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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Köpekler için de iş güvenliği şart

14 Ekim 2019

Son yıllarda iş güvenliği açısından Türkiye’de bir bilinç oluşmaya başladıysa da yeterli değil.

Kurumsal işletmelerin daha önem verdiği iş güvenliği küçük işletmeler için çok da önem taşımıyor. Sadece çalışanlar değil, işletmelerde barınan köpekler iş kazalarından ciddi oranda payını alıyor. Üstelik iş kazasına maruz kalan köpeklerin sonu barınaklara terk edilmek.

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Kimyasal madde kullanılan işletmelerde zehirlenme, asitli maddelerle yanıklar sıklıkla meydana gelirken; metal ürünlerin yer aldığı işletmelerde kesik ve yaralanma vakaları görülüyor. Köpeklerin maruz kaldığı iş kazaları inşaat sahalarında da sıklıkla görülüyor. İnşaat makinelerince ezilen, üzerine atık malzemeler düşen köpeklerin sağ kalırlarsa akıbeti yine barınak oluyor.
Son bir hafta içinde kliniğimize getirilen yaralı köpeklere acil müdahalelerini yaptık. Vakaların birinde tedavinin devamı konusunda ‘bunlar yeterli, daha fazlasına gerek yok, iyileşir’ diyerek köpek atölyeye geri götürüldü. Üzerine inşaatın 5. katından mermer düşen bacağı kırılmış köpekle ilgili sahipleri ‘melez hayvan zaten, masrafa gerek yok’ diyerek barınağa teslim edildi.

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İş güvenliği çalışmalarının işyerinde görevli, barınan hayvanları da esas alarak genişletilmesi şart. Hatta güvenlik konusunda bir eğitime tabi tutulamayacağı, karar veremeyeceği için özel bir statüye alınması gerekiyor. İş kazalarında yaralanan köpeklerle ilgili ciddi cezai yaptırımlara da ihtiyaç var. Doğal yaşamdaki bir hayvanı bekçilik yapsın diye iş sahasına alıp, yaralandığında ya da iş bittiğinde terk etmeyi kimse kendinde hak görmemeli.

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