Beyaz kedilerde sağırlık kalıtsal

Beyaz kıl yapısına sahip özellikle de renkli gözlü kedilerin sağır olduğuna dair toplumda genel bir kanı vardır.
Beyaz kedilerin sağırlığı ‘bir şehir efsanesi’ olmayıp, nedeni tam olarak açıklanmasa da gerçektir. Tüm beyaz yavrular, elbette sağır doğmazlar ancak bunun olma ihtimali oldukça yüksektir.
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Sağırlık her zaman sıfır duyma ya da her iki kulağın da duymaması olarak kendini göstermez. Unireteral olarak adlandırılan tek kulağın sağırlığı ya da bilateral olarak adlandırılan tam sağırlık beyaz kedilerde yaygın olarak görülmektedir. Beyaz kedilerin bazılarında ise işitme kaybı düşük düzeylerde olduğundan ancak testlerle ortaya çıkarılabilmektedir. Sağırlık genetik bir durumdur. İnsanlarda da saç, cilt, retinada pigmentasyon bozuklukları ve beraberinde seyreden sağırlığa rastlanır. Bu durum Waardenburg Sendromu olarak adlandırılmaktadır.
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Doğuştan sağırlık problemi olan kedilerin yaşamı diğerlerine nazaran oldukça zordur. Çevreye karşı daha hassas, gergin, sürekli tetikte, agresif ve saldırgan davranış sergileme ihtimalleri yüksektir. Seslerini ayarlayamadıkları için çok yüksek sesle miyavlarlar. Sahiplerini duymadıkları için ne beklediğini anlayamazlar. Diğer kedilerle iletişim kurmaları oldukça zordur çünkü kedilerin en temel iletişim yöntemi çıkardıkları seslerdir. Dışarıdan gelecek seslere duyarlı olmadıklarından kaza geçirme riskleri de yüksektir.
Beyaz kedilerin yarısından fazlasında sağırlık görülmektedir. Mavi gözlülerde bu riskin yüzde 65-85, tek gözü mavi olanlarda yüzde 40, mavi gözü olmayanlarda ise yüzde 20 civarında olduğu çeşitli bilimsel kaynaklarda yer almaktadır. İki beyaz kedinin çiftleştirilmesinden doğacak yavrularda sağırlık riskinin önemli boyutlarda olduğu bilimsel araştırmalarda desteklenmiştir.
Beyaz bir kedi sahiplenecekseniz ya da sahiplendiyseniz çok özenli olun. Çünkü ona fısıldadığınız sevgi sözcüklerini duymuyor olabilir. Sağlıkla kalın...
Beyaz kedilerde sağırlık kalıtsal
Beyaz kıl yapısına sahip özellikle de renkli gözlü kedilerin sağır olduğuna dair toplumda genel bir kanı vardır.
Beyaz kedilerin sağırlığı ‘bir şehir efsanesi’ olmayıp, nedeni tam olarak açıklanmasa da gerçektir. Tüm beyaz yavrular, elbette sağır doğmazlar ancak bunun olma ihtimali oldukça yüksektir.
*
Sağırlık her zaman sıfır duyma ya da her iki kulağın da duymaması olarak kendini göstermez. Unireteral olarak adlandırılan tek kulağın sağırlığı ya da bilateral olarak adlandırılan tam sağırlık beyaz kedilerde yaygın olarak görülmektedir. Beyaz kedilerin bazılarında ise işitme kaybı düşük düzeylerde olduğundan ancak testlerle ortaya çıkarılabilmektedir. Sağırlık genetik bir durumdur. İnsanlarda da saç, cilt, retinada pigmentasyon bozuklukları ve beraberinde seyreden sağırlığa rastlanır. Bu durum Waardenburg Sendromu olarak adlandırılmaktadır.
*
Doğuştan sağırlık problemi olan kedilerin yaşamı diğerlerine nazaran oldukça zordur. Çevreye karşı daha hassas, gergin, sürekli tetikte, agresif ve saldırgan davranış sergileme ihtimalleri yüksektir. Seslerini ayarlayamadıkları için çok yüksek sesle miyavlarlar. Sahiplerini duymadıkları için ne beklediğini anlayamazlar. Diğer kedilerle iletişim kurmaları oldukça zordur çünkü kedilerin en temel iletişim yöntemi çıkardıkları seslerdir. Dışarıdan gelecek seslere duyarlı olmadıklarından kaza geçirme riskleri de yüksektir.
Beyaz kedilerin yarısından fazlasında sağırlık görülmektedir. Mavi gözlülerde bu riskin yüzde 65-85, tek gözü mavi olanlarda yüzde 40, mavi gözü olmayanlarda ise yüzde 20 civarında olduğu çeşitli bilimsel kaynaklarda yer almaktadır. İki beyaz kedinin çiftleştirilmesinden doğacak yavrularda sağırlık riskinin önemli boyutlarda olduğu bilimsel araştırmalarda desteklenmiştir.
Beyaz bir kedi sahiplenecekseniz ya da sahiplendiyseniz çok özenli olun. Çünkü ona fısıldadığınız sevgi sözcüklerini duymuyor olabilir. Sağlıkla kalın...