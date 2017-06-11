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İdil Yazar

İdil Yazar

İftar Menülerine Devam!

11 Haziran 2017

Bugün sizlerle oldukça pratik ama bir o kadar da lezzetli bir iftar menüsü paylaşacağım. Haftaya da biraz sahur tarifleri paylaşalım mı, ne dersiniz?

UN ÇORBASI

İftar Menülerine Devam

Malzemeler:

1 litre et suyu

1 kahve fincanı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Adımlar:

2,5 yemek kaşığı tereyağını eritin ve unu ekleyip 5 dakika kavurun.

Et suyunu yavaş yavaş ve hızlıca çırparak ilave edin.

Tuz ve karabiber ekleyin, kaynayınca kapağını kapatıp, 15 dakika pişirin.

Kalan tereyağını eritin, içine kırmızı biber ilave edin, çorbanın üzerine dökerek servis edin. Afiyet olsun!

MANTARLI MAKARNA

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Malzemeler

500 gram Mantar

250 gram Makarna

1/2 paket Krema

5 diş Sarımsak

Maydanoz

Tuz, Karabiber

Parmesan Peyniri

Adımlar

Sarımsakları kavurun. Mantarı da ekleyin ve pişene kadar soteleyin.

Makarnayı al-dente haşlayın. Haşlama suyundan 1/2 bardak ayırın.

Mantarlara kremayı ekleyin, biraz makarna suyu ile sosu açın ve içine makarnayı da ilave edin.

Parmesan ve maydanoz ile süsleyin. Afiyet olsun!

FIRINDA DOMATESLİ KÖFTE

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Malzemeler:

1 kilo Domates

3 adet Soğan

1 demet Maydanoz

2 yemek kaşığı Tereyağı

400 gram Kıyma

3 diş Sarımsak

Tuz, Karabiber

Adımlar:

Köfte için; kıyma, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi yoğurun.

Cevizden biraz ufak toplar yaparak, 10 dakika buzdolabında dinlendirin.

Döküm tavayı yağlayın. Tabanına, domatesin yarısı, üzerine tuz karabiber, sonra soğan ve maydanozları koy. Üzerine köfteleri ekleyin ve en son kalan domates ile kaplayın.

Domatesli Köftenin üzerinden yarım çay bardağı ılık su gezdirin, üzerini folyo ile kapatın ve ilk 20 dakika folyolu, son 10 dakika folyosuz olacak şekilde önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Afiyet olsun!

VANİLYALI DONDURMA

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Malzemeler:

4 Yumurta

1/3 su bardağı Şeker

300 ml Krema

2 çay kaşığı vanilya özütü

Adımlar:

Yumurta beyazlarını köpürene kadar çırpın.

Şekeri ekleyin ve iyice katı kıvama gelene kadar tekrar çırpın.

Kremayı kıvam alana kadar çırpın.

Kremaya, yumurta sarılarını, vanilya özütünü ve yumurta beyazlarını yavaşça karıştırarak yedirin.

Derin olmayan plastik kaba alın ve buzlukta dondurun. Çikolata ya da Karamel Sosla, meyvelerle servis edin. Afiyet olsun!

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