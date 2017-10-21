Haksızlıktan Özgürleş...

Yaşamımızın içinde gün geçmiyor ki yeni deneyimler sınavımız olmasın.

Kimi zaman karşımıza çıkan birbirinden farklı tecrübeler, bizim belli aşamaları atlamamız için dev basamaklara dönüşebiliyor.

Yaşamın bizlere yaşattığı, iyisi ve kötüsü ile, yaşamın içinde ilerleyişimiz adına bir merdiven olduğuna göre hayatımızda yaşadığımız dehşet verici deneyimler bizler için adeta bir asansör görevi görebilir.

Son dönemde özellikle fark ettiğim bir gerçek te bu sınavların içinde insanların kim haklı ve kim haksız konusuna müthiş takılmış olmaları.

Sınav diyorum çünkü insanlar gerçek anlamı ile deneyimlerinin içinden geçemedikleri ve hala oraya takılı kaldıkları için o sınavı verememiş oluyorlar.

Başka bir örnek ise bir tecrübeyi yaşadığımız zaman onun içinde aldığımız tavrın herşeyi belirliyor olması. Egomuzu bir köşeye koyarak, vicdanen tüm sevgimiz ile konuşabiliyor muyuz, yoksa korkunun hükümdarlığında öfkeye kapılarak hayatta kalmak adına herşeyi yapabiliyor muyuz?

Hayatta kalmak ve egomuzu bırakmamak ile vicdanımızı ve sevgiyi ezdiğimiz her gün, kendi öz gerçekliğimizden ve kaynak ile olan bağlantımızdan kopuyoruz.

Yaşam da aynen bizim yaptığımız gibi, sevgisiz bir şekilde bize yaklaşabiliyor. O yüzden haksız olduğunuz her an haksızım demelisiniz.

Tüm yanlışlarımızı ve haksızlıklarımızı kabullendiğimiz zaman onları değiştirebilme şansına sahip oluruz.

Lakin kendi zayıf yanlarımızı ve hatalarımızı kabul etmediğimiz her an, onları görmekten kaçınarak gerçeklikten koparız.

Ve günden güne bizlere görünmek adına yaşadığımız sorunlar daha fazla ve daha fazla karşımıza çıkar.

Taki bizler haksızlıklarımızı görene, onları kabul edene kadar...

Bugün yaşamın sizden taraf olması adına derin bir içgörü yapın ve tüm yaptığınız haksızlıkları yazın.

Hatalarınızı yazın ve onları kabullenin.

Haksızlık yaptığınız insanlara 'sana haksızlık yaptım' deyin ve özür dileyin. Kedinizi bir kez olsun savunmayın.

Bazen savunmasızlık en büyük özgürleşmedir.

Savunmasız olduğunuz zaman size saldıracak kimse de olmaz.

Savunmasız olduğunuz zaman her şey gelir ve geçer.

Kendi merkezinizde sevgi ile kalmanızla hayatınız size hayallerinizin ötesinde mucizeler yaşatır.

Gerçekleri söylemek, yalanları değil gerçeği tercih etmek, hayatınızda bekletilerinizin ötesinde mutluluklar yaratabilir.

Sevginin kaynağı lütfen beni mutlu et...

Sizi seven bir Can...