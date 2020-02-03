Kedi köpeklerde yetersiz beslenme sanıldığından daha ciddi bir sorundur.
Beslenememe kaynaklı hastalıkların başında karaciğer yetmezliği gelir. Halsizlik, kilo kaybı, kusma, sarılık, vücutta sıvı toplanması, kaşıntı karaciğer yetmezliğinin belirtileridir. Karaciğer yetmezliği teşhisi koyduğumuz hastaların çoğunda mama tüketiminin kontrol edilmemesi nedeniyle uzun süreli açlık ya da kalitesiz besin tüketimi öyküsüne rastlıyoruz.
Acıkmış bir canlının kendisine sunulan besini yemesini bekleriz. Lezzetsiz bulduğu bir öğünse reddetmesi, alternatif araması normaldir. Sonraki öğünlerde aynı yemek varsa az da olsa tatması seçenek bulamadıysa yemesi gerekir. Evcil hayvanlar için aynı durum geçerlidir. Kuru mamaya mızmızlanan, yemeyen kedi ve köpekler bir süre sonra tüketime başlar. Bu nedenle uzun süreli açlığın altında başka fiziksel rahatsızlıklar vardır. Elbette yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların durumu istisnaidir.
SARILIK BAŞLAR
Yabancı cisim yutması, kedilerde kıl topağı, ergin hale gelen çok sayıda bağırsak parazitinin varlığı, mide şekil bozukluğu gibi sindirimi doğrudan etkileyen problemler aç kalma nedenidir. Sindirim yoksa yeme azalır, tamamen biter. Hayvan aç ama yemeğe isteksizdir. Mide bulantısı ve kusma bu tabloya eşlik eder. Bulantı su içmekten sakınmayı tetikler ve sıvı kaybı başlar. Uzun süre fark edilmezse karaciğer işlevini yapamaz ve sarılık başlar.
Hasta hayvanın önce genel durumunu düzeltip, sarılığı azaltmaya çalışmak önemlidir. Sıvı kaybının yerine konulması da kritik eşiği atlatmasını sağlar. Sindirim probleminin kaynağını bulup, hastanın normal yeme düzenine geçmesini sağlayacak tedavinin zaman kaybetmeden başlatılması gereklidir.
Sağlıkla kalın...
Açlık şakaya gelmez
Kedi köpeklerde yetersiz beslenme sanıldığından daha ciddi bir sorundur.
Beslenememe kaynaklı hastalıkların başında karaciğer yetmezliği gelir. Halsizlik, kilo kaybı, kusma, sarılık, vücutta sıvı toplanması, kaşıntı karaciğer yetmezliğinin belirtileridir. Karaciğer yetmezliği teşhisi koyduğumuz hastaların çoğunda mama tüketiminin kontrol edilmemesi nedeniyle uzun süreli açlık ya da kalitesiz besin tüketimi öyküsüne rastlıyoruz.
Acıkmış bir canlının kendisine sunulan besini yemesini bekleriz. Lezzetsiz bulduğu bir öğünse reddetmesi, alternatif araması normaldir. Sonraki öğünlerde aynı yemek varsa az da olsa tatması seçenek bulamadıysa yemesi gerekir. Evcil hayvanlar için aynı durum geçerlidir. Kuru mamaya mızmızlanan, yemeyen kedi ve köpekler bir süre sonra tüketime başlar. Bu nedenle uzun süreli açlığın altında başka fiziksel rahatsızlıklar vardır. Elbette yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların durumu istisnaidir.
SARILIK BAŞLAR
Yabancı cisim yutması, kedilerde kıl topağı, ergin hale gelen çok sayıda bağırsak parazitinin varlığı, mide şekil bozukluğu gibi sindirimi doğrudan etkileyen problemler aç kalma nedenidir. Sindirim yoksa yeme azalır, tamamen biter. Hayvan aç ama yemeğe isteksizdir. Mide bulantısı ve kusma bu tabloya eşlik eder. Bulantı su içmekten sakınmayı tetikler ve sıvı kaybı başlar. Uzun süre fark edilmezse karaciğer işlevini yapamaz ve sarılık başlar.
Hasta hayvanın önce genel durumunu düzeltip, sarılığı azaltmaya çalışmak önemlidir. Sıvı kaybının yerine konulması da kritik eşiği atlatmasını sağlar. Sindirim probleminin kaynağını bulup, hastanın normal yeme düzenine geçmesini sağlayacak tedavinin zaman kaybetmeden başlatılması gereklidir.
Sağlıkla kalın...