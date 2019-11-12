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M.Turgut Topaloğlu

M.Turgut Topaloğlu

mttopaloglu@gmail.com

Canlılığın sonu var

12 Kasım 2019

Her canlı doğar, kendince bir hayat sürdürür ve sonunda ölür. Bu yaşam döngüsü evcil hayvanlar için de aynıdır.

Onların insanlarla kıyaslandığında kısaymış gibi görünen ömürleri onlar için uzundur aslında. Köpekler için 22-25 yıl kediler için 12-15 yıl ortalama yaşam süresi vardır. Bu süreyi çok çok aşan evcil hayvanların sayısı az olsa da yok değil. Kalıtsal bir hastalığı yoksa, kaliteli gıdalarla beslendiyse, koruyucu sağlık uygulamaları düzenli takip ediliyorsa yaşam süresi 3-5 yıl daha uzayabilir. Daha fazlasını beklemek ise mucize olur. Köpeğiniz kediniz ileri yaşlılık dönemindedir. Yaşlılığa bağlı olarak iç organlar işlevlerini yitirmeye başlar. Organ fonksiyon kayıpları için yapabileceğimiz bir şey yoktur. O hayvan yaşam döngüsünü tamamlamak üzeredir.

*

Bu durumu zor da olsa kabullenmek gerekir. Sahiplendiğiniz hayvanın ömrünüz boyunca sizinle birlikte olamayacağını, kaybına tanıklık etmek zorunda kalacağınızın farkında olmalısınız. Üzülmek, ağlamak, boşluğunu hissetmek insani duygular. Acınızı yaşarken sizin, ailenizin ömrünün halen devam ettiğini, çocuklarınızın hayatın başında olduğunu unutmayın. Kaybettiğinizin aynısı olmayacak ama yeni bir evcil hayvan edinmek tüm aileye iyi gelecektir. Özellikle yavru bir hayvanın şaşkınlıkları, şımarıklıkları en iyi tesellilerden biridir.
Sağlıkla kalın...

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