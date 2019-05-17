Şule Çet davasında ikinci duruşmanın olduğu önceki gün Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım’la konuştum uzun uzun... Dosyadaki delillerin karartılmak istendiğini söyledi...
Şule Şet’in 20’nci kattan düşüşüyle yerdeki duruşu, ayakkabılarının yeri gibi noktalarda soru işaretleri olduğunu, bunun için uzmanlardan rapor aldıklarını söyledi...
Atıldığı iddia edilen katın penceresinin açıklığı, odadaki eşyaların yerlerinin değişmesi gibi olayda çok sayıda soru işareti olduğunu aktardı.
Binanın güvenlik kamera kayıtlarından sanıkların dudak okuması yapılacak şimdi ve o panik anında ne konuştukları ortaya çıkacak.
Bir önceki davada maktulün bakire olmadığı gibi çirkin bir konuyu gündeme getirmişti sanık tarafı...
Bu sefer de sanık Çağatay Aksu, Şule Çetin babasına dönerek “O zaman kızına sahip çıksaydın” diye bağırdı...
Ne çekiyorsak bu zihniyetten çekiyoruz işte...
Hesap vermesi gerekenler acılı babayı kızına sahip çıkmadığı için suçluyor...
23 yaşında bir genç hayatını kaybetmiş bekareti tartışılıyor...
Avukat Umur Yıldırım da bunu söylüyor zaten:
Bu zihniyete karşı mücadele ediyoruz ama eninde sonunda hak ettikleri cezayı alacaklar diyor...
Sanıkların ceza almasının ardından delillerin karartılması konusuna dahli olan kamu görevlilerine de dava açacaklarını söyledi.
Yeni tatil takvimi sinemacıları sevindirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı 2019-2020 öğretim yılından itibaren geçerli olacak tatil düzenlemelerini çok doğru buldum...
Yıllardır yaz tatilinin çok uzun olduğunu yazar dururum.
Kasım-aralıkta tatil olması gerektiğini, özellikle kış koşullarının ağır olduğu Doğu illerinde bunun gerekli olduğunu söyler dururum...
İşte Bakan Selçuk’un açıkladığı okullardaki tatil planlaması tam da böyle oldu...
13 hafta olan yaz tatili 11 haftaya indirildi...
2 haftalık tatilin 1 haftası kasım ayının ikinci yarısına, 1 haftası nisan başına kaydırıldı...
20-31 Ocak sömestir tatili olarak aynen duruyor...
Aslında çoğu özel okulda yıllardır uygulanan bir sistemdi bu, şimdi devlet okullarında da hayata geçecek.
Bunun çeşitli avantajları var...
1- Çocuklar uzun yaz tatili sonrası okula adaptasyon sorunu daha az yaşayacak.
2- Kasım ve nisandaki 10’ar günlük ara tatillerinden turizm hareketlenecek..
3- Çocuklar arada tatil yaparak okul yorgunluğunu atacak...
4- Sinema filmlerinin vizyon tarihi bile yeniden belirlenecek...
Sömestir tatilini kollayan sinemacılar için kasım ve nisan aylarında seyircinin çok olacağı iki alternatif daha doğmuş olacak...
Galatasaray’ın galibiyeti
Küme düşmüş bir takım psikolojisiyle oynadı Akhisar, sakin değildi, biz zaten bu maçı her koşulda kaybedeceğiz mantığı hakimdi...
Akhisar’ın oyuncusu Miguel Lopez kırmızı kart görmek için neredeyse her şeyi yaptı.
Ben bir ara Akhisarlı oyuncuların peş peşe kırmızı görüp takımı 6 kişiye düşürüp hükmen yenilmeyi istediklerini bile düşündüm.
Oysa sakin olmayı başarsalar, belki maçı penaltılara götürecekler...
Ama maç 80’nci dakikada 1-1 olduktan sonra film koptu Akhisar’da ve Galatasaray Türkiye kupasını 18. kez kazandı...
Influencer nasıl olunur?
Bizim gazetenin influencer marketing platformunda çalışan iki yetenekli arkadaşımız var; Hilal Meriç Bor ve Ahmet Erten...
Yıllardır sosyal medya ve fenomenleri üzerine kafa yordukları, onlarla iç içe oldukları, projeler ürettikleri için bu sosyal medya meselesine çok hakimler.
Geçen gün yeni çıkan kitaplarını gönderdiler; “Nasıl Influencer Olunur?”
Influencer olmak, burada iş yapmak isteyen gençler için bir rehber kitap hazırlamışlar.
Neler yapılması gerektiği, nasıl takipçi kazanılacağı, paylaşımlarda dikkat edilmesi gerekenler...
Bunun gibi onlarca madde var...
Üzerine bir de bilinen Infulencer’ın başarı hikayelerini eklemişler ve ortaya çok güzel bir yol haritası çıkarmışlar.
Mesela size birkaç tüyo;
◊ Tavsiye ettiği bir markanın rakip ürününü de öneren influencer’ın inandırıcılığı ve etkileşim gücü düşer.
◊ YouTube’ta haftada 1, Instagram’da günde 2-3 paylaşım ideal olandır. Paylaşım dozunu kaçırmayın.
◊ Tekdüze olmayın bilinenden başka filtreler, kurgu teknikleri kullanın...
◊ Yenilikçi olun, kendinizi tekrarlamayın...
◊ Uzmanlık gerektiren alanlarda görüş bildirmeyin.
Tavsiye ederim çok ciddi ipuçları bulacağınız bir kaynak olmuş bu kitap...
(Dijital Çağın Mesleği: Nasıl Influencer Olunur, Hürriyet Kitap, 159 Sayfa, 25 lira)
Kızına sahip çıksaydın!
Şule Çet davasında ikinci duruşmanın olduğu önceki gün Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım’la konuştum uzun uzun... Dosyadaki delillerin karartılmak istendiğini söyledi...
Şule Şet’in 20’nci kattan düşüşüyle yerdeki duruşu, ayakkabılarının yeri gibi noktalarda soru işaretleri olduğunu, bunun için uzmanlardan rapor aldıklarını söyledi...
Atıldığı iddia edilen katın penceresinin açıklığı, odadaki eşyaların yerlerinin değişmesi gibi olayda çok sayıda soru işareti olduğunu aktardı.
Binanın güvenlik kamera kayıtlarından sanıkların dudak okuması yapılacak şimdi ve o panik anında ne konuştukları ortaya çıkacak.
Bir önceki davada maktulün bakire olmadığı gibi çirkin bir konuyu gündeme getirmişti sanık tarafı...
Bu sefer de sanık Çağatay Aksu, Şule Çetin babasına dönerek “O zaman kızına sahip çıksaydın” diye bağırdı...
Ne çekiyorsak bu zihniyetten çekiyoruz işte...
Hesap vermesi gerekenler acılı babayı kızına sahip çıkmadığı için suçluyor...
23 yaşında bir genç hayatını kaybetmiş bekareti tartışılıyor...
Avukat Umur Yıldırım da bunu söylüyor zaten:
Bu zihniyete karşı mücadele ediyoruz ama eninde sonunda hak ettikleri cezayı alacaklar diyor...
Sanıkların ceza almasının ardından delillerin karartılması konusuna dahli olan kamu görevlilerine de dava açacaklarını söyledi.
Yeni tatil takvimi sinemacıları sevindirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı 2019-2020 öğretim yılından itibaren geçerli olacak tatil düzenlemelerini çok doğru buldum...
Yıllardır yaz tatilinin çok uzun olduğunu yazar dururum.
Kasım-aralıkta tatil olması gerektiğini, özellikle kış koşullarının ağır olduğu Doğu illerinde bunun gerekli olduğunu söyler dururum...
İşte Bakan Selçuk’un açıkladığı okullardaki tatil planlaması tam da böyle oldu...
13 hafta olan yaz tatili 11 haftaya indirildi...
2 haftalık tatilin 1 haftası kasım ayının ikinci yarısına, 1 haftası nisan başına kaydırıldı...
20-31 Ocak sömestir tatili olarak aynen duruyor...
Aslında çoğu özel okulda yıllardır uygulanan bir sistemdi bu, şimdi devlet okullarında da hayata geçecek.
Bunun çeşitli avantajları var...
1- Çocuklar uzun yaz tatili sonrası okula adaptasyon sorunu daha az yaşayacak.
2- Kasım ve nisandaki 10’ar günlük ara tatillerinden turizm hareketlenecek..
3- Çocuklar arada tatil yaparak okul yorgunluğunu atacak...
4- Sinema filmlerinin vizyon tarihi bile yeniden belirlenecek...
Sömestir tatilini kollayan sinemacılar için kasım ve nisan aylarında seyircinin çok olacağı iki alternatif daha doğmuş olacak...
Galatasaray’ın galibiyeti
Küme düşmüş bir takım psikolojisiyle oynadı Akhisar, sakin değildi, biz zaten bu maçı her koşulda kaybedeceğiz mantığı hakimdi...
Akhisar’ın oyuncusu Miguel Lopez kırmızı kart görmek için neredeyse her şeyi yaptı.
Ben bir ara Akhisarlı oyuncuların peş peşe kırmızı görüp takımı 6 kişiye düşürüp hükmen yenilmeyi istediklerini bile düşündüm.
Oysa sakin olmayı başarsalar, belki maçı penaltılara götürecekler...
Ama maç 80’nci dakikada 1-1 olduktan sonra film koptu Akhisar’da ve Galatasaray Türkiye kupasını 18. kez kazandı...
Influencer nasıl olunur?
Bizim gazetenin influencer marketing platformunda çalışan iki yetenekli arkadaşımız var; Hilal Meriç Bor ve Ahmet Erten...
Yıllardır sosyal medya ve fenomenleri üzerine kafa yordukları, onlarla iç içe oldukları, projeler ürettikleri için bu sosyal medya meselesine çok hakimler.
Geçen gün yeni çıkan kitaplarını gönderdiler; “Nasıl Influencer Olunur?”
Influencer olmak, burada iş yapmak isteyen gençler için bir rehber kitap hazırlamışlar.
Neler yapılması gerektiği, nasıl takipçi kazanılacağı, paylaşımlarda dikkat edilmesi gerekenler...
Bunun gibi onlarca madde var...
Üzerine bir de bilinen Infulencer’ın başarı hikayelerini eklemişler ve ortaya çok güzel bir yol haritası çıkarmışlar.
Mesela size birkaç tüyo;
◊ Tavsiye ettiği bir markanın rakip ürününü de öneren influencer’ın inandırıcılığı ve etkileşim gücü düşer.
◊ YouTube’ta haftada 1, Instagram’da günde 2-3 paylaşım ideal olandır. Paylaşım dozunu kaçırmayın.
◊ Tekdüze olmayın bilinenden başka filtreler, kurgu teknikleri kullanın...
◊ Yenilikçi olun, kendinizi tekrarlamayın...
◊ Uzmanlık gerektiren alanlarda görüş bildirmeyin.
Tavsiye ederim çok ciddi ipuçları bulacağınız bir kaynak olmuş bu kitap...
(Dijital Çağın Mesleği: Nasıl Influencer Olunur, Hürriyet Kitap, 159 Sayfa, 25 lira)