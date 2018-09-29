İddialı ve trendy genç erkeklere tavsiyem: Justin Timberlake’in sözünden çıkmayın. O bu işi biliyor!
Levi’s, 10 Grammy ödüllü müzisyen ve oyuncu Justin Timberlake ile bir işbirliği gerçekleştirdi.
Bu birliktelik aslında bir ilk değil. Şarkıcı, iki yıl önce markanın ikonik ‘Trucker’ ceketini yeniden yorumlamıştı. Ardından Levi’s, Timberlake’in turnesi için sanatçıya özel parçalar hazırladı. Üçüncü ve son işbirliği ‘Fresh Leaves’ koleksiyonu. Timberlake, bu özel koleksiyonu yaratmak için San Francisco’da bulunan, benim de görme şansı bulduğum muhteşem Eureka Innovation Lab ve Los Angeles’taki Hall of Strauss showroom’unda çalıştı. Ortaya 20 parçalık koleksiyon çıktı. 4 Ekim’den itibaren dünya çapında ve Türkiye’deki tüm Levi’s mağazalarında satışa sunulacak.
İddialı, yenilikleri kovalayan genç erkeklere tavsiye ediyorum.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Kumaş pantolonla işe gidiyorum. Ama takım elbise giymek istemiyorum. Kumaş pantolon neyle takımlanabilir?
Cevap:
Anladığım kadarıyla rahat bir iş ortamınız var. Bu sebeple koton chino, khaki pantolonla işe gidebilirsiniz. Ekose ya da çizgili havuç kesim koton, kalın jarse buruşmayan tek pantolonlar çıktı. Zara, H&M, Ramsey ve Koton’a bakabilirsiniz. Üzerine beyaz koton gömlek, kolları kıvrılmış polo tişört veya kapüşonlu sweatshirt giyebilirsiniz. Hepsi ‘casual’ ama şık giyimin örneklerinden. Spor ayakkabı yerine fermuarlı botlar kısa paça havuç pantolonlarla çok güzel duruyor. Pantolon zincirini de atlamayın derim.
Benim önerim
Yakut renkli taşlı bir kol düğmesinden daha kalıcı bir hediye olamaz. Ayrıca bu aralar smokin takım giyecekseniz, manşetli gömlek ve bu tarz iddialı bir kol düğmesi takın. Siyah smokininize renk katın. 89.99 TL
Yenilikçi ve modern
İddialı ve trendy genç erkeklere tavsiyem: Justin Timberlake’in sözünden çıkmayın. O bu işi biliyor!
Levi’s, 10 Grammy ödüllü müzisyen ve oyuncu Justin Timberlake ile bir işbirliği gerçekleştirdi.
Bu birliktelik aslında bir ilk değil. Şarkıcı, iki yıl önce markanın ikonik ‘Trucker’ ceketini yeniden yorumlamıştı. Ardından Levi’s, Timberlake’in turnesi için sanatçıya özel parçalar hazırladı. Üçüncü ve son işbirliği ‘Fresh Leaves’ koleksiyonu. Timberlake, bu özel koleksiyonu yaratmak için San Francisco’da bulunan, benim de görme şansı bulduğum muhteşem Eureka Innovation Lab ve Los Angeles’taki Hall of Strauss showroom’unda çalıştı. Ortaya 20 parçalık koleksiyon çıktı. 4 Ekim’den itibaren dünya çapında ve Türkiye’deki tüm Levi’s mağazalarında satışa sunulacak.
İddialı, yenilikleri kovalayan genç erkeklere tavsiye ediyorum.
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Kumaş pantolonla işe gidiyorum. Ama takım elbise giymek istemiyorum. Kumaş pantolon neyle takımlanabilir?
Cevap:
Anladığım kadarıyla rahat bir iş ortamınız var. Bu sebeple koton chino, khaki pantolonla işe gidebilirsiniz. Ekose ya da çizgili havuç kesim koton, kalın jarse buruşmayan tek pantolonlar çıktı. Zara, H&M, Ramsey ve Koton’a bakabilirsiniz. Üzerine beyaz koton gömlek, kolları kıvrılmış polo tişört veya kapüşonlu sweatshirt giyebilirsiniz. Hepsi ‘casual’ ama şık giyimin örneklerinden. Spor ayakkabı yerine fermuarlı botlar kısa paça havuç pantolonlarla çok güzel duruyor. Pantolon zincirini de atlamayın derim.
Benim önerim
Yakut renkli taşlı bir kol düğmesinden daha kalıcı bir hediye olamaz. Ayrıca bu aralar smokin takım giyecekseniz, manşetli gömlek ve bu tarz iddialı bir kol düğmesi takın. Siyah smokininize renk katın. 89.99 TL