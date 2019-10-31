Solidworks’un 2020’deki yenilikleri neler olacak? 

Her yıl merakla beklenen SOLIDWORKS’in yeni sürümünü bu yıl da yine duyurdunuz. Sektöre sunduğunuz bu en yeni çözümünüz hakkında bilgi verir misiniz. Hangi geri bildirimler veya ihtiyaçlar bu çözümün oluşmasında etkili oldu?



Gerçekten yıl merakla beklenen, duyurulduğu gibi de endüstride bir heyecan dalgası yaratan bir çözüm SOLIDWORKS. Bu endüstri standardının 2020 sürümünü de pazara sunmaktan dolayı heyecalıyız. SOLIDWORKS 2020 sürümü, 6 milyondan fazla SOLIDWORKS kullanıcısının kavramsal tasarımdan mamul ürün aşamasına kadar ürün geliştirme sürecini hızlandırmasını ve iyileştirmesini, ve de kurumlarına değer katmasını sağlayan geliştirmeler, yeni özellikler ve iş akışları sunuyor.

Dassault Systèmes’deki araştırma ve geliştirme ekibimiz, SOLIDWORKS topluluğundan ve ekosisteminden gelen binlerce geri bildirimi ve geliştirme isteğini dikkate alıyor. Yeni sürümün oluşmasında tüm bunlar çok etkili oldu. Oluşan yeni ihtiyaçlara yanıt olarak SOLIDWORKS 2020'yi yarattık. 2020, 3DEXPERIENCE platformuna kusursuz bir şekilde bağlanıyor, aynı zamanda, rekabetçi kuruluşların yeni işbirliği ve çeviklik düzeylerine ulaşıp müşterilerine daha hızlı ve düşük maliyetli yeni deneyim kategorileri sunmasını gerektiren, küresel piyasa trendlerini ve iş gereksinimlerini de karşılıyor.

Son olarak bizim de yerinde izlediğimiz SOLIDWORKS World etkinliğinde 3DEXPERIENCE.WORKS’den de bahsedilmişti, entegrasyonlar olacağı ifade edilmişti?

Evet, biz lansmanlarımızda SOLIDWORKS portföyüne sadece yeni ve güçlü yetenekler katmakla kalmak istemiyoruz. Bu sefer de ayrıyeten dünyadaki yegane bütünsel dijital deneyim platformu olan 3DEXPERIENCE platformu üzerinden onu buluta doğru genişletiyoruz. Kullanıcılarımızı 3DEXPERIENCE.WORKS’ün avantajlarından yararlanmaya teşvik eden platform tabanlı portföyümüze bir köprü oluşturduk. Bu, kuruluşlara Endüstri Rönesansını ve onun yeni icat, yenilikçilik ve işbirliği ve üretme yolları keşfetme ruhunu kucaklamaları için gerekli ortam ve uygulamaları sunuyor.

Bu yılın başlarında SOLIDWORKS World 2019’da açıklandığı gibi, tüm bu bulut tabanlı çözümler, 3DEXPERIENCE platformunun gücünü ve kapsamını SOLIDWORKS’ün sadeliği ve kullanım kolaylığı ile biraraya getiren 3DEXPERIENCE.WORKS portföyünün bir parçası olacak.





Peki biraz da işin teknik yönlerine girersek. Solidworks’un 2020’deki yenilikleri neler olacak?

Artık altı milyondan fazla SOLIDWORKS kullanıcısı daha iyi performans ve pürüzsüz iş akışları sayesine ürünleri daha hızlı yenileyebilecek.

SOLIDWORKS 2020’nin yüzlerce yeni geliştirmesi sayesinde, kullanıcılar günlük operasyonlarda sistem performansını iyileştirmek, iş akışlarını pürüzsüz kılmak, ve 3DEXPERIENCE platformuna kusursuz bir şekilde bağlanarak, tasarımdan imalata uzanan ekosistemlerini masaüstünden buluta taşımak için çeşitli seçenek ve fırsatlardan yararlanabilecek.

SOLIDWORKS 2020 ve 3DEXPERIENCE.WORKS çözüm portföyümüz sayesinde 3DEXPERIENCE platformu; konsept geliştirme, ürün tasarlama ve bunları üretme ve sunma faaliyetlerinin yönetimine yardımcı olmak için birlikte işleyen, giderek büyüyen bir bulut tabanlı çözümler seti sunuyoruz.

SOLIDWORKS 2020'deki yüzlerce yeni geliştirme arasında dikkat çekici olarak şunlar var diyebilirim. Yeni Detail Mode (Detaylandırma modu), kullanıcıların çizimin içine açıklama ekleme ve düzenleme kabiliyetini korurken, çizimlerini saniyeler içinde açmalarını sağlıyor. Detaylandırma modu özellikle kullanıcıların büyük montajların çizimleri veya çok sayıda sayfa, konfigürasyon veya kaynak-yoğun görünüme sahip çizimler üzerinde küçük düzenlemeler yapması gerektiğinde kullanışlı olacak.

Make Part Flexible, kullanıcıların aynı parçayı aynı montajda farklı durumlarda göstermesini sağlayan yeni bir özellik.. Make Part Flexible; yaylar, körükler, menteşeler, 'O' contalar gibi çeşitli tasarım uygulamalarında ve durumu değiştirebilecek veya esnekleştirebilecek herhangi bir parça söz konusu olduğunda kullanışlı bir özellik.

SOLIDWORKS PDM, SOLIDWORKS Electrical Connector ve yeni SOLIDWORKS PCB Connector için yapılan geliştirmeler, ECAD ve MCAD ekipleri arasında daha sıkı işbirliğini sağlarken tüm kullanıcı verilerinin güvenli depolanması, endekslenmesi ve sürümlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere tam teşekküllü elektronik tasarım ve veri yönetimi sağlayacak.

FIRST Robotik Yarışması ile ilgili yine bu yıl içinde ve önümüzdeki dönemde de hedefleriniz olduğunuzu açıklamıştınız? Bu yarışmayla ilgili aksiyonlarınıza devam ediyor musunuz, son durum nedir?

İlk olarak 2018 FIRST Robotik Yarışması'nın sponsoru olmuştuk. Türkiye'de ilk defa 14 farklı ilde liselerden 30 takım kendi robot tasarımlarıyla yarıştığı bu etkinlik hem bir heyecan dalgası halinde geçti, hem de marka olarak gençlerimizle birlikte böyle bir etkinliğini içinde yer almak bizi son derece mutlu etti. Bu deneyimin getirdiği motivasyonla da yine destek olmaya ve bu desteği artırarak sürdürmeye çalışıyoruz.