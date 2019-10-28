8 dakikalık iki senaryo

Cumartesi akşamı 8 dakika içinde yaşanan olaylar neticesinde çok daha kötü bir senaryo izleyebilirdik.
İlk senaryoda 22’de Diouf’un direkten dönen topu, 8 dakika sonra 30’da çalınan penaltı.
Bu pozisyonlar İstanbulspor lehine sonuçlansaydı, oyunun kalan bölümünde çok farklı bir tablo görebilirdik.
İkinci senaryoda ise 32’de kaçan veya Çağrı’nın kurtardığı penaltı.
38’de Bursaspor’un golü, 40’da rakibin 10 kişi kalması.
Neticesinde 8 dakikalık 2 ayrı periyotta, taban tabana birbirine zıt iki senaryo.
İster evliyalar diyelim, ister Yalçın Hoca’nın şansı, ister rakibin beceriksizliği. Nihayetinde Bursaspor altın değerinde 3 puanla döndü deplasmandan.
Tıpkı Eskişehir’de olduğu gibi maçın ilk 20 dakikasında gol yemeyen yeşil beyazlılar, sonrasında bir şekilde bulduğu gol veya goller ile galip gelmesini bildi.
Bu da net olarak gösteriyorki, özellikle dış sahada, rakibini ve oyunu tutmayı başarabilirse, biraz da tecrübesiyle 3 puana daha yakın taraf oluyor.
Lakin ortaya konan futbol açısından baktığımızda, görüntü halen bulanık Bursaspor tarafında.
GOLDEN ÖNCE POZİSYON YOKTU
İstanbulspor karşısında, golü bulduğumuz dakikaya kadar bırakın pozisyon bulmayı, rakip ceza sahasına dahi giremedik. İlk yarının son 10 dakikalık dönemi ve ikinci yarının ilk 10 dakikası dışında, rakip 1 kişi eksik olmasına rağmen oyunu ve topu kontrol etmekte zorlandık.
Bunda, her ne kadar 2 asist yapmış olsa da, Özer’in etkisiz oyunu ve çok fazla top kaybı yapmasının etkisi büyüktü. Keza Kubilay’ın gününde olmaması ve attığı gol dışında ortalarda gözükmeyen Recep’in ileride top tutamamasının da bu görüntüyü ortaya çıkardığını belirtmek gerek.
PAHA BİÇİLEMEZ GALİBİYET
Sonuç olarak her ne kadar rakibini baskı altında tutan, oyunu kontrol eden ve her dişlisi işleyen bir Bursaspor göremesek de deplasmanda alınan her 3 puanın değeri paha biçilemez.
Zira PTT 1. Lig, güzel futboldan ziyade, sahadaki mücadele ve alınan sonuca bakıldığı bir lig.
Tabii rakip 10 kişi iken, biraz daha etkili bir futbol beklemek de Bursasporlu taraftarların haklı olduğu taraf.
Umarım teknik heyet ve futbolcular da, yeşil beyazlı taraftarların bu isteğinin karşılığını önümüzdeki haftalarda verebilirler…
8 dakikalık iki senaryo
Cumartesi akşamı 8 dakika içinde yaşanan olaylar neticesinde çok daha kötü bir senaryo izleyebilirdik.
İlk senaryoda 22’de Diouf’un direkten dönen topu, 8 dakika sonra 30’da çalınan penaltı.
Bu pozisyonlar İstanbulspor lehine sonuçlansaydı, oyunun kalan bölümünde çok farklı bir tablo görebilirdik.
İkinci senaryoda ise 32’de kaçan veya Çağrı’nın kurtardığı penaltı.
38’de Bursaspor’un golü, 40’da rakibin 10 kişi kalması.
Neticesinde 8 dakikalık 2 ayrı periyotta, taban tabana birbirine zıt iki senaryo.
İster evliyalar diyelim, ister Yalçın Hoca’nın şansı, ister rakibin beceriksizliği. Nihayetinde Bursaspor altın değerinde 3 puanla döndü deplasmandan.
Tıpkı Eskişehir’de olduğu gibi maçın ilk 20 dakikasında gol yemeyen yeşil beyazlılar, sonrasında bir şekilde bulduğu gol veya goller ile galip gelmesini bildi.
Bu da net olarak gösteriyorki, özellikle dış sahada, rakibini ve oyunu tutmayı başarabilirse, biraz da tecrübesiyle 3 puana daha yakın taraf oluyor.
Lakin ortaya konan futbol açısından baktığımızda, görüntü halen bulanık Bursaspor tarafında.
GOLDEN ÖNCE POZİSYON YOKTU
İstanbulspor karşısında, golü bulduğumuz dakikaya kadar bırakın pozisyon bulmayı, rakip ceza sahasına dahi giremedik. İlk yarının son 10 dakikalık dönemi ve ikinci yarının ilk 10 dakikası dışında, rakip 1 kişi eksik olmasına rağmen oyunu ve topu kontrol etmekte zorlandık.
Bunda, her ne kadar 2 asist yapmış olsa da, Özer’in etkisiz oyunu ve çok fazla top kaybı yapmasının etkisi büyüktü. Keza Kubilay’ın gününde olmaması ve attığı gol dışında ortalarda gözükmeyen Recep’in ileride top tutamamasının da bu görüntüyü ortaya çıkardığını belirtmek gerek.
PAHA BİÇİLEMEZ GALİBİYET
Sonuç olarak her ne kadar rakibini baskı altında tutan, oyunu kontrol eden ve her dişlisi işleyen bir Bursaspor göremesek de deplasmanda alınan her 3 puanın değeri paha biçilemez.
Zira PTT 1. Lig, güzel futboldan ziyade, sahadaki mücadele ve alınan sonuca bakıldığı bir lig.
Tabii rakip 10 kişi iken, biraz daha etkili bir futbol beklemek de Bursasporlu taraftarların haklı olduğu taraf.
Umarım teknik heyet ve futbolcular da, yeşil beyazlı taraftarların bu isteğinin karşılığını önümüzdeki haftalarda verebilirler…