Berkay kendini yaktı

Dün Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer’i arayıp sordum, “Berkay, aylık kazancım 1000 lira diyerek ne demek istedi” diye...
“O, müvekkilimin duruşmada kendi ifadesidir, ben bir şey söyleyemem” dedi...
“Arda’nın aylık kazancını 300 bin Euro olarak açıklamasına karşı aklınca gönderme mi yaptı” dedim...
Ona da yanıt vermedi...
Sonra Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programında şunları söyledi Ayşegül Hanım:
“Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik. Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hâkimi kandırmak gibi bir şey olamaz. Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için. Asla kötü bir niyet değildir. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir. Zaten soruşturma aşamasında ifadesi alındığında geliri soruldu ve beyan etti. Burada kandırmaca düşünülemez. Böyle bir şey olsa zaten hakim bilirdi ve ‘Emin misin?’ diye sorardı.”
Belli ki duruşma sırasında avukatı Ayşegül Hanım için de sürpriz olmuş Berkay’ın bu garip beyanı...
Bunun üzerine sosyal medyada “iki çocukla geçim zor” denerek yardım kampanyası başlatıldı Berkay’a...
Berkay da bunun üzerine, “Arkadaşlar bin lira gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim aşikâr” açıklamasını yaptı...
Hiçbir şey aşikâr değil Berkay...
Herkes vergi kaçırdığın, bu yüzden gerçek gelirini beyan etmediğin yorumlarını yapıyor.
İkinci açıklamasında ise “Mahkeme salonunda kinaye olarak yapılmış, söylenmiş bir sözdü o” dedi...
Edebiyatta kinaye, “Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatıdır...”
Ama mahkeme salonu edebiyat yapılacak, gerçek anlamı dışında ifadeler kullanılacak bir yer değil...
Zaten duruşmanın hakimi, “Sen yüce Türk adaletiyle dalga mı geçiyorsun” diye anında müdahale etmeliydi Berkay’a...
Etse, neyin aşikâr olduğunu öğrenecektik zaten.
Berkay’ın en büyük meraklarından biri spor arabalardır...
Benim bildiğim milyon liranın üzerinde değeri olan 3-4 aracı var...
Ailesiyle birlikte, Beykoz Konakları’nda oturdukları müstakil villaya da gittim röportaj için...
Aylık bin lira geliri olan birinin ömür boyu para biriktirse müştemilatını kiralayamayacağı kadar lüks bir villa...
Kaldı ki Berkay en çok ekstraya çıkan, gecesi boş geçmeyen şarkıcılar arasında...
Vergisini de veriyorsa helali hoş olsun kazandıkları...
Hırsızlık uğursuzluk yaparak değil, sanatıyla yeteneğiyle para kazanıyor, bu yüzden kimse bir şey diyemez...
Ama yalan beyana hepimizin diyeceği çok şey var...
Berkay bu yalan beyanıyla kendini yaktı...
Hem inandırıcılığını kaybetti, hem de Maliye’yi peşine taktı...
Aldığım istihbarata göre de Maliye bu açıklaması için inceleme başlatacakmış.
Çocuğu düşünen yok mu?..
Özlem Yıldız’ın boşandığı eşi Sinan Serter oğluyla birlikte Uludağ’a tatile gidiyor.
Alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekipleri gelip Sinan Serter’i oğlunun yanında apar topar gözaltına alıyor...
Jandarma elbette işini yapacak, güvenliği sağlamak, şikayet varsa gidip gözaltına almak...
Ama 11 yaşındaki çocuğun psikolojisinin hiç mi önemi yok?
Babası düşünmüyorsa jandarma ne yapsın diyebilirsiniz...
Ama unutmayın ebeveynlere rağmen çocuğu korumak/kollamak devletin görevidir...
Kaldı ki belki de Sinan Serter 3-5 bin lira için şikayet edildi, onu da bilmiyoruz... Bir babanın borcu yüzünden oğlunun yanında gözaltına alınıp götürülmesi doğru bir uygulama değil. Üstelik çocuğun yanında annesi de yok...
Yılmaz Erdoğan ve Hülya Koçyiğit programa başlıyor
Daha aralık ayı sonunda yazmıştım, “1986’dan 2001’e kadar yaptığı kültür-sanat programlarıyla bizim kuşağın hafızasında çok kıymetli bir yeri vardır TRT 2’nin” diye...
22 Şubat’ta da yeniden bir kültür-sanat kanalı olarak yayına başlayacağını duyurarak...
İlk güzel haberler gelmeye başladı kanaldan... Öğrendiğim kadarıyla Yılmaz Erdoğan ve Hülya Koçyiğit haftada bir gün program yapmak için anlaşmışlar TRT’yle...
Yılmaz Erdoğan’ın sinema, şiir, edebiyat üzerine sohbetler yapacağı, Hülya Koçyiğit’in ise Yeşilçam’ın konuklarını ağırlayacağı söyleniyor.
Hatta Hülya Koçyiğit’in ilk konuğu Türkan Şoray olacakmış...
TRT 2’den gelen bu ilk haberler beni umutlandırdı, demek ki doğru isimlerle doğru işler yapılacak...
Kanalın açılışını merakla beklemeye başladım...
Survivor’ın sunuculuğunu reddeden fenomen ha!..
Reynmen’le yeni tanıştım ben, “Derdim Olsun” şarkısını radyo programımda günlerdir çalıp meseleyi anlamaya çalışıyorum.
6 milyon izlenmeyle, Aleyna’nın ilk gün 5 milyonluk rekorunu kırdı, dün itibariyle 46 milyona ulaştı klibin YouTube rakamı...
YouTuber olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın daha önceki müzik çalışmalarını, rap ve reggae denemelerini dün Sinem Vural yazdı Kelebek’te...
Derdim Olsun şarkısı damar bir çalışma... Dile takılıyor, etkisi var...
Ve tam da bunun üzerine bir haber düştü gündeme...
Reynmen, Survivor’ı Acun’la birlikte sunmayı reddetmiş...
Oysa Reynmen’e önerilen sadece YouTube’daki Survivor projesinde yer alması...
Yani Survivor’un TV ayağıyla ilgili, Acun’la ekrana çıkmak gibi herhangi bir teklif gitmiş değil Reynmen’e...
Anladığım kadarıyla yanındakiler Reynmen’i sürekli yanlış bir şekilde ünlülerle ilişkilendirmeye çalışıyor...
Önce Acun Ilıcalı’yla sonra da Cem Yılmaz’la... Çünkü bir gün sonra da Cem Yılmaz’ın akrabası olduğu haberleri çıktı ortaya... Cem Yılmaz, Reynman’in annesinin dayısının oğluymuş...
16 yıl aradan sonra 2013 yılında Cem Yılmaz’ın imza gününe katılmış Reynmen ve annesi. 16 yıl sonra ilk kez görmüşler Cem Yılmaz’ı... 6 yıldır bir daha gördüler mi bilmiyoruz...
Reynmen YouTube’ta almış başını gitmiş zaten ne gerek var ünlüler üzerinden prim yaptırmaya... Reynmen’i zorlama ve yanlış haberlerle ünlülerle ilişkilendirmeye çalışmak doğru değil...
Su akmış yolunu bulmuş gidiyor zaten, ne gerek var bu tür magazinel hareketlere şu aşamada...
Berkay kendini yaktı
Dün Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer’i arayıp sordum, “Berkay, aylık kazancım 1000 lira diyerek ne demek istedi” diye...
“O, müvekkilimin duruşmada kendi ifadesidir, ben bir şey söyleyemem” dedi...
“Arda’nın aylık kazancını 300 bin Euro olarak açıklamasına karşı aklınca gönderme mi yaptı” dedim...
Ona da yanıt vermedi...
Sonra Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programında şunları söyledi Ayşegül Hanım:
“Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik. Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hâkimi kandırmak gibi bir şey olamaz. Sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL gelirini söylememe nedeni asgari ücretle geçinen toplumu düşündüğü için. Asla kötü bir niyet değildir. Bu bir ceza davası, hukuk davası değildir. Zaten soruşturma aşamasında ifadesi alındığında geliri soruldu ve beyan etti. Burada kandırmaca düşünülemez. Böyle bir şey olsa zaten hakim bilirdi ve ‘Emin misin?’ diye sorardı.”
Belli ki duruşma sırasında avukatı Ayşegül Hanım için de sürpriz olmuş Berkay’ın bu garip beyanı...
Bunun üzerine sosyal medyada “iki çocukla geçim zor” denerek yardım kampanyası başlatıldı Berkay’a...
Berkay da bunun üzerine, “Arkadaşlar bin lira gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim aşikâr” açıklamasını yaptı...
Hiçbir şey aşikâr değil Berkay...
Herkes vergi kaçırdığın, bu yüzden gerçek gelirini beyan etmediğin yorumlarını yapıyor.
İkinci açıklamasında ise “Mahkeme salonunda kinaye olarak yapılmış, söylenmiş bir sözdü o” dedi...
Edebiyatta kinaye, “Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatıdır...”
Ama mahkeme salonu edebiyat yapılacak, gerçek anlamı dışında ifadeler kullanılacak bir yer değil...
Zaten duruşmanın hakimi, “Sen yüce Türk adaletiyle dalga mı geçiyorsun” diye anında müdahale etmeliydi Berkay’a...
Etse, neyin aşikâr olduğunu öğrenecektik zaten.
Berkay’ın en büyük meraklarından biri spor arabalardır...
Benim bildiğim milyon liranın üzerinde değeri olan 3-4 aracı var...
Ailesiyle birlikte, Beykoz Konakları’nda oturdukları müstakil villaya da gittim röportaj için...
Aylık bin lira geliri olan birinin ömür boyu para biriktirse müştemilatını kiralayamayacağı kadar lüks bir villa...
Kaldı ki Berkay en çok ekstraya çıkan, gecesi boş geçmeyen şarkıcılar arasında...
Vergisini de veriyorsa helali hoş olsun kazandıkları...
Hırsızlık uğursuzluk yaparak değil, sanatıyla yeteneğiyle para kazanıyor, bu yüzden kimse bir şey diyemez...
Ama yalan beyana hepimizin diyeceği çok şey var...
Berkay bu yalan beyanıyla kendini yaktı...
Hem inandırıcılığını kaybetti, hem de Maliye’yi peşine taktı...
Aldığım istihbarata göre de Maliye bu açıklaması için inceleme başlatacakmış.
Çocuğu düşünen yok mu?..
Özlem Yıldız’ın boşandığı eşi Sinan Serter oğluyla birlikte Uludağ’a tatile gidiyor.
Alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekipleri gelip Sinan Serter’i oğlunun yanında apar topar gözaltına alıyor...
Jandarma elbette işini yapacak, güvenliği sağlamak, şikayet varsa gidip gözaltına almak...
Ama 11 yaşındaki çocuğun psikolojisinin hiç mi önemi yok?
Babası düşünmüyorsa jandarma ne yapsın diyebilirsiniz...
Ama unutmayın ebeveynlere rağmen çocuğu korumak/kollamak devletin görevidir...
Kaldı ki belki de Sinan Serter 3-5 bin lira için şikayet edildi, onu da bilmiyoruz... Bir babanın borcu yüzünden oğlunun yanında gözaltına alınıp götürülmesi doğru bir uygulama değil. Üstelik çocuğun yanında annesi de yok...
Yılmaz Erdoğan ve Hülya Koçyiğit programa başlıyor
Daha aralık ayı sonunda yazmıştım, “1986’dan 2001’e kadar yaptığı kültür-sanat programlarıyla bizim kuşağın hafızasında çok kıymetli bir yeri vardır TRT 2’nin” diye...
22 Şubat’ta da yeniden bir kültür-sanat kanalı olarak yayına başlayacağını duyurarak...
İlk güzel haberler gelmeye başladı kanaldan... Öğrendiğim kadarıyla Yılmaz Erdoğan ve Hülya Koçyiğit haftada bir gün program yapmak için anlaşmışlar TRT’yle...
Yılmaz Erdoğan’ın sinema, şiir, edebiyat üzerine sohbetler yapacağı, Hülya Koçyiğit’in ise Yeşilçam’ın konuklarını ağırlayacağı söyleniyor.
Hatta Hülya Koçyiğit’in ilk konuğu Türkan Şoray olacakmış...
TRT 2’den gelen bu ilk haberler beni umutlandırdı, demek ki doğru isimlerle doğru işler yapılacak...
Kanalın açılışını merakla beklemeye başladım...
Survivor’ın sunuculuğunu reddeden fenomen ha!..
Reynmen’le yeni tanıştım ben, “Derdim Olsun” şarkısını radyo programımda günlerdir çalıp meseleyi anlamaya çalışıyorum.
6 milyon izlenmeyle, Aleyna’nın ilk gün 5 milyonluk rekorunu kırdı, dün itibariyle 46 milyona ulaştı klibin YouTube rakamı...
YouTuber olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın daha önceki müzik çalışmalarını, rap ve reggae denemelerini dün Sinem Vural yazdı Kelebek’te...
Derdim Olsun şarkısı damar bir çalışma... Dile takılıyor, etkisi var...
Ve tam da bunun üzerine bir haber düştü gündeme...
Reynmen, Survivor’ı Acun’la birlikte sunmayı reddetmiş...
Oysa Reynmen’e önerilen sadece YouTube’daki Survivor projesinde yer alması...
Yani Survivor’un TV ayağıyla ilgili, Acun’la ekrana çıkmak gibi herhangi bir teklif gitmiş değil Reynmen’e...
Anladığım kadarıyla yanındakiler Reynmen’i sürekli yanlış bir şekilde ünlülerle ilişkilendirmeye çalışıyor...
Önce Acun Ilıcalı’yla sonra da Cem Yılmaz’la... Çünkü bir gün sonra da Cem Yılmaz’ın akrabası olduğu haberleri çıktı ortaya... Cem Yılmaz, Reynman’in annesinin dayısının oğluymuş...
16 yıl aradan sonra 2013 yılında Cem Yılmaz’ın imza gününe katılmış Reynmen ve annesi. 16 yıl sonra ilk kez görmüşler Cem Yılmaz’ı... 6 yıldır bir daha gördüler mi bilmiyoruz...
Reynmen YouTube’ta almış başını gitmiş zaten ne gerek var ünlüler üzerinden prim yaptırmaya... Reynmen’i zorlama ve yanlış haberlerle ünlülerle ilişkilendirmeye çalışmak doğru değil...
Su akmış yolunu bulmuş gidiyor zaten, ne gerek var bu tür magazinel hareketlere şu aşamada...