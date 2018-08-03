Bademli Şeftalili Tart | Mucize Lezzetler
Malzemeler;
Tabanı için;
- 100 gram soğuk tereyağı (küp küp doğranmış)
- 100 gram un
- 50 gram toz şeker
- 25 gram mısır nişastası
- 25 gram badem unu
- 2 yumurta sarısı
Tart kreması için;
- 200 ml süt
- 15 gram şeker
- ½ çorba kaşığı vanilya
- 35 gram şeker
- 30 gram yumurta sarısı
- 10 gram un
- 20 gram badem unu
Üzeri için;
- 4-5 adet şeftali
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay bardağı file badem
Yapılışı:
Hamuru;
- Arçelik Eternity Rose Gold Doğrayıcı'nın içine tereyağını,içine tereyağını, unu, mısır ununu, toz şekeri ve bademleri koyup makineyi çalıştırın.
- Yumurta sarılarını ekleyip makineyi tekrar çalıştırın ve karışımın hamur haline gelene kadar karıştırmaya devam edin.
- Hamuru yuvarlak bir şekilde yoğurun, üstüne streç film sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı’na koyun.
- Hamuru tart kalıbına yerleştirin.
- Çatal kullanarak hamurun üzerinde delikler açın.
- Arçelik Ankastre Fırın'ı 170 derecede ısıtın.
- Hamurun üzerine pişirme kağıdı serin, üzerine ağırlık olarak nohut koyun.
- 10-12 dakika pişirin.
- Üzerindeki ağırlığı ve kağıdı alıp 3-4 dakika daha pişirin.
- Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
- Kreması için; süt, 10 gram şeker ve vanilyayı bir tencereye koyun ve Arçelik Ankastre Ocak’ta kaynatın.
- Başka bir kapta yumurta sarılarını, 25 gram şekeri, unu, mısır ununu karıştırın.
- Sıcak süt karışımının 1/3 ini yumurtalı karışıma ekleyin ve sürekli karıştırın.
- Yumurtalı karışımı, sütlü karışımla birlikte tencereye koyun ve pişirmeye devam edin, bu sırada sürekli karıştırın.
- Kremayı bir kaba koyun, üstüne streç film sarın sonra buzdolabında soğumaya bırakın.
- Üzeri için bir kasede doğranmış şeftali, toz şeker, nişasta, tarçını karıştırın.
- Soğuyan tartın üstüne kremayı dökün. Üzerine de şeftalileri dizin.
- Arçelik Ankastre Fırın’ın alt rafında 170 derecede kızarana kadar pişirin.