Yaza özel 3 şeftalili tarif

ŞEFTALİ VE KREMALI SMOOTHIE
Malzemeler
1 çok olgun, tatlı şeftali, 1/2 fincan sade yoğurt, 1/2 çay kaşığı toz tarçın, 1/4 çay kaşığı saf vanilya özü
Hazırlanışı
Şeftaliyi yarıya kadar dilimleyin ve hafifçe bükerek çekirdeğini ayırıp, çıkarıp atın. Şeftaliyi; yoğurt, tarçın ve vanilya ile birlikte blender’ın içine koyun. Önce şeftaliyi kestirmek için düşük güçte harmanlayın ve sonra pürüzlerden arındırmak için en yüksek düzeye getirin. Hemen servis yapın.
PECAN CEVİZLİ DONDURMALI ŞEFTALİ SANDWICH
Malzemeler
Dondurma, 2 fincan ağır krema, 400 ml şekerlendirilmiş yoğun süt, 2 çay kaşığı burbon viski (arzuya göre), 1/2 çay kaşığı vanilya özütü, 1/2 fincan kavrulmuş pecan cevizi
Hazırlanışı
Büyük bir kapta kremayı sertleşene kadar karıştırın. Ayrı bir çanakta, şekerlendirilmiş yoğun süt, burbon ve vanilyayı karıştırın. Kremi şırıngayla yaklaşık yarım fincana denk gelecek şekilde sıkın. Aynı şekilde dondurmayı da bir kapalı kutuya yerleştirip bir gece veya en az 8 saat dondurun. Dondurmalı sandviçi hazırlamak için bir ince dilim şeftaliyi kurabiyenin üstüne koyun, yanına dondurma koyun ve üstüne bir kurabiye daha ekleyin. Dondurma taşana kadar bastırın. Sandviçleri sarın ve en az 1 saat buzdolabında bekletin. Soğuk ve şeftalili tatlınızın keyfini çıkarın.
ZENCEFİLLİ ŞEFTALİ TURŞUSU
Malzemeler
1 yemek kaşığı bitkisel yağ, 1 buçuk çay kaşığı rendelenmiş zencefil, 6 olgun soyulmuş şeftali, bir tutam ezilmiş kırmızıbiber, 1/2 çay kaşığı hafif köri tozu, 3 çorba kaşığı şeker, 3 çorba kaşığı elma sirkesi, tuz
Hazırlanışı
Yağı sos tavasında ısıtın. Rendelenmiş zencefili yağa ekleyin ve zencefil hafifçe altın rengi olana kadar pişmesine izin verin. Soyulmuş şeftalileri içine atın. Şimdi kaynamış şeftaliye, kırmızıbiber gevreği, köri tozu ve tuz ekleyin. Yaklaşık 15 dakika kalın bir sos oluşturana kadar orta derecede ısıtıp karıştırın. Şekeri ve sirkeyi ekleyin ve 15 dakika daha pişirmeye devam edin. Daha sonra altını kapatıp tamamen soğumasına izin verin. Hava geçirmez kavanozlara koyun ve bir hafta boyunca buzdolabında saklayın.
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