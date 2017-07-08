Domatesli tarifler

Hani bazı yemekler vardır, anlamları lezzetlerinden daha fazla olur…

Yediğiniz anda çok sevdiğiniz biri aklınıza gelir, sizi geçmişe götürür ve bütün hislerinizi harekete geçirir...

Benim için bu yemek; Adilok. Adilok, rahmetli anneannem Adile Hanım’ın yaz aylarında bize sık sık yaptığı bir domates yemeği. Adını çocukken biz uydurduk, aslında zeytinyağlı domates yemeği de diyebiliriz.

Madem domateslerin tam mevsimindeyiz, ben de anneannemin hatırına domatesle yapabileceğiniz 3 farklı tarifi sizlerle paylaşacağım.





Sizlerin de aile yadigarı tarifleri var mı?

ADİLOK (ZEYTİNYAĞLI DOMATES)

4 adet Domates

1 adet Soğan

5 adet Sivri Biber

1 kahve fincanı Pirinç

1 kahve fincanı Su

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Şeker

Maydanoz

1 kahve fincanı Zeytinyağı

Adımlar:

1- Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında soteleyin.

2- Soğana biberi ekleyin ve tekrar soteleyin.

3- Küp küp doğradığınız domates, tuz ve karabiber ekleyin, tencerenin kapağını kapatarak 10 dakika kısık ateşte pişirin.

4- Domatese bol su ile yıkadığınız pirinci ve 1 kahve fincanı suyu da ilave edin ve pirinç pişene kadar pişirin.

5- Maydanoz ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!

DOMATESLİ GRATEN

Malzemeler:

200 gram Cherry Domates

80 gram eritilmiş Tereyağı

125 ml Süt

4 Yumurta

100 gram Parmesan Peyniri

100 gram Un

1/2 demet Fesleğen

Tuz

Karabiber

Kırmızı Biber

Adımlar:

1- Süt, yağ, yumurta, tuz ve karabiberi çırpın.

2- Parmesan ve unu ilave edip, karışana kadar çırpın.

3- Fesleğenleri incecik doğrayıp, elde ettiğiniz hamura ilave edin.

4- Graten hamurunu, yağladığınız bir fırın kabına alın, üzerine ortadan ikiye böldüğünüz cherry domatesleri dizin.

5- Domates Graten’i önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin. Afiyet olsun!

YAZ TÜRLÜSÜ

Malzemeler

4 adet Domates

2 adet Patlıcan

1 adet Soğan

2 adet Kabak

2 adet Biber

1 baş Sarımsak

Taze Kekik

Fesleğen

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Adımlar

1- Domates ve sarımsakları fırın tepsisine alın ve 200 derece fırında yarım saat pişirin.

2- Bu sırada patlıcanları tuzlu suda bekletin.

3- Soğanı kavurun, biberleri ilave edin ve tekrar kavurun.

4- Domates, patlıcan, kabak, kekik ve sarımsakları da ekleyin, sebzeler pişene kadar yaklaşık yarım saat pişirin.

5- Taze fesleğen ile servis edin. Afiyet olsun!