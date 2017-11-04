Ekosenin önlenemez yükselişi

İşte size hafta sonu için idela bir tarz: Oldukça rahat ama bir o kadar dikkat çekici.

Kış ayları en sevdiğimiz şey ‘layering’ yani kat kat giyinmek. Bu trendi fotoğraftaki gibi üst üste giyeceğiniz tişörtlerle ve gömleklerle yapmak çok kolay. Kırmızı siyah büyük ekoseli oduncu kaban da geçen sezon trendlerinin devamı. Yani bu sezon almazsanız olmazlardan.

Yırtık jean’lerin ne kadar moda olduğunu söylememe gerek yok! Siz mavi, lacivert, siyah, veya gri jean’lerinizden biriyle de bu kombini gayet güzel yaparsınız. Altına artık bot ya da sneakers; seçim sizin!



Haftanın kombini: Mavi

YAPIN-YAPMAYIN

+ Jean’i jean ile birlikte takımlamak hâlâ moda. Yapmanız gereken tek şey. birbirine uygun renkler seçmeniz. Maviyi maviyle siyahı siyahla kullanın.

- Skinny jean’ler fena halde demode. Özellikli kısa ve dar paça skinny’lerden uzak durun. Boru paça ve rahat kalıplar ise çok revaçta.

SORUN ANLATAYIM

Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

Soru: Merhaba ben gündüz ofis ortamında çalışıyorum ve oldukça resmi giyiniyorum. Ama iş çıkışı eve uğramadan yemek ve eğlenceye gitmek istersem çok zor oluyor. Ne yapabilirim?

Cevap: Eğer programınıza önceden hâkimseniz, gece eğlence veya yemeğe gidecekseniz o gün işe siyah ya da lacivert blazer ile tek ceket ve koton kumaş pantolon kombini giyin. Yine beyaz gömlek ve kravatla aynı resmiyeti yakalarsınız. Ve yanınıza ekstra alacağınız beyaz, dar, kaliteli bir tişörtle akşam eğlencenize devam edebilirsiniz. Gömlek ve kravat yerine tişört giymek sizi sporlaştıracaktır. Blazer lacivert ya da siyah ceket / siyah ya da beyaz tişört ve

koton pantolonla gece her yere gidebilirsiniz.

Disko kralları (5 üzerinden 5 yıldız)

Ben bu fotoğrafı yılın en eğlenceli fotoğrafı seçmek istiyorum. Halloween partisine ev sahipliği yapan Rande Gerber ve Cindy Crawford tüm ailesiyle duruş, saç, makyaj ve tüm styling’iyle muhteşem! 70’ler disko trendlerinin en beğendiğim detaylarının neredeyse hepsini kullanmışlar. Uğraşılmış, belli. Favorim sarı peruğu ile Kaia Gerber!

BENİM ÖNERİM

Yeşil nubuk ve rengârenk detaylarıyla Aurelien Sneaker... Christian Louboutin’in, sonbaharın son güneşli günleri için özellikle bisiklet kullananları düşünerek yaptığı, rahatlığı ön planda tutan, son moda sneaker bu. Casual kombinlerinde şık ve farklı olmak isteyenler için oldukça dikkat çekici.