiden zor.
Bu kadar marifet, Türk’ten başka hangi insanoğlu’nda bulunur?
. Düşünün ki, bir yandan da Amerika’yı uyutuyormuş. Rusya’yla tiyatro oynuyormuş.
S-400 diye güya satın aldığı savunma sistemi, aslında sistem falan değil, Lunapark’lar için üretilen bir oyuncakmış.
..............
Vay anasını sayın okuyucular.
Bu Türkler, sahiden çıldırmış.
E yeryüzünde bu kadar deli varken, çıldırmasın da ne yapsın?
Ben Türk’ün işte böylesine çılgın olanını severim.
Ne mutlu ona.
Masal gibi
Bu Türkler var ya...
Neler yapıyormuş meğer:
. Kürtlere soykırım uyguluyormuş.
. Sivil halka ateş açıyormuş.
. Köyleri yakıyormuş.
. Camileri, kiliseleri, hastaneleri bombalıyormuş.
Bütün bunlar yetmemiş...
. Kimyasal silah kullanıyormuş, savaş suçu işliyormuş.
***
Velhasıl bu Türkler, çok oluyormuş.
. Zaten Suriye’deki iç savaşı başlatan da Türklermiş.
. Asıl niyeti, Suriye’yi
işgal etmekmiş.
..............
En mühimini sona sakladım... Esas bomba şimdi geliyor dikkat:
. Esasen Türk halkı da faşizm özlemi içindeymiş?
Yolda herkes birbirine asker selamı veriyormuş.
Şimdi iyice anladınız mı?
Meğer Türkler neymiş?
***
Hep derdik ya:
- Türk olmak zordur.
Sahiden zor.
Bu kadar marifet, Türk’ten başka hangi insanoğlu’nda bulunur?
. Düşünün ki, bir yandan da Amerika’yı uyutuyormuş. Rusya’yla tiyatro oynuyormuş.
S-400 diye güya satın aldığı savunma sistemi, aslında sistem falan değil, Lunapark’lar için üretilen bir oyuncakmış.
..............
Vay anasını sayın okuyucular.
Bu Türkler, sahiden çıldırmış.
E yeryüzünde bu kadar deli varken, çıldırmasın da ne yapsın?
Ben Türk’ün işte böylesine çılgın olanını severim.
Ne mutlu ona.