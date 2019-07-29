Fesleğenli Domates Sos | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 kg domates
- 2 adet kesme şeker
- Taze fesleğen
- 5 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 2 çay kaşıiğı karabiber
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız büyük bir tencereye zeytinyağını ekleyip sarımsaklar ile bir iki dakika kavurun.
- Üzerine domatesleri ilave edip tencerenin kapağını kapatın.
- Ara sıra karıştırarak domatesler eriyene kadar yaklaşık yarım saat pişirin.
- Domatesler eriyip sulanınca kapağını açıp kaynatmaya devam edin.
- Bu arada sirke, şeker, tuz ve karabiberi ilave edin.
- Fesleğen yapraklarını ekleyin ve karıştırın.
- Kaynadıkça domatesin suyu azalacaktır ve kıvamı koyulaşacaktır. Yaklaşık bir buçuk saat kaynatın.
- Sos kıvam aldığında sıcağıyla blender ile domatesleri bir dakika kadar karıştırın. Zaten iyice pişmiş olduğu için domatesler kolayca püre haline gelecektir.
- Sosunuz hazır.