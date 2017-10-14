Ara sezonda nasıl cool olunur?

Sonbaharın zorlu ikilisi: Palto ve kaşkol. Peki hangi model, ne renk, nasıl bir desen? Haftanın kombinini açıklıyorum...

Kış soğukları yakında kapımıza dayanmaya başlar. Siz kışlık alışverişinize ana ürünlerden yani paltolardan başlayın. Sonbahar ve kışın en güzel renkleri olan derin koyu yeşiller, kiremit, koyu bordo, gri-lacivertler en hoş ve farklı kaban renklerinden. Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de bu sene desenli şallar ve kaşkoller var. İpek ya da yün olan bu desenli kaşkolları, düz renk kabanlarla daha renkli bir hale getirebilirsiniz. En önemli yenilik bu sezon alıştığımız kaşmir kabanlar dışında askılarda yer alacak olan örme, örgü, dokulu, kendinden desenli, over-size yani volümlü kabanlar. Kendinden desenli bu kabanlarla mutlaka düz renk trikoları kombinleyin. Özellikle balıkçı yaka düz trikolar bu iş için çok uygun olacaktır. Aksesuarları, desenli kaşkol ve deri eldivenleri de unutmayın.

YAPIN: Sonbaharın son günlerinde de parlak renklerden vazgeçmeyin. Toprak renkleri çok moda. Tarçın rengi fitilli kadife ceket, ince hardal renk süet deri ceket, bej trençkot ya da yeşil koton asker ceketlerinden giyin.

YAPMAYIN: Kış bastırmadan hemen simsiyah kaban, ceket, montlara, siyah deri ceketlere, siyah kazaklara, botlara bürünmeyin. Siyah ile beyazın çekiciliğini kullanın. Beyaz gömlek, siyah beyaz enine çizgili koton trikolar, beyaz jean ve açık mavi jean ceketleri kazaklarla kullanın.



HAFTANIN KOMBİNİ

Soru: Bu aralar havalar bizi çok yoruyor. Mont çok kalın, gömlek ince kalıyor. Söyleyin, üzerimize ne alalım?

Cevap: Şıklık isteyen erkekler, takım ve ceket giyenler, işadamları için bu durumlarda en doğru ürün pardesü ve trençkot olacaktır. Bej veya lacivert trençkot iyi bir seçim olur. Bu pardesüler isterseniz tek beyaz gömlek ve jean ile de kombinlenir. Daha sportif erkekler için kolsuz renkli puf yelekler ya da bele de bağlayabileceğiniz oduncu ekose gömlekler sizin kurtarıcınız olacaktır. Çünkü dinamik, hareketli hiçbir erkek elinde hırka, mont, sweatshirt ya da şemsiye taşımak istemiyor artık. Bele bağlama modası hazır geri gelmişken bu alternatifleri kullanabilirsiniz. Ama bele mont sweatshirt ve hırka bağlamayın. Sadece ekose gömlek bağlayın.

SORUN ANLATAYIM: Her hafta stil ile ilgili sorularınızı yanıtlıyorum. Mail atmanız yeterli!

YETMEZ AMA EVET

Ekim sonunda Amerika’da gösterime girecek ‘Only the Brave’ sinema filminin galasındayız. Başrol oyuncusu Miles Teller’ın gala için seçtiği siyah, ince yakalı, yelekli takımı ve kırmızı desenli kravatı ile cep mendili çok şık. Fakat ‘gala’ denince şıklık artmalı: Böyle bir etkinlik için daha özenli ve iddialı bir smokin seçilebilirdi. (5 üzerinden 2,5 yıldız)

Benim önerim

Ne kadar janti bir erkek olursanız olun, sonbahar ve kışlık kıyafetlerinin casual tarzda parçaların dolabınızda bulunması gerekecek. Bu nefes alan teknolojik kumaşlı terlemeyi ve üşümeyi önleyici spor sweat, hafta sonu orman gezilerinde ya da sabah serin sahil yürüyüşlerinizde sizi tek başına idare

edecek güçte.