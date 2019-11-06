Reynmen’in bana ilk sorusu ne oldu?

Reynmen ismiyle maruf Yusuf Aktaş’la daha önce hiç tanışmamıştım, ilk kez geçen gece Fizy Ödül Töreni’nde yan yana geldik.
Ben ödül veren, o ödül alan isim olarak sahne önünde aynı koltukta oturuyorduk...
Yanına oturup selamlaştıktan hal hatır sorduktan sonra Reynmen’in bana ilk sorusu şu oldu:
“Herkesi eleştiren biri olarak, sizi linç ettiklerinde, eleştirdiklerinde ne hissediyorsunuz...”
Daha yeni tanıştık ve ilk soru bu. Önce anlamadım...
Kızımın Cumhuriyet ve Cadılar Bayramı’yla ilgili canlı yayında söyledikleri için sosyal medyada bana yöneltilen eleştirileri kastediyormuş meğer...
“Ne düşünüyorsunuz bunlarla karşılaşınca merak ediyorum” dedi Reynmen.
Hem bu yüzden hem de sosyal medyada kendisinin de ağzı yanmış olduğu için samimi bir soru olarak gördüm sorduğunu...
“Benim 30 yıldır yaşamadığım linç kalmadı, bunlara karşı fazlasıyla şerbetliyim.
Benim herkesi eleştirme hakkım nasıl varsa, başkalarının da beni eleştirme hakkı var. Takılmıyorum” dedim...
“Siz sahnede ve göz önünde olanların yaşadığı linç bizimkinden kat be kat fazla oluyor... Sen de takılmamayı öğren” dedim...
Tabii yanlış yapmadığında...
Gazeteciye saldırmak, başkalarına hakaret etmek bunlara dahil değil sevgili Reynmen...
O gece iki ödül aldı Fizy’den...
İki ödülü aldıktan sonra da benim yanıma gelip oturdu, ilk tebrik eden ben oldum.
Evinde aldığı ödülleri koyduğu kocaman bir raf yaptırmış, bu ödüllerle birlikte o raflar dolacakmış...
İkinci ödülü alıp yanıma geldikten sonra, “Ne hissediyorsun” diye sordum...
Ödüllerini göstererek, “İşte her şey ortada...
Hâlâ benden şüphesi olanlara selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Bu saatten sonra bence artık bir şüpheleri kalmamış olmaları gerekir. Seven, en çok da sevmeyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi...
“Kimler senden şüphesi olanlar” diye sordum...
“İnsanlar çok garip, sadece konuşuyorlar... Ama bu ödüllerle işte bu kadar, bitti” dedi...
Turkcell’in müzik platformu Fizy’nin ödül töreninde Reynmen, “Derdim Olsun” şarkısıyla “Yılın En Çok Dinlenen Şarkısı” ve “Yılın En Çok İzlenen Videosu” ödüllerini aldı...
Bu ödüller Fizy’nin kullanıcı rakamlarına göre verildiği için Reynmen eleştirilere en güzel yanıt olarak görüyor bu ödülleri.
Erdoğan Sevgin’in ardından
Ben gencecik bir televizyon eleştirmeni olarak TV’de 7 Gün’de televizyon eleştirileri yazdığım dönemde Erdoğan Sevgin abimiz vardı...
Sabah’ta televizyon eleştirileri yazardı...
Sonra ben Hürriyet’in televizyon eleştirmeni oldum, karşılıklı yıllarca ayrı gazetelerde aynı konular üzerine kalem oynattık.
Ama Erdoğan Sevgin abimizin sözünün üzerine söz söylemezdik. İtirazımızı bile son derece dikkatli bir üslupla yapardık.
O zaman bile televizyon eleştirmenliğinin, magazin yazarlığının duayen ismiydi.
Bu anlattıklarım 25 yıl öncesi...
Sadece o zamanlar değil sonraki yıllarda da her zaman büyük sevgi ve saygıyla andık kendisini...
Geçtiğimiz gün 83 yaşında hayatını kaybetti.
Bu meslekte yolumuzu aydınlatan isimlerden oldu Erdoğan Sevgin, Allah’tan rahmet diliyorum kendisine...
Reynmen’in bana ilk sorusu ne oldu?
Reynmen ismiyle maruf Yusuf Aktaş’la daha önce hiç tanışmamıştım, ilk kez geçen gece Fizy Ödül Töreni’nde yan yana geldik.
Ben ödül veren, o ödül alan isim olarak sahne önünde aynı koltukta oturuyorduk...
Yanına oturup selamlaştıktan hal hatır sorduktan sonra Reynmen’in bana ilk sorusu şu oldu:
“Herkesi eleştiren biri olarak, sizi linç ettiklerinde, eleştirdiklerinde ne hissediyorsunuz...”
Daha yeni tanıştık ve ilk soru bu. Önce anlamadım...
Kızımın Cumhuriyet ve Cadılar Bayramı’yla ilgili canlı yayında söyledikleri için sosyal medyada bana yöneltilen eleştirileri kastediyormuş meğer...
“Ne düşünüyorsunuz bunlarla karşılaşınca merak ediyorum” dedi Reynmen.
Hem bu yüzden hem de sosyal medyada kendisinin de ağzı yanmış olduğu için samimi bir soru olarak gördüm sorduğunu...
“Benim 30 yıldır yaşamadığım linç kalmadı, bunlara karşı fazlasıyla şerbetliyim.
Benim herkesi eleştirme hakkım nasıl varsa, başkalarının da beni eleştirme hakkı var. Takılmıyorum” dedim...
“Siz sahnede ve göz önünde olanların yaşadığı linç bizimkinden kat be kat fazla oluyor... Sen de takılmamayı öğren” dedim...
Tabii yanlış yapmadığında...
Gazeteciye saldırmak, başkalarına hakaret etmek bunlara dahil değil sevgili Reynmen...
O gece iki ödül aldı Fizy’den...
İki ödülü aldıktan sonra da benim yanıma gelip oturdu, ilk tebrik eden ben oldum.
Evinde aldığı ödülleri koyduğu kocaman bir raf yaptırmış, bu ödüllerle birlikte o raflar dolacakmış...
İkinci ödülü alıp yanıma geldikten sonra, “Ne hissediyorsun” diye sordum...
Ödüllerini göstererek, “İşte her şey ortada...
Hâlâ benden şüphesi olanlara selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Bu saatten sonra bence artık bir şüpheleri kalmamış olmaları gerekir. Seven, en çok da sevmeyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi...
“Kimler senden şüphesi olanlar” diye sordum...
“İnsanlar çok garip, sadece konuşuyorlar... Ama bu ödüllerle işte bu kadar, bitti” dedi...
Turkcell’in müzik platformu Fizy’nin ödül töreninde Reynmen, “Derdim Olsun” şarkısıyla “Yılın En Çok Dinlenen Şarkısı” ve “Yılın En Çok İzlenen Videosu” ödüllerini aldı...
Bu ödüller Fizy’nin kullanıcı rakamlarına göre verildiği için Reynmen eleştirilere en güzel yanıt olarak görüyor bu ödülleri.
Erdoğan Sevgin’in ardından
Ben gencecik bir televizyon eleştirmeni olarak TV’de 7 Gün’de televizyon eleştirileri yazdığım dönemde Erdoğan Sevgin abimiz vardı...
Sabah’ta televizyon eleştirileri yazardı...
Sonra ben Hürriyet’in televizyon eleştirmeni oldum, karşılıklı yıllarca ayrı gazetelerde aynı konular üzerine kalem oynattık.
Ama Erdoğan Sevgin abimizin sözünün üzerine söz söylemezdik. İtirazımızı bile son derece dikkatli bir üslupla yapardık.
O zaman bile televizyon eleştirmenliğinin, magazin yazarlığının duayen ismiydi.
Bu anlattıklarım 25 yıl öncesi...
Sadece o zamanlar değil sonraki yıllarda da her zaman büyük sevgi ve saygıyla andık kendisini...
Geçtiğimiz gün 83 yaşında hayatını kaybetti.
Bu meslekte yolumuzu aydınlatan isimlerden oldu Erdoğan Sevgin, Allah’tan rahmet diliyorum kendisine...