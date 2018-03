Aşk mı nefret mi? Sosyal medyanın zenginlerle hastalıklı ilişkisi

Ölen 11 genç kadının ardından zenginlikleri, okudukları okullar, sahip oldukları şirketler, katıldıkları davetler kısacası hayatlarındaki her detay didik didik edildi. Bu kazada ölümü en çok dikkat çeken isim olan Mina Başaran’ın Instagram hesabındaki takipçi sayısı sadece birkaç saat içerisinde 9 binden 80 bine kadar yükseldi. Sonunda aile duruma el koydu ve Başaran’ın hesabı kapatıldı.

MİDE BULANDIRICI YORUMLAR

‘Dünyadan bir zengin daha eksildi niye üzüleyim’ diyeni mi istersiniz, ‘jet sosyete jetten jet hızıyla düştü’ diyen mi… İğrenç yorumlar sadece bunlarla kalmadı. Bir de yaşam tarzından vuranlar vardı. ‘Bekarlığa vedanın bizim kültürümüzde yeri yok’ gibi yorumlardan arkadaş grubunda Musevi kadınların da olmasına laf edenlere kadar uzanan çok çeşitli, mide bulandırıcı yorum yapıldı.

Peki bu insanların derdi ne? Herkesin başına gelebilecek bir kazada genç yaşta hayatını kaybeden 11 kadından ne istiyorlar? Neden onların hayatlarını didik didik edip ölmüş insanların arkasından konuşuyorlar?

Bu yorumlardan sosyal medyanın zenginlikle olan hastalıklı ilişkisi ortaya çıkıyor. Instagram popülerleştikten sonra ünlü isimler dışında en çok takip edilen hesaplar hangileri biliyor musunuz? ‘Instagram’ın zengin çocukları’. Google’a ‘Instagram rich’ (zengin) sözcüklerini yazdığımda aşağıdaki gibi bir tablo çıkıyor.





Sosyal medyanın yayılmasından önce kimsenin tanımadığı ‘poker oyuncusu’ Dan Bilzerian sadece lüks yaşantısını paylaşarak bugün 23 milyon takipçiye sahip.

Bir başka zenginliğiyle kendine hayran kitlesi edinen isim ise Emir Bahadır. New York’ta yaşayan 28 yaşındaki iş adamı Emir Bahadır sosyal medya hesaplarını tamamen zengin yaşantısını göstermek üzere kurgulamış. Bahadır bu zenginliği yüzünden sürekli İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesinde haberlere konu oluyor. (Ufak bir not: Emir Bahadır, kazada hayatını kaybeden Ayşe And ve Aslı İzmirli ile Saint Benoit lisesinde aynı dönemde okumuştu.)

SÜREKLİ ZENGİNLERİ TAKİP EDİYORUZ

Ayrıca Instagram’da ‘Türkiye’nin zengin çocukları’nın 142 bin, ‘Dubai’nin zengin çocukları’nın 215 bin Londra’nın zengin çocukları’nın 743 bin, Tahran’ın zengin çocuklarının 143 bin takipçisi var.

Tahmin edersiniz ki her ülke ve her şehir ‘rich kids of…’ hesabına sahip ve istisnasız hepsi çok popüler.

Daily Mail’de 2015 yılında yayımlanmış ve içinde Emir Bahadır’ın da bulunduğu haberin başlığı her şeyi açıklıyor: “Instagram’ın zengin çocukları… Sadece kıskanacaksınız! Genç milyonerler zenginlikleriyle gösteriş yaptıkça onlardan nefret edenler artıyor”

Yani sosyal medya zenginlerin hayatlarına bakmak için deliriyor. Nasıl arabalara biniyorlar, nasıl görünüyorlar, ne giyiyorlar, ne yiyip ne içiyorlar her şeyi öğrenmek istiyor. Ama başlarına kötü bir şey geldiği anda sevinç çığlıkları yükselmeye başlıyor.

SOSYAL MEDYANIN ZENGİNLERLE BAKIŞ AÇISI ÜÇ KELİMEDE SAKLI

Peki nefret ettiğin bir grupla bu kadar neden bu kadar ilgilenirsin? Sosyal medya genel olarak zenginlerle kurduğu ilişki şu üç kelimede saklı: “Merak, özenme ve kıskançlık .

Klavye ya da akıllı telefon tuşlarının başında olanlar istediği kişiye istediği kadar hakaret etme hakkını kendinde görüyor.

Elbette ki herkesin beğenmediği şeyi söyleme ve eleştirme hakkı var. Ancak hakaret ve eleştiri arasındaki ince çizgiyi iyi ayarlamak lazım. Bir de ölüm gibi can yakıcı konularda ekstra hassasiyet göstermek gerekiyor.

Ölen 11 kadının hayatları hakkında yapılan yorumlar bir kez daha insan doğasının ne kadar çirkinleşebileceğini göstermiş oldu.