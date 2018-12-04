Kestaneli Trüf Pasta | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 g pişmiş kestane
- 100 g toz şeker
- 100 g tereyağı
- 120 g bitter çikolata
- 3,5 yemek kaşığı süt
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
Dışı için:
- 100 g bitter çikolata
- 25 g Hindistan cevizi yağı
- 1 yemek kaşığı süt
Tarif:
- Pişmiş Kestane ve şekeri Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alıp iyice püre olana kadar karıştırın.
- Karışım doğrayıcı içerisinde kalsın.
- Ardından Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız bir sos tenceresine yağı, çikolatayı ve sütü ekleyip düşük ısıda eritin.
- İyice karıştırın.
- Çikolata eridikten sonra vanilya özütünü ekleyin, karıştırın.
- Soğuması için ocaktan alın. Arçelik Rose Gold Eternity’nin içerisindeki kestaneli karışıma çikolatalı karışımı ekleyip yeniden pürüzsüz olana kadar karıştırın.
- Karışımı yağlı kağıt serilmiş baton kek kalıbına dökün.
- Üzerine çikolatalı karışımı döküp Arçelik Buzdolabında 2-3 saat bekletin.
- Afiyet olsun!