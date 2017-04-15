Hayatta her şey mümkün!

YouTube’da izlediği videolar sayesinde, 4 çocuğu ile birlikte sıfırdan 320 metrekare ev inşa eden Amerikalı anneyi duydunuz mu?

Cara Brookins eşinden şiddet gören 4 çocuklu bir kadın. Bir gün cesaretini topluyor, eşinden boşanmaya ve çocuklarını alıp yeni bir hayat kurmaya karar veriyor. Aylık düzenli maaş getiren bir işi yok, ama yaşadığı hayatı kabullenmeye niyeti de yok.

Cara, tek oda bir kabin kiralayıp, çocuklarıyla rahatça yaşayabileceği bir ev bakmaya başlıyor, ancak kısa bir süre içinde ev fiyatlarının bütçesinin çok üzerinde kaldığını fark ediyor. Bir gün, bir inşaatın yanından geçerken, aklına uçuk bir fikir geliyor. Genç anne, elinde kalan bütün para ile ufak bir arsa ve inşaat malzemeleri satın alıyor ve başlıyor YouTube’da inşaat videoları izlemeye. Cara’nın cesareti, YouTube’daki bilgilerle birleşince ortaya 2 katlı bir ev çıkıyor!

Aile 9 ay boyunca, her gün ev için çalışıyor. Çizimler birlikte yapılıyor, izinler birlikte alınıyor. En küçüğü 2, en büyüğü 17 yaşında olan çocukların hepsi harıl harıl çalışıyor. Kimi yemek yapıyor, kimi su taşıyor, kimi duvar örüyor ama herkes elini taşın altına koyuyor.

9 ay içinde hazır olan 2 katlı evin; 5 odası, bir de büyük kütüphanesi var. Anne Cara Brookins, yaşadıkları zor günlerin aslında hayatın onlara verdiği bir mükafat olduğunu söylüyor.

“Çocuklarım bu süreçte, hayatta istedikleri her şeyi yapabileceklerini öğrendiler” diyor.

Benim yaşlarımda her anne gibi, ben de Facebook’ta birçok anne grubuna üyeyim, düzenli takip ettiğim blog'lar var. Çocuğum ne yemeli, ne giymeli, ne tür oyunlar oynamalı… Milyonlarca anne gibi sürekli araştırıyor, daha iyisini yapmaya çalışıyorum.

“Verdiğim süt faydalı mı, zararlı mı? Organik ürünler ne kadar organik? Odasını sirkeyle temizlesem olur mu?” gibi gibi sorularla sürekli boğuştuğum bu günlerde; Cara’nın hikayesi kelimenin tam anlamıyla ilaç gibi geldi.

Tabii ki çocuklarımızın yediğine, içtiğine dikkat edelim, gelişimini sıkı sıkı takip edelim; ancak en büyük görevimiz onlara hayatta istedikleri her şeyi yapabileceklerini, şartlar ne olursa olsun kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerini göstermek değil mi? Esas üzerine kafa patlamamız gereken konu bu değil mi?

Hepimizin çocukları inşaata gönderecek hali yok, ama işe basit sorumluluklar vererek başlayabiliriz. Çocuklarımız, oyuncaklarını toplamayı, yatağını yapmayı, uygun yaşa geldiğinde mutfağa girip karnını doyurmayı bilse fena mı olur?

Hayatın ne getireceği belli olmaz, hepimizin şartlar gerektirdiğinde kendi evini inşa edebilecek; cesur, güçlü ve azimli çocuklar yetiştirebilmesi dileğiyle!

Çocuklar için doyurucu ve pratik Klüp Sandviç Tarifi:

Malzemeler

3 dilim büyük Boy Tost Ekmeği

1 dilim Dana Jambon

1 dilim Taze Kaşar Peyniri

2 yk Hardal

3 adet Kornişon Tuşu

1 çay kaşığı Tereyağı

2 adet Yumurta

1 dilim Tavuk Göğsü

1 yaprak Yeşillik

Tuz, Karabiber

Adımlar

1- Ekmekleri kızartın.

2- Tavuk göğsünü ızgarada pişirin.

3- Yumurtaları çırpılmış yumurta şeklinde pişirin.

4- Ekmeklerin iç yüzeylerine hardal sürün.

5- İlk kata, jambon, peynir ve yeşillik koyun.

6- İkinci kata, tavuk, yumurta ve turşu koyun.

7- Ortadan ikiye keserek servis edin. Afiyet olsun!