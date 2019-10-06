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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Deplasmanda yokuz…

6 Ekim 2019

Karagümrük maçı için gençler dedik.

 

Adanademirspor için kaza dedik.
Peki, Altay maçına ne diyeceğiz?
Ligin sıradan bir takımını, doğru kadro ve hamleler ile elimizi kolumuzu sallayarak yenecekken, deplasmanlarda dükkânı kapattığımızı gördük.
Altay karşısındaki sahaya çıkan 11’i görünce şaşırmadığımı söylemesem yalan olur.

*

Erzurumspor maçında hiçbir varlık gösteremeyen ve buna rağmen 90 dakika kalan Musa Araz, yine ilk 11 başlamıştı ve yine kanattaydı.
Takımdaki sağlam olan tek kanat oyuncusu Igor ise kulübede. Bırak Igor’u, genç Ali Akman bile çok daha verimli oynar o bölgede. En azından zaman zaman Kubilay’ın yanına 2. bir santrafor olarak kayabilir.
Keza, daha önceki maçlarda 60’dan sonra oyuna girmesine rağmen fiziksel yetersizliği göze batan Özer Hurmacı ilk 11’de. Yalçın Hocam, üstüne basa basa tekrar söylüyorum;
Özer şu anki fiziksel temposuyla asla ilk 11 oyuncusu olamaz. Hele ki deplasmanda hiç olamaz…
Ayrıca, defansın önünde oynayan Aykut problem yaratmaya devam ederken, Shehu sağ beke hapsolmuş, Selçuk ise kulübeye.
Bu da yetmezmiş gibi Altay gibi vasat bir takım karşısında 2-1 geride iken Musa Araz’a 68 dakika dayanmak, ikinci hamle için 77 dakika beklemek doğru hamleler değildir.

*

Velhasıl Yalçın Hocam, kusura bakma ama cuma gecesi alınan yenilginin büyük kısmı size yazar.
Tabii ki bu takımın teknik patronu sizsiniz. Lakin sorunları bir an önce giderecek, çare bulacak olan da sizsiniz.
Bu takım deplasmanlarda neden kimlik değiştiriyor?
Nasıl oluyor da dış sahada ligin en çok gol yiyen takımı Bursaspor?
Maçların ilk 20 dakikasında niye kalesinde gol veya goller görüyor?
Niçin Musa Araz, Aykut, Özer?
Cevaplar sizde Sayın Yalçın Hocam.
Artık deplasmanlardan puanlarla dönmeye başlamamız gerek.
Zira dışarıdan gelen 3 puan sayılarını artıramazsak, ne hedef kalır, ne de Bursaspor.
Unutmayalım, bu takım bu sene Süper Lig’e çıktı, çıktı…
Aksi halde Bursaspor’umuz tarih olacak…

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