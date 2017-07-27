Mustafa Koç ailesiyle denizlerde buluşacak

Koç Holding, deniz tutkunu olan merhum işadamı Mustafa Vehbi Koç’un adını taşıyan bir gemi yaptı. Mustafa Koç, eşi Caroline ile kızları Esra ve Aylin’in adını taşıyan gemilerle çok sevdiği denizlerde buluşacak.

Deniz Temiz Derneği’nin (TURMEPA) kurucusu babası Rahmi Koç gibi deniz tutkunu olan Mustafa Koç, eşi Caroline Koç ile kızları Esra ve Aylin’in isimlerinin baş harflerinden yola çıkarak teknesine CARESSA K adını vermişti.





Mustafa Koç’un CARESSA K’dan sonra dünyanın en büyük tankerlerine kızları Esra ile Aylin’in ismini verdiğini daha önce yazmıştım.

Koç Holding’in ticarî ve askeri gemiyle süperyat sektöründe faaliyet gösteren şirketi, RMK Marine’in Tuzla’daki tersanesinde inşa ettiği tankerler, ocak 2014’te törenle denize indirilmişti.





Filosunda Caroline, Esra ve Aylin adlı gemileri olan Ditaş, 2016 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Koç’u ailesiyle denizlerde buluşturacak.

Ditaş, Mustafa Vehbi Koç’un adını verdiği petrol tankeri olarak projelendirilen gemiyi denize indirmeye hazırlanıyor. Mustafa Koç’un adını taşıyan geminin Koç Holding’in kurucusu merhum Vehbi Koç’un eşi Sadberk Koç’un da adının verildiği ikinci bir tankerle birlikte yapımı devam ediyor.





Dalmaya aşıktı

Caroline Koç, Mustafa Koç anısına hazırlanan ve işadamının deniz tutkusunu anlatan “Silent World” (Sessiz Dünya) adlı kitabın girişinde, “Eşim Mustafa dalmaya âşıktı. Dalmak ona dış dünyadaki her şeyi unutturur ve tanıklık ettiği deniz altındaki eşsiz doğanın mutluluğunu yaşatırdı” diye yazmıştı.





Uluslararası iki ödül

Dünyanın en prestijli turizm ödülleri arasında yer alan World Luxury Spa Awards 2017’de, bu yıl ilk kez aday olan NG Afyon Aliva Spa “Avrupa’nın En Lüks Termal Spa’sı” ödülünü kazandı. NG Sapanca Aliva Spa da ülke çapında “En Lüks Resort Spa” ödülüne layık görüldü.







Fenomenler Venedik’te buluşacak

Sosyal medya üzerinden 66 milyon seyahatseverle etkileşim halinde olan dünyaca ünlü bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri, INFLOW Travel Summit 2017 etkinliği için İtalya’da bir araya gelecek. 24-25 Ağustos’ta Venedik’te düzenlenecek etkinlikte çeşitli marka buluşmaları ve atölyeler düzenlenecek. INFLOW Summits Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gelen, “2017’nin son çeyreği ve 2018 yılı INFLOW için oldukça verimli olacak” dedi.