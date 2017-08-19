Yeni hedef Roma mı?



Çok mülteci kabul etmediler ama zaten itiraz ettikleri nokta da bu.

Daha şubat ayında “Mi casa es su casa” (Benim evim senin evin) diyerek 200 bine yakın Barcelona’lı sokaklarda yürüdü.

İspanya hükümetine mültecileri kabul etmesi için çağrıda bulundular.

Bu yüzden Barcelona’ya da yapmazlar diyordum.

Terör saldırısı olmayacağına inanıyordum.

Ama terör tam da bu değil mi işte...

Göçmenlere, mültecilere, Müslümanlara en sıcak bakılan yere bile nefret tohumları ekmek...

Ayrıştırmak, insanları birbirine düşürmek...

O yüzden Barcelona’yı hedef seçtiler.

Londra, Paris, Berlin, İstanbul, Manchester, Nice ve Brüksel’den sonra Barcelona.

Avrupa’da neredeyse IŞİD’in terör saldırısını yaşamayan büyük kent kalmadı.

Roma ve Milano dışında...

Umarım İtalyanlar da bunun farkındadır.

RTÜK kaldırın dedi kanallar topu birbirine attı

Perşembe günü TİAK toplantısı olacağını ve sonrasında RTÜK Başkanı’nın kanal yöneticileriyle bir araya geleceğini yazmıştım hurriyet.com.tr’ye.

Toplantı yapıldı...

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya özellikle Star, atv ve Show TV yöneticilerine açık bir şekilde “Evlilik programlarını bitirin” dedi.

Cezaların artarak devam edeceğini söyledi.

Peki kanal yöneticileri ne yaptı? Topu birbirlerine attı.

Biri devam ederse, diğerlerinin de rekabet gereği aynı şekilde devam etmek durumunda kalacağını söylediler.

Sonuçta yine bir arpa boyu yol alınmadı.

Ben ne olacağını söyleyeyim:

11 Eylül’de evlilik programları başlayacak, çünkü kanalların yapımcı ve sunucularla 1 yıllık anlaşması daha var.

3 yıllık anlaşmalar 2018’in haziran ayında sona erecek.

Cezalar gelirse, formatlarla oynanacak, işin dozu düşürülecek ama Seda-Esra-Zuhal bu yıl da ekranda olacak.

Çok erken döndü

Kanallar yeni yayın dönemine bayramdan sonraki hafta, 11 Eylül’de başlayacaklar. 11 Eylül’de gündüz kuşağı programları ekrana gelirken diziler 18 Eylül’den itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Yeni sezonun açılışına daha bir aya yakın zaman varken, sezonu en erken açan isim Fatih Portakal oldu.

14 Ağustos’tan bu yana ekranda...

Arada bayram tatili varken, siyaset çok sıcak değilken, neden apar topar ekrana döndü Portakal?

Demek ki Fox’un yeni programlarını da tutturabilmek için daha fazla reytinge ihtiyacı var bu yaz sıcağında...

Haftanın ünlüler borsası

10- Sibel Can:

Ne fotoğrafmış be...

Üzerinden tam 1 hafta geçti, yankısı hâlâ sürüyor.

9- Osman Müftüoğlu:

18-65 yaş arasını genç, 66-79 arasını orta yaşlı ilan etti, bütün hafta en çok konuşulan isim oldu.

8- Adriana Lima:

Aşkına döndü, Amerika’daki fotoğraf çekimlerinden hemen sonra İstanbul’a geldi, hepimizi ters köşeye yatırdı.

7- Ceza:

12 Dev Adam’a Eurobasket öncesinden çok güzel bir rap şarkısı hazırladı. Dinleyin...

6- Yılmaz Erdoğan:

Boşanıyorlar iddiasına inat Belçim Bilgin ve oğulları Rodin’le mutluluk pozu verdi. Ezber bozmaya devam ediyorlar.

5- Meryem:

Kanal D’nin yeni dizisi bu yazın en flaş işlerinden biri oldu, çarşamba akşamı çok izleniyor.

4- Demet Akalın:

Sinirlerine hakim olamadı, haciz süreci ve boşanma iddiaları şarkıcıyı çok yıprattı.

3- Tuba Büyüküstün:

İki ay sonra sevgilisi Umut Evirgen’le görüntülendi. Keşke 2 ay önceki olaylar yaşanmasaydı diye düşünmüştür herhalde.

2- Merve Boluğur:

Boşanacaklarını ısrarla yalanladı, sonunda magazinciler haklı çıktı.

Murat Dalkılıç’la boşanma kararı aldılar.

1- Emre Karayel:

“Sadece arkadaşız” dediği kadın arkadaşıyla beach’te öpüşürken fotoğrafları çıktı, sessizliğe gömüldü.

YARIN

Rıdvan Dilmen’den bomba açıklamalar

Rıdvan Dilmen “İlk ve son röportajım” dediği röportajımızda açıklamalarıyla olay yaratacak.

· Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakınlığı ne boyutta?

· 15 Temmuz gecesi nerede olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

· Federasyon Başkanlığı’nı, Türkiye Futbol Direktörlüğü’nü düşünüyor mu?

Bu makamın kaldırılmasına tepkisi ne oldu?

· Solcu oyunculara neden “omurgasız” dedi?

· Evet kampanyasını bugün olsa yapar mıydı?

· İzmir Marşı ve stada alınmayan Atatürk pankartı için ne dedi?

· Sağlığı nasıl? Kalp krizi geçirdiğinde neler yaşadı?

· Fatih Terim’le üç aydır neden konuşmuyor?

· Hangi konu için “Bu röportajı okuduklarında savcılar harekete geçebilir” dedi?