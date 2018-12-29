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Başak Dizer

Başak Dizer

bdizer@hurriyet.com.tr

İçinizi karartmayın

29 Aralık 2018

Yeni yılı bir sahil kasabasında karşılamayı düşünenler, sizin için ideal bir kombin hazırladım.

Yeni yılı kutlamak için şehirden ayrılacaklara duyurulur. Özellikle sahil kasabalarına gidecekler; havalar güzel olabilir. Size rahat, konforlu ‘1 Ocak kombini’ hazırladım. Dockers’ın bu sıcacık tutan kalın koton pantolonunu, deniz kenarında sahilde yürümenize olanak veren sneaker’lar ya da güzel bir bot ile tamamlayın. Buradaki en önemli detay sıcacık sweatshirtler. Bere ve güzel bir montu da yanınızda taşıyın. Canlı renk pantolonlarla gri, siyah ve beyaz gibi düz renk sweatshirt’ler uygun olacaktır.
İçinizi karartmayın
SORUN, ANLATAYIM
Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!
Soru:
Ev partisine davetliyim. Parti kalabalık bir arkadaş ortamında. Ne önerirsiniz?
Cevap:
Söz konusu ev partisiyse, yeni yıl kutlaması bile olsa takım elbise, kumaş pantolon ve kravatı unutun. “Ceket şıklığı olsun istiyorum” diyorsanız siyah bir jean’i siyah yelek, siyah ceket ve yine siyah bir tişörtle giyin. Ama sadece gömlek ve yelek ikilisi en rahat ve en şıkı olacaktır. Siyah ağartılmamış bir jean ve siyah ya da bembeyaz kaliteli saten koton bir gömlek en iyi seçim olur. Kemerinizi ve rugan fermuarlı bilekli botlarınızı da giyebilirsiniz. Kaşmir siyah uzun bir palto nefis bir şekilde tamamlar.
Yanlış yolda
İçinizi karartmayın
Yeni evli çiftimizi o kadar çok davette görüyoruz ki neredeyse her güne bir fotoğraf yorumlayacak kadar malzememiz oluyor. Nick Jonas eşi Prianka ile her zaman uyumlu. Ama benim dikkatimi çeken genelde yaşından daha ağır, üstüne tam oturmayan kıyafetler seçmesi. Genelde kruvaze takım elbise, kaşe kaban, uzun paltolar ve ceketler giyiyor. Aslında fit ve minyon yapılı, o sebeple üstüne tam oturan slim-fit kıyafetler giymeli.
Benim seçimim
İçinizi karartmayın

“Ne hediye alsam acaba” diye düşünenler; bence topluca bir kombin alın. Bot, jean ve gömlek harika olur. Ama özellikle sıcacık bir trikoyu atlamayın. Cacharel triko 299 TL

 

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