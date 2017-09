Hakikatli khaki

Koton kumaş, yumuşaklığı, pratikliği, giyim kolaylığı ve rahatlığıyla tüm dünya erkeklerinin vazgeçilmezi olmuş bir kumaştır. Özellikle yaz–kış jean’in yani denim kumaşın yerini tutarak serin, rahat bir yaz veyahut sıcak, yumuşak bir kış geçirmemizi sağlar. Bu özel yıkanmış, dokulu koton pantolonların diğer bir ismi de ‘khaki’dir. Jean kadar rahat, kullanışlı ve dayanıklı ama kumaş pantolon kadar klasik olmayan bir kıyafettir. “Nasıl kombinleyeceğim” derseniz...

◊ Ayrı renklerde pantolon ve spor ceketler birlikte kombinleniyor. Farklı renklerde smart-casual bu kombinleme, şu an o kadar çok benimsendi ki, tüm erkek koleksiyonlarının defilelerinde bu görüntü uygulandı.Fakat kombinlerde şunlara dikkat etmeliyiz: Pantolonlar düz ve slim kesimde kısa paça, ceketler ise olabildiğince ince, spor, astarsız ve yıkanmış olmalı. Takım elbise ceketi bu iş için doğru değil. Triko ceketlerinizi deneyin.

◊ Her rengi kabul görüyor.Örneğin yeşilin her tonu, pastel renkler, bordo, haki ve hardal gibi renkler bu sene çok moda. Saks ve kırmızı dışında renkli pantolonlara sonbahar ayında yer verebilirsiniz. Bu yeni sezonda ise yeşilin her tonu ve bordoyu görebilirsiniz. Bu renkleri, beyaz polo yaka, pike tişortlerinizle giyin.





◊ Yırtık, eskitilmiş, buruşuk olanları daha revaçta. ‘Used’ yani ağartılmış, yıkanmış, eskitilmiş, taşlanmış, ikinci el görüntü, bu sezon tişört triko dahil her üründe kullanıldı. ‘Vintage’ modasının bir uzantısı da diyebiliriz.

◊ Aksesuarı atlamayın. Zımbalı kemer, kovboy kemerleri ya da örgü kemer, bel zinciri ve pantolon askısı bu sezon kullanabileceğiniz pantolon aksesuarlarıdır.

◊ Nerelerde mi? Mavi, Gap, W Collection, Koton, Benetton, Tommy Hilfiger, Fred Perry, H&M, Kiğılı, Damat-Tween koleksiyonlarında yer verdi.