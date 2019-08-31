Ege’nin eylül ajandası

Eylülle sonbahara selam, şehir hayatına devam... Ege’nin festivalleri, etkinlikleri hepimize hareket, bereket, enerji getirecek. Hazırsanız veriyorum coşkuyu!
2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali bitmeden... Kalbimizin, ruhumuzun en sıcağına, en sanatına kök salan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 3 Eylül’de son buluyor. Bugün (31 Ağustos) Efes Celsus Kütüphanesi’nde ‘Genç Opera Yıldızları Konseri’ ve 3 Eylül’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde Verdi’nin ‘La Traviata’sı kaçırılmıyor. Biletler için www.biletiva.com’a tıklanıyor.
Türkiye’de ilk ve tek Uluslararası ZurnaZen Festivali... Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5. Uluslararası ZurnaZen Festivali, 2-5 Eylül tarihlerinde Milas’tan Marmaris’e, Marmaris’ten Fethiye’ye kulaklarımızın pasını silecek. Türk ve yabancı 12 zurna üstadının katılacağı festivalin 4 Eylül Menteşe durağında Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.
Süslü Kadınlar pedala kuvvet...
2013’te bir hayalle İzmir’de hayat bulan ve kısa zamanda Sema Gür ve Pınar Pinzuti’nin emeğiyle, gönüllü kadınların inancı ve desteğiyle tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya kök salan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’, 22 Eyüll Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde, yaklaşık 100 şehirde eşzamanlı yapılacak. Türkiye’den dünyaya detaylı tur takvimi ve daha fazla bilgi için www.suslukadinlarbisikletturu.com’u ziyaret edin...
Bodrum ve Urla cazlanıyor... Sonbaharda nazlanmak değil, cazlanmak isteyenler... Aklına, kalbine Bodrum düşenler... 3. Bodrum Caz Festivali yarın (1 Eylül) başlıyor, 9 Eylül’e kadar sürecek. ‘Saz ve Caz’ temasıyla Rhodes Jazz Festivali’yle kardeş festival. Dimitri Vassilakis Quartet, Kula Baraka ve Stanpolites Project gibi cazın önemli isimleri soluğu sahnede alıyor. 27-28-29 Eylül’deyse Urla Caz Festivali’nde buluşuyoruz: Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç; üstüne de atölye ve etkinlikler...
Bodrum Kraft Yaşam Festivali... 13-14-15 Eylül’de Kraft Yaşam Festival Alanı’nda gerçekleşecek festivalde müzik, sanat ve gastronomi yine, yeniden el ele, kalp kalbe... DJ performansları, ödüllü yarışmalar, workshoplar, oyunlar, konserler, gösteriler neşeyle, eğlenceyle... Biletler Biletix’te.
Komşuyla sinema keyfi... Türk filmlerini Bodrum ve Kos Adası’yla buluşturan, 19-27 Eylül’deki Bodrum Türk Filmleri Haftası, bu sene 9’uncu yaşını kutluyor. Film seçkisi ve program için: www.bodrumturkfilmleri.com
Alaçatı Big Fish 13’üncü kez ‘Vira’ diyor... Türkiye’deki sportif balıkçılık turnuvaları arasında ‘Yakala-Bırak-Yaşat’ uygulamasını ilke edinen tek turnuva Alaçatı Big Fish, 12-15 Eylül’de Port Alaçatı Marina’da gerçekleşecek; 80 tekneye ve 350 katılımcıya ev sahipliği yapacak. Atölyeler, etkinlikler, konserler, çocuklara özel mini turnuvalar ve Offshore Fishing Expo turnuvanın bingosu olacak. Daha fazlası için: alacatifishing.com
Çeşme Weekend geliyor...
2015 ve 2016’da büyük ilgi ve beğeni toplayan Çeşme Weekend Spor Festivali, Macera Akademisi Racesetter organizasyonunda yeni yarışları ve aktiviteleriyle geri dönüyor. 21-22 Eylül’de yüzülüyor, koşuluyor, kürek çekiliyor... Festivale 4 bin kişinin katılımı bekleniyor: cesmeweekend.org
88 yıldır Kültürpark... Bir küçük nostalji yapmak isteyenler: İzmir Fuarı 6-15 Eylül’de. Onur konuğu iller İstanbul ve Kahramanmaraş, odak ülkesi Hindistan, partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti. Dilimiz, gönlümüz “Nerede o eski günler” dese de fuarın renkleri, sesleri, coşkusu, Lunapark’ın Ege Güneşi hepimize neşe olacak.
En tatlı festival Pastart İzmir... Dünyanın pastacısı 22-29 Eylül’de Kültürpark’ta buluşuyor. Pastacılar, lokmacılar, boyozcular, gevrekçiler, şekerciler, dondurmacılar, börekçiler, gözlemeciler... İzmir lezzetlerine hayat veren, gönül veren herkes orada olacak. Tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölyeler de cabası.
Ege’nin eylül ajandası
Eylülle sonbahara selam, şehir hayatına devam... Ege’nin festivalleri, etkinlikleri hepimize hareket, bereket, enerji getirecek. Hazırsanız veriyorum coşkuyu!
2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali bitmeden... Kalbimizin, ruhumuzun en sıcağına, en sanatına kök salan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 3 Eylül’de son buluyor. Bugün (31 Ağustos) Efes Celsus Kütüphanesi’nde ‘Genç Opera Yıldızları Konseri’ ve 3 Eylül’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde Verdi’nin ‘La Traviata’sı kaçırılmıyor. Biletler için www.biletiva.com’a tıklanıyor.
Türkiye’de ilk ve tek Uluslararası ZurnaZen Festivali... Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 5. Uluslararası ZurnaZen Festivali, 2-5 Eylül tarihlerinde Milas’tan Marmaris’e, Marmaris’ten Fethiye’ye kulaklarımızın pasını silecek. Türk ve yabancı 12 zurna üstadının katılacağı festivalin 4 Eylül Menteşe durağında Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.
Süslü Kadınlar pedala kuvvet...
2013’te bir hayalle İzmir’de hayat bulan ve kısa zamanda Sema Gür ve Pınar Pinzuti’nin emeğiyle, gönüllü kadınların inancı ve desteğiyle tüm Türkiye’ye ve hatta dünyaya kök salan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’, 22 Eyüll Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde, yaklaşık 100 şehirde eşzamanlı yapılacak. Türkiye’den dünyaya detaylı tur takvimi ve daha fazla bilgi için www.suslukadinlarbisikletturu.com’u ziyaret edin...
Bodrum ve Urla cazlanıyor... Sonbaharda nazlanmak değil, cazlanmak isteyenler... Aklına, kalbine Bodrum düşenler... 3. Bodrum Caz Festivali yarın (1 Eylül) başlıyor, 9 Eylül’e kadar sürecek. ‘Saz ve Caz’ temasıyla Rhodes Jazz Festivali’yle kardeş festival. Dimitri Vassilakis Quartet, Kula Baraka ve Stanpolites Project gibi cazın önemli isimleri soluğu sahnede alıyor. 27-28-29 Eylül’deyse Urla Caz Festivali’nde buluşuyoruz: Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, Kerem Görsev, Birsen Tezer, Ricky Ford, Fatih Erkoç; üstüne de atölye ve etkinlikler...
Bodrum Kraft Yaşam Festivali... 13-14-15 Eylül’de Kraft Yaşam Festival Alanı’nda gerçekleşecek festivalde müzik, sanat ve gastronomi yine, yeniden el ele, kalp kalbe... DJ performansları, ödüllü yarışmalar, workshoplar, oyunlar, konserler, gösteriler neşeyle, eğlenceyle... Biletler Biletix’te.
Komşuyla sinema keyfi... Türk filmlerini Bodrum ve Kos Adası’yla buluşturan, 19-27 Eylül’deki Bodrum Türk Filmleri Haftası, bu sene 9’uncu yaşını kutluyor. Film seçkisi ve program için: www.bodrumturkfilmleri.com
Alaçatı Big Fish 13’üncü kez ‘Vira’ diyor... Türkiye’deki sportif balıkçılık turnuvaları arasında ‘Yakala-Bırak-Yaşat’ uygulamasını ilke edinen tek turnuva Alaçatı Big Fish, 12-15 Eylül’de Port Alaçatı Marina’da gerçekleşecek; 80 tekneye ve 350 katılımcıya ev sahipliği yapacak. Atölyeler, etkinlikler, konserler, çocuklara özel mini turnuvalar ve Offshore Fishing Expo turnuvanın bingosu olacak. Daha fazlası için: alacatifishing.com
Çeşme Weekend geliyor...
2015 ve 2016’da büyük ilgi ve beğeni toplayan Çeşme Weekend Spor Festivali, Macera Akademisi Racesetter organizasyonunda yeni yarışları ve aktiviteleriyle geri dönüyor. 21-22 Eylül’de yüzülüyor, koşuluyor, kürek çekiliyor... Festivale 4 bin kişinin katılımı bekleniyor: cesmeweekend.org
88 yıldır Kültürpark... Bir küçük nostalji yapmak isteyenler: İzmir Fuarı 6-15 Eylül’de. Onur konuğu iller İstanbul ve Kahramanmaraş, odak ülkesi Hindistan, partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti. Dilimiz, gönlümüz “Nerede o eski günler” dese de fuarın renkleri, sesleri, coşkusu, Lunapark’ın Ege Güneşi hepimize neşe olacak.
En tatlı festival Pastart İzmir... Dünyanın pastacısı 22-29 Eylül’de Kültürpark’ta buluşuyor. Pastacılar, lokmacılar, boyozcular, gevrekçiler, şekerciler, dondurmacılar, börekçiler, gözlemeciler... İzmir lezzetlerine hayat veren, gönül veren herkes orada olacak. Tadımlar, tanıtımlar, söyleşiler ve atölyeler de cabası.