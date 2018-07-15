Dernekler ve gerçekler

DÜNYA’da, birçok ‘ilk’e imza atan Bursa, sadece sanayisi, turizmi ve tarımı ile anılmıyor...
Artık, Bursa denince akla dernekler de geliyor.
Nüfusu 3 milyon olan şehrimizdeki dernek sayısı 4 bin 944’e ulaştı...
Sayıları 1082 olan spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor...
Bunu, 968 tane olan cami yapma ve yaşatma derneği ile sayıları 736 olan hemşehri dernekleri takip ediyor....
Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ilk iki sırayı paylaşıyor..
Dernekçilikte o kadar ilerlemişiz ki!
Akıllara zarar...
İçlerinde, adeta yok yok...
Yıldırım ilçesinde, Yıldırımlılar Derneği’ni kurmuşuz...
Yaşadığımız Bursa’da, belki de hiç gitmediğimiz köyümüzü yaşatmak ve kalkındırmak için bile dernekler açmışız.
Bununla da yetinmemişiz....
Bu kez diğer ilçelerimizdeki birçok köyleri de, tek bir dernek çatısı altında toplamışız...
DAHA DA İLGİNCİ...
Garibanlar için Bursa Garibanlar Derneği’ni kurmuşuz.
Define arayıcıları için Defineciler ve Madenciler Araştırma Derneği’nin açılışını yapmışız.
Kayıkların ve motorların iskeleye bağlanması için Bursa İskele Kiraya Verenler Derneği’ni hizmete koymuşuz.
Tuz Odası ve tedavisi için Haloterapi Derneği’ni insanlığa armağan etmişiz...
Bekarlar için, Yetimleri de düşünerek, Yetim ve Bekarları Destekleme Derneği’ni alkışlarla açmışız.
Haramdan korkanlar için Helal Yaşam Derneği’nin kurdelesini törenle kesmişiz...
Ne demekse, Başka Dernek adında bir derneği de Bursalılara hediye etmişiz...
Tamam da; Bu dernekler neden kuruluyor?
Amaçları ne?
Bunlar arasında gerçekten çok güzel işler yapanlar bulunuyor...
Öğrencilere burs veren, ihtiyacı olanlara yardım edenler oluyor...
Gelenek ve göreneklerin unutulmaması için de dernekler çok önemli...
Onlara asla sözüm yok...
Ama aralarında, ard niyetli olanlar da az değil...
Sadece kumar oynatmak için dernek kuranları basından takip ediyoruz...
Ayrıca, üst düzey bürokrata veya siyasilere ulaşamıyorsanız bir dernek kurmanız yeterli...
Davetli olarak çağrılacağınız ilk etkinlikte, daha önceden gazete ve televizyonlardan izlediğiniz kişilerle çok rahat iletişime geçebilirsiniz...
Hatta, selfie de çektirebilirsiniz.
Olay, onlar için bu kadar basit...
O zaman neden dernek kurmasınlar ki?
ACI GERÇEK
Bursa’da, 600 kişiye bir dernek düşüyor...
Peki, yaşlı ve çocuklara yönelik, şehit yakınları ile gaziler için kaç dernek kurulmuş?
Amaçları hizmet ise bu sorunun yanıtı çok önemli...
Dernekler Masası bunları, yoğunluğuna göre, 20 ayrı bölümde toplamış...
Mesleki Yardımlaşma ve İnsani Yardım gibi...
Bunlar arasında sayıları 18 olan yaşlı ve çocuklara yönelik dernekler,
sondan ikinci sıradalar...
Sadece, 5 tane kurulan şehit yakınları ve gazileri derneği ise acıdır en sonuncu sırada yer alıyor...
Bu da, madalyonun diğer yüzü.
Yorumu size bırakıyorum...
Dernekler ve gerçekler
DÜNYA’da, birçok ‘ilk’e imza atan Bursa, sadece sanayisi, turizmi ve tarımı ile anılmıyor...
Artık, Bursa denince akla dernekler de geliyor.
Nüfusu 3 milyon olan şehrimizdeki dernek sayısı 4 bin 944’e ulaştı...
Sayıları 1082 olan spor ve sporla ilgili dernekler ilk sırada yer alıyor...
Bunu, 968 tane olan cami yapma ve yaşatma derneği ile sayıları 736 olan hemşehri dernekleri takip ediyor....
Hemşehri derneklerinde Erzurum ve Artvin ilk iki sırayı paylaşıyor..
Dernekçilikte o kadar ilerlemişiz ki!
Akıllara zarar...
İçlerinde, adeta yok yok...
Yıldırım ilçesinde, Yıldırımlılar Derneği’ni kurmuşuz...
Yaşadığımız Bursa’da, belki de hiç gitmediğimiz köyümüzü yaşatmak ve kalkındırmak için bile dernekler açmışız.
Bununla da yetinmemişiz....
Bu kez diğer ilçelerimizdeki birçok köyleri de, tek bir dernek çatısı altında toplamışız...
DAHA DA İLGİNCİ...
Garibanlar için Bursa Garibanlar Derneği’ni kurmuşuz.
Define arayıcıları için Defineciler ve Madenciler Araştırma Derneği’nin açılışını yapmışız.
Kayıkların ve motorların iskeleye bağlanması için Bursa İskele Kiraya Verenler Derneği’ni hizmete koymuşuz.
Tuz Odası ve tedavisi için Haloterapi Derneği’ni insanlığa armağan etmişiz...
Bekarlar için, Yetimleri de düşünerek, Yetim ve Bekarları Destekleme Derneği’ni alkışlarla açmışız.
Haramdan korkanlar için Helal Yaşam Derneği’nin kurdelesini törenle kesmişiz...
Ne demekse, Başka Dernek adında bir derneği de Bursalılara hediye etmişiz...
Tamam da; Bu dernekler neden kuruluyor?
Amaçları ne?
Bunlar arasında gerçekten çok güzel işler yapanlar bulunuyor...
Öğrencilere burs veren, ihtiyacı olanlara yardım edenler oluyor...
Gelenek ve göreneklerin unutulmaması için de dernekler çok önemli...
Onlara asla sözüm yok...
Ama aralarında, ard niyetli olanlar da az değil...
Sadece kumar oynatmak için dernek kuranları basından takip ediyoruz...
Ayrıca, üst düzey bürokrata veya siyasilere ulaşamıyorsanız bir dernek kurmanız yeterli...
Davetli olarak çağrılacağınız ilk etkinlikte, daha önceden gazete ve televizyonlardan izlediğiniz kişilerle çok rahat iletişime geçebilirsiniz...
Hatta, selfie de çektirebilirsiniz.
Olay, onlar için bu kadar basit...
O zaman neden dernek kurmasınlar ki?
ACI GERÇEK
Bursa’da, 600 kişiye bir dernek düşüyor...
Peki, yaşlı ve çocuklara yönelik, şehit yakınları ile gaziler için kaç dernek kurulmuş?
Amaçları hizmet ise bu sorunun yanıtı çok önemli...
Dernekler Masası bunları, yoğunluğuna göre, 20 ayrı bölümde toplamış...
Mesleki Yardımlaşma ve İnsani Yardım gibi...
Bunlar arasında sayıları 18 olan yaşlı ve çocuklara yönelik dernekler,
sondan ikinci sıradalar...
Sadece, 5 tane kurulan şehit yakınları ve gazileri derneği ise acıdır en sonuncu sırada yer alıyor...
Bu da, madalyonun diğer yüzü.
Yorumu size bırakıyorum...