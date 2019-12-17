Kayıplara devam

Kayıp diyorum çünkü bu maç iç sahadaki bir karşılaşmadan farksızdı.
Zira tribünlerden sahaya yeşil beyazlı taraftarların sesi dışında gelen bir baskı yoktu.
Böyle bir atmosferde, tamamen gençlerden kurulu ve sıralama anlamında lige tutunma mücadelesi veren takım karşısında nerede oynarsan oyna, galibiyet dışındaki her sonuç ciddi bir kayıptır.
Hele ki ligin ikinci yarısındaki fikstüre baktığımızda.
Çünkü çıkacağımız Akhisar, Balıkesir, Erzurum, Ümraniye deplasmanları çok daha zorlu ve kazanılması çok daha güç karşılaşmalar olacaktır.
*
Saha içine bakacak olursak, halen cevaplamakta sıkıntı çektiğim sorular mevcut;
Örneğin sezon başındaki görüntüsünün çok uzağında olan, formsuz Kubilay konusundaki ısrarı anlayamıyorum.
Bu bölgede Seleznov ile başlamak, genç Ali Akman’a şans tanımak niye hiç düşünülmüyor?
Bir diğer konu ise Özer Hurmacı.
Bu adamın en iyi olduğu yer forvet arkası, orta saha olduğunu dünya alem biliyorken, neden kanat?
Üstelik elimizde orta sahada oyunu kurabilen, yaratıcı oyuncu dediğimiz tek bir oyuncu varken.
Niye macera arıyoruz?
Artı, ofansif olarak diri kalması gereken bir oyuncuyu kanata hapsederek, defansif anlamda da bulunduğu kanattaki adamı kovalamaya da mecbur bırakıyoruz.
Kanat oyuncu tercihinde Yalçın Hoca’nın ciddi bir arayış içinde olduğunu biliyoruz.
Zira o bölgede Recep Aydın, İgor, Musa Nizam, hatta Latovlevici ve Onur denemelerinden sonuç alınamadı.
Lakin genç Ali Akman, bu bölgede neden hiç denenmiyor?
Bu sayede ayrıca oyun içinde zaman zaman forveti ikileme ya da santrfor mevkiindeki oyuncuya alan açma yönüyle de katkı sağlayacağını düşünüyorum.
*
Son olarak Shehu.
Orta sahada Selçuk, Aykut ve Emirhan’dan alamadığımız katkı için neden bir Shehu hamlesi olmasın?
Buradaki soruların temelinde yatan aslında hepimizdeki ortak fikir şu;
“Neden başka çözümler konusunda kafa yormuyoruz?”
Zira haftalardır herkesin gördüğü gerçekler çok net;
- Kubilay formsuz,
- Özer kanatta mahkûm kalıyor,
- Kanatta saydığımız tüm isimler etkisiz,
- Orta sahada oyunun iki yönünü oynayan oyuncu eksikliği bariz.
Ama çözüm arayışları yok...
Hem aynı isimlerde dolaşıp duruyoruz.
Ama artık zaman kalmadı. Devre bitiyor ve hocanın şablon konusunda takıntılar devam ediyor...
Kayıplara devam
Kayıp diyorum çünkü bu maç iç sahadaki bir karşılaşmadan farksızdı.
Zira tribünlerden sahaya yeşil beyazlı taraftarların sesi dışında gelen bir baskı yoktu.
Böyle bir atmosferde, tamamen gençlerden kurulu ve sıralama anlamında lige tutunma mücadelesi veren takım karşısında nerede oynarsan oyna, galibiyet dışındaki her sonuç ciddi bir kayıptır.
Hele ki ligin ikinci yarısındaki fikstüre baktığımızda.
Çünkü çıkacağımız Akhisar, Balıkesir, Erzurum, Ümraniye deplasmanları çok daha zorlu ve kazanılması çok daha güç karşılaşmalar olacaktır.
*
Saha içine bakacak olursak, halen cevaplamakta sıkıntı çektiğim sorular mevcut;
Örneğin sezon başındaki görüntüsünün çok uzağında olan, formsuz Kubilay konusundaki ısrarı anlayamıyorum.
Bu bölgede Seleznov ile başlamak, genç Ali Akman’a şans tanımak niye hiç düşünülmüyor?
Bir diğer konu ise Özer Hurmacı.
Bu adamın en iyi olduğu yer forvet arkası, orta saha olduğunu dünya alem biliyorken, neden kanat?
Üstelik elimizde orta sahada oyunu kurabilen, yaratıcı oyuncu dediğimiz tek bir oyuncu varken.
Niye macera arıyoruz?
Artı, ofansif olarak diri kalması gereken bir oyuncuyu kanata hapsederek, defansif anlamda da bulunduğu kanattaki adamı kovalamaya da mecbur bırakıyoruz.
Kanat oyuncu tercihinde Yalçın Hoca’nın ciddi bir arayış içinde olduğunu biliyoruz.
Zira o bölgede Recep Aydın, İgor, Musa Nizam, hatta Latovlevici ve Onur denemelerinden sonuç alınamadı.
Lakin genç Ali Akman, bu bölgede neden hiç denenmiyor?
Bu sayede ayrıca oyun içinde zaman zaman forveti ikileme ya da santrfor mevkiindeki oyuncuya alan açma yönüyle de katkı sağlayacağını düşünüyorum.
*
Son olarak Shehu.
Orta sahada Selçuk, Aykut ve Emirhan’dan alamadığımız katkı için neden bir Shehu hamlesi olmasın?
Buradaki soruların temelinde yatan aslında hepimizdeki ortak fikir şu;
“Neden başka çözümler konusunda kafa yormuyoruz?”
Zira haftalardır herkesin gördüğü gerçekler çok net;
- Kubilay formsuz,
- Özer kanatta mahkûm kalıyor,
- Kanatta saydığımız tüm isimler etkisiz,
- Orta sahada oyunun iki yönünü oynayan oyuncu eksikliği bariz.
Ama çözüm arayışları yok...
Hem aynı isimlerde dolaşıp duruyoruz.
Ama artık zaman kalmadı. Devre bitiyor ve hocanın şablon konusunda takıntılar devam ediyor...