Dijital yıkım ve dijital dönüşüm

Üstüne de Biyofizik alanında doktorası. LinkedIn'de ünvan enflasyonu yaşadığımız bu günlerde (birisi bana Chief İnspiration Officer'ın ne iş yaptığını ya da iki senelik iş tecrübesiyle nasıl Organizasyonel Dönüşüm Lideri olunduğunu anlatabilirse çok sevinirim), Chief Scientist ünvanını hak ediyor diyebiliriz herhalde rahatlıkla.

Yapay zeka ve makine öğrenmesinin iş dünyasındaki uygulama örneklerini paylaşmak üzere İstanbul'a gelecek olan Michael ile seyahati öncesi kısa bir soru cevap yaptık.

1. smartcon 2015 katılımcıları tarafından en popüler konuşmacı olarak seçilmiştiniz. smartcon 2017 için İstanbul’a dönmek nasıl bir duygu?

smartcon 2017’ye döndüğüm için çok heyecanlıyım çünkü smartcon’un öğrenmeye istekli, çok meraklı bir katılımcı kitlesi olduğunu düşünüyorum. Bu benim gibi bir bilim adamı için konuşma yapabileceğim en iyi izleyici türü.



2. Bugünlerde neler ile uğraşmaktasınız? Müşterileriniz hangi konulara daha çok ilgi duymakta?

Bugünlerde beni meşgul eden bir çok konu var. Kesinlikle söyleyebilirim ki, dijital yıkım ve dijital değişim (DX) son bir kaç yılda en çok bahsedilen gündem maddesi oldu. Fakat, bana kalırsa, aynı zamanda sektör de daha sofistike bir hale geldi ve nelerin yapılabileceğini öğrenme aşamasından harekete geçtikleri bir duruma dönüştü. İnsanlar artık kullanım gereklilikleri hakkında soru sormuyor. Bunun yerine “Sektörümde değişim yaratabilmek, şirketimi dönüştürmek için dijital teknolojileri nasıl kullanabilirim?” diye sormakta.



Dijital yıkım ve DX ile ilgili olan makine öğrenmesi ve yapay zeka (AI) bu yılın ön gözde konularından ikisi. Herkes bunların sihirli güçleri hakkında konuşmakta. Bu konular büyük imkanlar yaratmış olsa da, aynı zamanda, büyük korkuları da beraberinde getirdi. Bu durumun sebebi ise bir çok marka hala bu konuların ne ifade ettiğini anlamamakta ve şirketleri için nasıl bir çıkarımı olacağını bilmemekte. Bir çok müşterim tarafından ve dünya çapındaki konferanslarda, benden bu konular hakkında konuşmam ve teknolojileri daha derin bir şekilde anlamalarına yardım etmem konusunda istekler geldi.



3. Gelecek hafta, katılımcılar sizden hangi konuları duymayı bekleyebilir?

Eğer önümüzdeki hafta smartcon’a gelecekseniz şanslısınız, çünkü hem AI hem de makine öğrenimi hakkında konuşacağım: Günümüz sektörünün en gözde iki konusu. AI’ın neleri değiştireceği ile ilgili bir açılış konuşması yapacağım. AI aslında yeni bir terim değil; çünkü, eğlence sektörü tarafından sıkça dramatize edildi. Fakat bu fanteziye dönüştürülmüş AI imajı, şirketlerin tam potansiyellerine erişmelerine yardım etmiyor maalesef. Bunun yerine “AI ne zaman bizim yerimize geçecek?” korkusu yaratmakta. Ben daha derinlere ineceğim ve AI’ı daha gerçekçi ve pratik bir şekilde anlamınıza yardım edeceğim. Bu sayede iş hayatınızda karşılaştığınız problemler ile yüzleşmek için onu kullanabileceksiniz.



Açılış konuşmasına ek olarak, makine öğrenmesi ile ilgili daha detaylı bir seminer vereceğim. Bu seminer daha teknik bir konu olsa da, size söz veriyorum ki, konuyu anlamak için bilgisayar veya istatistik doktorasına ihtiyacınız olmayacak. Bu seminer, karmaşık bir konu olan makina öğrenmesini genel iş dünyası için erişilebilir yapacak. Yani, eğer bir şirket yöneticisi iseniz, iki konuşmaya da katılmanız çok önemli. Bu sayede AI ve makina öğrenimi arasındaki farkı anlayabileceksiniz. Ve evet, sektördeki bir çok insan ne kadar benzer oldukları hakkında konuşsalar da, farklı şeyler ifade ediyorlar. Bu efsaneyi sizin için açıklığa kavuşturacağım ve veri bilimi arkasındaki sihiri görmenize yardımcı olacağım.



Gelebilenlerle 27 Eylül’de smartcon’da görüşmek üzere.